O Ministério da Economia suspende a comercialização do labne Rolly Taanayel produzido em Zahlé. As análises detectaram óleos vegetais que são contrários ao padrão libanês. O fabricante deve retirar as quantidades e declará-las no prazo de três dias. Nenhuma contaminação bacteriana ou envenenamento é relatado neste anúncio do ministério.

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O Ministro da Economia e Comércio, Amer Bsat, ordenou a suspensão da comercialização do labne feita por Rolly Taanayel na área industrial do Zahlé, de acordo com um anúncio emitido em 17 de novembro de 2026.

A decisão baseia-se na análise de uma amostra contendo óleos vegetais, ao contrário do padrão libanês para o trabalho, afirma o Ministério.

Retirada e inventário no prazo de três dias

O fabricante deve retirar as quantidades comercializadas, elaborar os quadros e comunicá-los ao Ministério no prazo de três dias a contar da decisão tomada, antes das medidas necessárias para a sua destruição.

O anúncio não especifica nenhum número de lote ou prazo de consumo. Não relata contaminação bacteriana ou envenenamento e não abrange todos os produtos lácteos vendidos com nomes semelhantes.

Trata-se de uma retirada ordenada, não da confirmação de que todas as quantidades já foram retiradas ou destruídas.

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