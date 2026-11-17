O Ministro da Economia e Comércio, Amer Bsat, ordenou a suspensão da comercialização do labne feita por Rolly Taanayel na área industrial do Zahlé, de acordo com um anúncio emitido em 17 de novembro de 2026.
A decisão baseia-se na análise de uma amostra contendo óleos vegetais, ao contrário do padrão libanês para o trabalho, afirma o Ministério.
Retirada e inventário no prazo de três dias
O fabricante deve retirar as quantidades comercializadas, elaborar os quadros e comunicá-los ao Ministério no prazo de três dias a contar da decisão tomada, antes das medidas necessárias para a sua destruição.
O anúncio não especifica nenhum número de lote ou prazo de consumo. Não relata contaminação bacteriana ou envenenamento e não abrange todos os produtos lácteos vendidos com nomes semelhantes.
Trata-se de uma retirada ordenada, não da confirmação de que todas as quantidades já foram retiradas ou destruídas.
Comentários