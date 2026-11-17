Federação libanesa de transporte rodoviário e sindicatos anunciou uma greve e mobilização para quarta-feira, 25 de novembro de 2026. A decisão foi tomada por unanimidade numa reunião de 16 de Novembro na sede da Confederação Geral dos Trabalhadores, presidida por Bassam Tleiss. Os termos e condições devem ser anunciados posteriormente: nem os horários, nem os pontos de montagem nem os eixos em causa foram ainda especificados neste anúncio.
Conflitos sobre a execução dos compromissos
Os representantes da indústria culpam o governo por não cumprir os compromissos assumidos com eles. Em particular, Bassam Tleiss insistiu na prometida assistência aos motoristas e na sua ligação com respeito às tarifas oficiais estabelecidas pelo Ministério dos Transportes. No argumento sindical, este auxílio não deve apenas apoiar o rendimento dos condutores, mas também permitir a aplicação da tarifação aos utilizadores.
O líder sindical também se referiu às mudanças esperadas no código de estrada para várias categorias de veículos, incluindo miniônibus, ônibus, petroleiros e veículos pesados de mercadorias envolvidos no transporte doméstico ou internacional. Afirma que estes compromissos permanecem ineficazes. No entanto, o anúncio de mobilização não fornece nenhum texto de reforma adotado ou novo calendário do governo para a implementação.
Concorrência de transportes não autorizados
Outra parte da disputa diz respeito às condições para o exercício da profissão. Os sindicatos denunciam a concorrência de veículos particulares, tuk-tuks e motociclos usados para transportar passageiros fora do quadro que consideram legal. Opõem-se a esta actividade às transportadoras que pagam contribuições sociais, impostos, taxas e seguros.
Esta é a posição expressa pelos representantes do sector, e não uma decisão judicial elaborada para cada operador. A Tleiss solicita às autoridades que apliquem as regras e decisões que regem a actividade. Também desafia o que apresenta como uma diferença de tratamento entre os transportes profissionais e públicos organizados com o apoio do Estado.
O líder do sindicato afirma que o transporte rodoviário representa 54.000 famílias. Este número descreve o peso social que atribui ao sector, não constituindo uma lista validada de beneficiários de auxílios públicos.
O que os viajantes podem lembrar nesta fase
A data de 25 de novembro é anunciada, mas a extensão concreta dos distúrbios permanece desconhecida. A decisão não permite afirmar que todas as linhas serão interrompidas, que todas as transportadoras participarão ou que as estradas serão bloqueadas. Nem o comunicado de imprensa estabelece um prazo para apresentar o movimento como uma greve renovada.
Os pormenores esperados dizem respeito às categorias efectivamente mobilizadas, aos calendários e às eventuais reuniões. Para viagens profissionais, escolares ou médicas, é esta informação, e não o único anúncio de uma chamada sindical, que permitirá avaliar as alternativas necessárias. Até então, o dossiê continua a ser o de uma mobilização anunciada com base em desacordo relativamente aos auxílios ao sector e à aplicação das regras em matéria de transportes.
Ilustração: tráfego em Nahr el-Kalb em março de 2021. Fotografia dos arquivos, não relacionados com as condições de circulação de 25 de novembro de 2026. © Libnanews, todos os direitos reservados.
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