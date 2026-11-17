Por que um cidadão tem de pagar uma comissão a um intermediário privado para pagar um montante devido a uma administração? O deputado Bilal Abdallah traz esta questão à atenção do governo em um inquérito de 16 de novembro e tornado público na terça-feira, 17 de novembro. Pediu uma explicação da base jurídica para estes custos, a selecção dos prestadores e os controlos exercidos sobre as suas tarifas.
Quem tem de suportar o custo da recuperação?
Nadocumento dirigido ao Presidente da SecçãoO deputado contesta o facto de o custo dos serviços de recuperação confiados a empresas ou a pessoas privadas ser suportado pelos utilizadores. Considera que só a sua intervenção não justifica um encargo adicional sem uma base jurídica clara.
O seu raciocínio baseia-se nos artigos 81.o e 82.o da Constituição, que invoca no que diz respeito à legalidade das imposições públicas. No entanto, esta não é uma decisão jurisdicional: a classificação exacta das comissões e a sua conformidade com os textos estão precisamente entre os pontos apresentados ao Governo.
Nove perguntas sobre contratos e comissões
O inquérito solicita a identificação das administrações em causa e dos seus prestadores. Solicita que os critérios de selecção destes últimos, os procedimentos de concorrência que podem ser aplicados e as disposições que permitem a cobrança de uma comissão ao cidadão e não ao organismo que beneficia da recuperação.
Bilal Abdallah também perguntou se o Governo tinha comparado as taxas cobradas aos custos reais do serviço, estudou a sua harmonização ou considerou limites máximos. Ele critica as diferenças entre operadores e deseja saber sobre os mecanismos de monitoramento. No entanto, o texto não apresenta uma lista exaustiva de empresas nem um quadro de comissões auditados.
Um pedido de controlo, não uma remoção dos custos
O deputado afirmou que uma pergunta escrita anterior não tinha sido respondida e solicitou que o assunto fosse discutido em plenário. Exortou o Governo a clarificar as medidas previstas para rever os contratos e pôr termo a práticas que não teriam base jurídica.
Nesta fase, os documentos consultados não contêm uma resposta do governo a este inquérito. Não estabelecem uma decisão de reembolso nem a anulação geral das comissões nem a entrada em vigor de um novo limite máximo. As críticas expressas continuam a ser as do parlamentar e as questões levantadas não constituem uma constatação judicial de irregularidade.
Para os usuários, a questão é concreta: distinguir o montante devido ao serviço público do preço cobrado para pagá-lo. A resposta esperada terá de esclarecer quem fixa este segundo montante, em que base e sob que controlo, sem confundir a modernização dos meios de pagamento com a autorização de qualquer facturação adicional.
Ilustração: Parlamento libanês em Beirute, fotografia de arquivo sem data. François el Bacha / Libnanews. Não representa uma sessão dedicada a este inquérito.
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