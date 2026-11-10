Ormuz: Araghchi mantém condições em Washington

Abbas Araghchi reafirma em 10 de novembro as condições iranianas para a reabertura do Estreito de Ormuz. Ele também nega quaisquer planos para encontrar Mohsen Rezaei e J.D. Vance. A proposta de dois dias permanece condicionada e não fixa uma data para a retomada da navegação. Depois de se encontrar com o primeiro-ministro do Qatar, Donald Trump dispensou novas greves imediatas, mantendo o bloqueio naval. Doha continua sua mediação, sem acordo final anunciado entre as duas partes.

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Abbas Araghchi mantém as condições iranianas para reabrir o estreito de Ormuz. Na terça-feira, 10 de novembro, o Ministro dos Negócios Estrangeiros também negou quaisquer planos para se reunir entre Mohsen Rezaei e J.D. Vance. Esta posição vem após as observações otimistas de Donald Trump, no dia seguinte ao seu encontro com o Primeiro-Ministro do Catar. Não foi anunciado qualquer acordo entre Washington e Teerão.

Ormuz: As condições iranianas permanecem na mesa

Em declarações à agência de notícias oficial iraniana, assumida por uma agência internacional, Araghchi sempre defende um resultado diplomático. Ele acredita que novas operações militares ou sanções mais severas não resolveriam o conflito. Pediu a Washington que aceitasse os requisitos da proposta iraniana de dois dias.

Este prazo diz respeito à reabertura condicional da Ormuz à navegação comercial. Teerã pediu o fim da guerra em todas as frentes, a liberação de seus bens no exterior e o levantamento do bloqueio americano de seus portos. O levantamento das sanções petrolíferas é também um dos seus pedidos relatados. Estas condições não são aceites pelos Estados Unidos.

Por conseguinte, a fórmula de 48 horas não estabelece uma data de reabertura para quinta-feira, 12 de Novembro. O prazo proposto depende da acção anterior dos EUA. Araghchi reafirma uma oferta já apresentada, sem anunciar que entrou em vigor.

Rezaei– Reunião Vance explicitamente negada

O chefe da diplomacia iraniana também respondeu a relatos de uma entrevista entre dois altos funcionários. Mohsen Rezaei lidera o Supremo Conselho de Segurança Nacional iraniano. J.D. Vance é Vice-Presidente dos Estados Unidos. De acordo com as declarações de Araghchi tomadas pela televisão pública iraniana, não são planeadas reuniões entre eles.

Esta negação diz respeito a uma nomeação directa específica. Não significa que o comércio de intermediários tenha cessado. O Qatar continua a levar mensagens entre as partes. A distinção conta: as consultas indirectas podem continuar sem uma reunião anunciada de ambos os funcionários.

O próprio Rezaei tinha rejeitado informações sobre conversações numa mensagem transmitida em X em 9 de Novembro. Exortou Washington a aceitar as sete condições iranianas. Esta mensagem, já pública antes da declaração de Araghchi, não representa uma nova decisão tomada nesta terça-feira. Também não fornece provas de que teria sido alcançado um compromisso.

Trump suspende a perspectiva de greves, não o bloqueio

Na segunda-feira, 9 de novembro, Donald Trump recebeu o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdelrahmane Al-Thani, em Washington. O Presidente dos Estados Unidos referiu-se então aos progressos no sentido do fim do conflito. Ele indicou que não considerou novas greves imediatamente, citando os pedidos de vários países do Golfo.

No entanto, manteve o bloqueio naval americano e a possibilidade de uso de força. Por conseguinte, esta posição não satisfaz, nesta fase, todas as condições prévias do Irão. Ela reflete uma decisão americana sobre o uso imediato de seus bens militares, sem anunciar um cessar-fogo aceito por ambas as partes.

Por conseguinte, as declarações sucessivas clarificam um desacordo quanto à ordem das medidas. Em particular, Teerão exige o levantamento do bloqueio antes da prometida reabertura. Washington mantém aquele instrumento de pressão. As palavras de 10 de Novembro não permitem determinar uma data para levantar as restrições ou um calendário comum para a execução.

Doha continua a mediar

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Catar reafirmou hoje os seus esforços continuados entre os Estados Unidos e o Irão. Em uma declaração transmitida pela Agência Nacional Libanesa, ele relatou reações positivas de ambos os lados. Destaca também o custo crescente do fechamento da Ormuz na aproximação ao inverno.

O Qatar tinha, portanto, um canal diplomático ativo. O Irão mantém os seus pré-requisitos e nega o encontro directo mencionado. O próximo passo depende de compromissos recíprocos anunciados e verificáveis, cuja data e modalidades finais ainda não estão estabelecidas.

Foto do arquivo: Estreito de Ormuz visto pela Terra/MODIS, 2 de dezembro de 2020. MODIS Land Rapid Response Team, GSFC da NASA, domínio público. Vestido editorial; Esta visão não mostra os eventos de novembro de 2026.

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