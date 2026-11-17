Os Leonids olham uns para os outros antes do amanhecer de 18 de novembro, após o pôr-do-sol da Lua. A NASA evoca quinze meteoros por hora em condições ideais, muitas vezes menos na prática. Luzes urbanas, nuvens e horizonte claro determinam visibilidade. Aqui estão os marcadores para preparar uma observação sem esperar por uma tempestade.

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As Léonides oferecem um encontro para entusiastas do céu noturno antes do amanhecer de 18 de novembro de 2026. Em seu boletim de novembro, a NASA aconselha nas primeiras horas dos dias 17 e 18, após o pôr-do-sol. No entanto, temos de esperar por uma actividade modesta, não uma chuva contínua de estrelas cadentes.

A NASA relata cerca de 15 meteoros por hora em condições ideais, embora note que a maioria dos observadores verá menos. Este número não é uma garantia para cada lugar nem uma taxa regular. Nuvens, luzes urbanas e a parte visível do céu podem reduzir muito o espetáculo.

Observe os Leonids antes do amanhecer, depois da Lua

O boletim da American Meteor Society publicado em 16 de novembro coloca o máximo em torno de 18 de novembro. Indica que a Lua, no primeiro trimestre do dia 17, se instala por volta da meia-noite em horário local. Uma janela mais escura abre-se antes do amanhecer.

Estas indicações não estabelecem um tempo universal. A configuração da lua e o início do crepúsculo dependem da posição do observador. O momento útil é depois do desaparecimento da luz lunar, mas antes que o céu comece a clarear.

Para observar, a NASA recomenda um local escuro e cerca de trinta minutos de adaptação ocular. Grande parte do céu deve ser abraçada, em vez de procurar um ponto específico. Um cobertor ou cadeira reclinada permite que você espere mais confortavelmente no frio da noite.

O Leão dá o seu nome aos meteoros

As trajetórias dos leonides parecem vir da constelação do Leão. Esta direção aparente é chamada de radiante. Isso não significa que partículas realmente vêm desta constelação. Pertencem ao rasto de detritos deixado pelo cometa 55P/Tempel-Tuttle.

Quando a Terra atravessa esta corrente, pequenas partículas entram na atmosfera e produzem vestígios de luz. Os Léonides estão entre os meteoros rápidos, com uma velocidade de entrada próxima de 70 quilômetros por segundo.

A Sociedade Americana de Meteoritos relata que seu radiante é melhor colocado para leste no final da noite. No entanto, recomenda não mantê-lo no centro do olho: meteoros também aparecem em outros lugares no céu. Do hemisfério sul, o enxame permanece observável, mas sua posição é menos favorável.

Por que não todas as previsões dão o mesmo valor

O boletim semanal da American Meteor Society menciona cerca de três Leonids por hora no hemisfério norte. Este número corresponde às suas estimativas para a noite de 14-15 de novembro, antes do máximo. Portanto, não deve ser comparado diretamente com os 15 possíveis meteoros nas condições ideais citadas pela NASA para as manhãs seguintes.

Os calendários gerais podem também apresentar datas diferentes das dos recentes boletins de observação. Para essa noite, a informação é do boletim mensal da NASA de 2 de novembro e da previsão semanal publicada em 16 de novembro.

A preparação mais útil permanece local: verifique cobertura de nuvem, horários lunares e acesso seguro ao local escolhido. No Líbano, tal como noutros países, uma previsão astronómica favorável não garante um céu claro nem a possibilidade de se afastar com segurança das zonas iluminadas.

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