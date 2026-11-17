Teerão rejeita as acusações da CNN. Trump reage, mas nenhum ataque iminente ou decisão de passar o ato é publicamente estabelecido.

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O Irão rejeitou na terça-feira, 17 de Novembro, as acusações relativas a um possível ataque planeado em Washington. Donald Trump afirma levar esta informação a sério. Mas as provas tornadas públicas não permitem apresentar um ataque como iminente ou decidido.

Um inquérito CNN, não um processo de prova publicado

Num inquérito publicado em 16 de Novembro,CNN, divulgada pela CNN Newsourcecita sete funcionários americanos não nomeados. Referem-se a informações sobre opções iranianas dirigidas a altos funcionários americanos com um dispositivo radiológico ou arma química.

No entanto, a cadeia destaca as incertezas sobre as capacidades e a intenção de passar à ação. Lauren Bis, o porta-voz da Casa Branca, disse-lhe que nenhuma ameaça credível ao território dos EUA foi identificada nesta fase. Esta resposta oficial não deve ser apagada por pressupostos anónimos.

Teerão nega

Esmail Baghaei, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, descreveu estas acusações como infundadas numa mensagem de terça-feira, de acordo comregisto das declaraçõesO representante iraniano das Nações Unidas também rejeitou as acusações de armas químicas à CNN.

Umacomunicado oficial iraniano de 16 de novembrojá denunciou uma campanha de alegações destinadas, segundo Baghaei, a assustar os cidadãos e a retratar o Irão como uma ameaça. Este texto anterior não é a mensagem específica da terça-feira sobre o inquérito da CNN: as duas posições devem permanecer distintas.

Trump faz uma ameaça condicional

Interrogado em Manila na terça-feira, Donald Trump advertiu Teerã de consequências muito graves em caso de ataque. Acorreio oficial libanêsrelata esta reação como parte de seu deslocamento asiático.

Por conseguinte, o âmbito da informação permanece limitado: uma investigação baseada em fontes anónimas, uma negação iraniana e uma reacção presidencial. Nem o aviso de Trump nem a repetição da história por vários meios de comunicação é uma verificação independente do suposto projeto.

Ilustração: O Capitólio em Washington, 1997. Arquiteto do Capitólio, domínio público. Esta imagem não representa uma ameaça ou evento de 17 de novembro.

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