Na França, a Coface estima que a IA esteja associada a menos 25.000 vagas de emprego no terceiro trimestre de 2026. Este número não mede os despedimentos. O estudo lança luz sobre o abrandamento do recrutamento, cujo âmbito deve ser diferenciado das supressões do emprego e das mudanças gerais no mercado de trabalho.

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Um primeiro sinal numérico é mostrado pela AIA e os recrutamentos em França: cerca de 25.000 vagas de emprego no terceiro trimestre de 2026, de acordo com um estudo Coface publicado em 17 de novembro. Este resultado diz respeito a anúncios em França Travail. Não constitui uma contagem de demissões ou provas de que 25.000 funcionários foram substituídos por software.

Os economistas Axelle Arquié e Aurélien Duthoit aproximam a exposição de ofícios da automação da evolução dos anúncios. Sua estimativa, transmitida por uma agência de notícias, coloca o efeito sobre as necessidades de recrutamento expressas pelas empresas. Esta é uma medida diferente do número de pessoas já em serviço.

A distinção muda a leitura da figura. Uma empresa pode renunciar a uma contratação planejada sem remover um emprego existente. Um anúncio também pode ser retirado, renovado ou satisfeito múltiplas necessidades. Mudar diretamente de anúncios para desempregados confundiria várias etapas do recrutamento.

IA e recrutamento: o que os 25.000 oferece medida?

O indicador AI-LERT, desenvolvido pela Coface e pelo Observatório de Empregos Ameaçados e Emergentes, utiliza as ofertas da France Travail do primeiro trimestre de 2021 ao terceiro trimestre de 2026. O método descrito na imprensa francesa compara as trajetórias das profissões de acordo com sua exposição, em torno do lançamento do ChatGPT em novembro de 2022.

Não se trata, portanto, de encontrar 25.000 cartas de empregadores atribuindo cancelamento à inteligência artificial. A abordagem procura uma diferença estatística entre a evolução observada. O número refere-se a uma estimativa de menos recrutamentos anunciados no âmbito de aplicação em análise, e não a um registo administrativo de abolições.

O resultado detalhado transmitido por uma agência de notícias combina uma exposição de 10% das tarefas com uma diminuição de 12,4% nos anúncios do terceiro trimestre. Esta taxa não representa uma diminuição de 12,4% em todos os empregos franceses. Também não significa que cada empresa teria reduzido a sua mão-de-obra nessa proporção.

Indicador O que mede O que não mede 25 000 menos ofertas estimadas Falta de anúncios T3 2026 atribuídos à IA pelos autores 25.000 despedimentos registrados Exposição da tarefa Potencial de automação Substituição efectiva Alugueres Emprego Número total de trabalhadores

Uma exposição técnica não é um cargo condenado

O mapeamento publicado anteriormente pela Coface e OEM ajuda a entender essa abordagem. Decompõe 923 ocupações em tarefas e, em seguida, ações básicas. Avalia o seu potencial de automatização, tendo especialmente em conta a sua importância e frequência.

Este estudo distingue explicitamente entre capacidade técnica e destruição líquida de postos de trabalho. Não tem em conta, na sua extensão bruta, todas as mudanças na procura, novas tarefas ou obstáculos à implantação. A ciência da computação, as atividades administrativas, as finanças e certas profissões criativas estão entre as famílias em risco. Existem outras restrições às atividades físicas ou altamente relacionais.

Automação de parte do trabalho pode produzir vários efeitos. Na atividade constante, uma empresa pode reduzir suas necessidades de trabalho. Se baixar seus preços ou vender mais, também pode usar o tempo economizado para aumentar sua produção. Por conseguinte, o potencial tecnológico não é suficiente para determinar o equilíbrio final dos postos de trabalho.

Além disso, o Banco de França registou um abrandamento no período de

Uma investigação separada, apresentada pelo Banco de França em 8 de Outubro, fornece informações complementares. Segue as contratações e finalidades do CDI entre janeiro de 2019 e março de 2026, em vez de anúncios. Entre os de 21 a 29 anos, as contratações para as ocupações mais expostas foram cerca de 28% inferiores ao nível de novembro de 2022. O declínio é de 8% nas ocupações menos expostas.

Esta comparação não mostra que a IA apenas explica os 20 pontos de diferença. Pesquisadores apontam que as empresas de usuários não são selecionadas aleatoriamente. Seu inquérito mede o uso declarado no início de 2026, enquanto as diferenças de recrutamento começam antes.

As finalidades contratuais também estão diminuindo. Nas empresas que relataram uso intensivo de IA, os autores não observaram diferença estatisticamente clara no emprego total. O sinal é lido mais em turnover pessoal e novos contratos do que em uma redução imediata.

A figura não é suficiente para isolar toda a causalidade

As duas obras não devem ser acrescentadas. Publicidade e contratação não são dois empregos separados. Seus períodos, populações e medidas de exposição também diferem. A sua aproximação permite examinar o canal de recrutamento e não destruir um total nacional de postos de trabalho.

Para medir um efeito causal, a comparação deve distinguir a tecnologia de outras mudanças nas ocupações. Uma queda nas ordens, uma inversão do setor ou uma mudança nos canais de recrutamento também pode reduzir anúncios. O acesso a protocolos detalhados, testes de robustez e incertezas estatísticas permanece necessário para avaliar com precisão a estimativa de Coface.

O resultado trimestral também não deve ser transformado mecanicamente num balanço anual. Multiplicar 25.000 por quatro descreve uma taxa constante de extrapolação, não quatro quartos realmente observados. O agravamento, a estabilização ou a recuperação do recrutamento alterariam esse cálculo.

O próximo ponto a seguir será, portanto, a persistência desta lacuna nas ofertas e, em seguida, a sua tradução em contratos realmente assinados. A medição de anúncios pode detectar alterações precoces. Os dados relativos ao emprego e à mão-de-obra serão utilizados para verificar até que ponto são transmitidos ao mercado de trabalho.

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