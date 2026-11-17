Sindicatos de transporte rodoviário anunciar uma mobilização em 25 de novembro. As modalidades permanecem por esclarecer, com base em desacordo com o governo.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Federação libanesa de transporte rodoviário e sindicatos anunciou uma greve e mobilização para quarta-feira, 25 de novembro de 2026. A decisão foi tomada por unanimidade numa reunião de 16 de Novembro na sede da Confederação Geral dos Trabalhadores, presidida por Bassam Tleiss. Os termos e condições devem ser anunciados posteriormente: nem os horários, nem os pontos de montagem nem os eixos em causa foram ainda especificados neste anúncio.

Conflitos sobre a execução dos compromissos

Os representantes da indústria culpam o governo por não cumprir os compromissos assumidos com eles. Em particular, Bassam Tleiss insistiu na prometida assistência aos motoristas e na sua ligação com respeito às tarifas oficiais estabelecidas pelo Ministério dos Transportes. No argumento sindical, este auxílio não deve apenas apoiar o rendimento dos condutores, mas também permitir a aplicação da tarifação aos utilizadores.

O líder sindical também se referiu às mudanças esperadas no código de estrada para várias categorias de veículos, incluindo miniônibus, ônibus, petroleiros e veículos pesados de mercadorias envolvidos no transporte doméstico ou internacional. Afirma que estes compromissos permanecem ineficazes. No entanto, o anúncio de mobilização não fornece nenhum texto de reforma adotado ou novo calendário do governo para a implementação.

Concorrência de transportes não autorizados

Outra parte da disputa diz respeito às condições para o exercício da profissão. Os sindicatos denunciam a concorrência de veículos particulares, tuk-tuks e motociclos usados para transportar passageiros fora do quadro que consideram legal. Opõem-se a esta actividade às transportadoras que pagam contribuições sociais, impostos, taxas e seguros.

Esta é a posição expressa pelos representantes do sector, e não uma decisão judicial elaborada para cada operador. A Tleiss solicita às autoridades que apliquem as regras e decisões que regem a actividade. Também desafia o que apresenta como uma diferença de tratamento entre os transportes profissionais e públicos organizados com o apoio do Estado.

O líder do sindicato afirma que o transporte rodoviário representa 54.000 famílias. Este número descreve o peso social que atribui ao sector, não constituindo uma lista validada de beneficiários de auxílios públicos.

O que os viajantes podem lembrar nesta fase

A data de 25 de novembro é anunciada, mas a extensão concreta dos distúrbios permanece desconhecida. A decisão não permite afirmar que todas as linhas serão interrompidas, que todas as transportadoras participarão ou que as estradas serão bloqueadas. Nem o comunicado de imprensa estabelece um prazo para apresentar o movimento como uma greve renovada.

Os pormenores esperados dizem respeito às categorias efectivamente mobilizadas, aos calendários e às eventuais reuniões. Para viagens profissionais, escolares ou médicas, é esta informação, e não o único anúncio de uma chamada sindical, que permitirá avaliar as alternativas necessárias. Até então, o dossiê continua a ser o de uma mobilização anunciada com base em desacordo relativamente aos auxílios ao sector e à aplicação das regras em matéria de transportes.

Ilustração: tráfego em Nahr el-Kalb em março de 2021. Fotografia dos arquivos, não relacionados com as condições de circulação de 25 de novembro de 2026. © Libnanews, todos os direitos reservados.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews