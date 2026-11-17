Bilal Abdallah pediu ao Governo que justificasse as comissões cobradas pelos intermediários privados para recolher os montantes devidos às administrações.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Por que um cidadão tem de pagar uma comissão a um intermediário privado para pagar um montante devido a uma administração? O deputado Bilal Abdallah traz esta questão à atenção do governo em um inquérito de 16 de novembro e tornado público na terça-feira, 17 de novembro. Pediu uma explicação da base jurídica para estes custos, a selecção dos prestadores e os controlos exercidos sobre as suas tarifas.

Quem tem de suportar o custo da recuperação?

Nadocumento dirigido ao Presidente da SecçãoO deputado contesta o facto de o custo dos serviços de recuperação confiados a empresas ou a pessoas privadas ser suportado pelos utilizadores. Considera que só a sua intervenção não justifica um encargo adicional sem uma base jurídica clara.

O seu raciocínio baseia-se nos artigos 81.o e 82.o da Constituição, que invoca no que diz respeito à legalidade das imposições públicas. No entanto, esta não é uma decisão jurisdicional: a classificação exacta das comissões e a sua conformidade com os textos estão precisamente entre os pontos apresentados ao Governo.

Nove perguntas sobre contratos e comissões

O inquérito solicita a identificação das administrações em causa e dos seus prestadores. Solicita que os critérios de selecção destes últimos, os procedimentos de concorrência que podem ser aplicados e as disposições que permitem a cobrança de uma comissão ao cidadão e não ao organismo que beneficia da recuperação.

Bilal Abdallah também perguntou se o Governo tinha comparado as taxas cobradas aos custos reais do serviço, estudou a sua harmonização ou considerou limites máximos. Ele critica as diferenças entre operadores e deseja saber sobre os mecanismos de monitoramento. No entanto, o texto não apresenta uma lista exaustiva de empresas nem um quadro de comissões auditados.

Um pedido de controlo, não uma remoção dos custos

O deputado afirmou que uma pergunta escrita anterior não tinha sido respondida e solicitou que o assunto fosse discutido em plenário. Exortou o Governo a clarificar as medidas previstas para rever os contratos e pôr termo a práticas que não teriam base jurídica.

Nesta fase, os documentos consultados não contêm uma resposta do governo a este inquérito. Não estabelecem uma decisão de reembolso nem a anulação geral das comissões nem a entrada em vigor de um novo limite máximo. As críticas expressas continuam a ser as do parlamentar e as questões levantadas não constituem uma constatação judicial de irregularidade.

Para os usuários, a questão é concreta: distinguir o montante devido ao serviço público do preço cobrado para pagá-lo. A resposta esperada terá de esclarecer quem fixa este segundo montante, em que base e sob que controlo, sem confundir a modernização dos meios de pagamento com a autorização de qualquer facturação adicional.

Ilustração: Parlamento libanês em Beirute, fotografia de arquivo sem data. François el Bacha / Libnanews. Não representa uma sessão dedicada a este inquérito.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews