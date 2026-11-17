O quadro libanês das instituições de divisas separa agora duas actividades frequentemente combinadas: a transferência de fundos do tipo hawala e o transporte transfronteiriço de notas ou metais preciosos. A Decisão 13837 organiza aprovações, controlos e declarações separadas. Para alguns operadores já declarados hawala, um prazo está se aproximando: seu arquivo deve ser apresentado antes de 30 de novembro de 2026. Adoptada em 18 de Agosto de 2026 e publicada no Jornal Oficial de 10 de Setembro, a decisão reorganiza as condições de funcionamento das instituições de divisas. Revoga várias decisões anteriores, incluindo a decisão de Setembro de 2007 sobre a transferência de fundos. As referências antigas já não são suficientes para descrever o novo sistema.

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O quadro libanês das instituições de divisas separa agora duas actividades frequentemente combinadas: a transferência de fundos do tipo hawala e o transporte transfronteiriço de notas ou metais preciosos. A Decisão 13837 organiza aprovações, controlos e declarações separadas. Para alguns operadores já declarados hawala, um prazo está se aproximando: seu arquivo deve ser apresentado antes de 30 de novembro de 2026.

Adoptada em 18 de Agosto de 2026 e publicada no Jornal Oficial de 10 de Setembro, a decisão reorganiza as condições de funcionamento das instituições de divisas. Revoga várias decisões anteriores, incluindo a decisão de Setembro de 2007 sobre a transferência de fundos. As referências antigas já não são suficientes para descrever o novo sistema.

A Circular Intermediária 772 de 31 de agosto de 2026 coordenou esta alteração com as regulamentações anteriores para o transporte de notas e metais. A versão consolidada da Decisão 8024 remete agora as instituições cambiais para a parte dispositiva da Decisão 13837. As disposições relativas aos relatórios que permanecem neste antigo texto dizem respeito aos bancos.

Hawala e transporte: duas comodidades diferentes

O termo hawala aqui refere-se ao serviço informal de transferência de dinheiro, chamado IMTS nos regulamentos. « Informal » descreve uma transferência feita fora do sistema bancário formal e financeiro. Não significa que o requerente possa agir sem licença ou sem controlo.

A subcategoria A2 corresponde a este serviço. A subcategoria A1 diz respeito ao transporte transfronteiriço de notas e metais preciosos. Esta segunda actividade abrange a sua importação ou exportação, bem como operações de liquidação, entrega e recepção associadas. A definição do texto refere-se a uma transacção efectuada por conta da instituição cambial.

Em ambos os casos, o estabelecimento deve pertencer à categoria A e obter autorização suplementar para o serviço em causa. Deve igualmente aumentar o seu capital e pagar a taxa aplicável. Uma licença geral de intercâmbio não permite automaticamente o acesso a estas duas actividades. Uma autorização A1 não é mais do que uma autorização A2.

Correspondentes identificados e aprovados

Para a atividade A2, o arquivo deve incluir uma carta de intenção ou um contrato com o correspondente estrangeiro. Deve incluir a licença válida que lhe foi emitida pelas autoridades competentes. Devem igualmente ser documentadas as medidas de luta contra o branqueamento de capitais e a identidade dos beneficiários efectivos e dos beneficiários efectivos.

O transporte A1 exige controlos comparáveis do parceiro especializado estrangeiro. Requer também procedimentos para receber, entregar e transportar notas ou metais. O estabelecimento deve dispor de um estudo de viabilidade e organizar a continuidade da sua actividade.

Estes requisitos impedem que a relação seja reduzida a mero contacto comercial. Trata-se da capacidade jurídica do parceiro, da sua identidade e da rastreabilidade das operações. O regulamento proíbe igualmente as instituições cambiais de tratarem de correspondentes que não estejam registados de acordo com as regras do seu país.

Limites máximos mensais para transferências A2

Antes de uma transferência do tipo hawala, o operador deve verificar a identidade do responsável principal e do beneficiário. Deve igualmente estabelecer o objectivo da operação e a origem dos fundos. Os requisitos de identificação aplicam-se no contexto da regulamentação da transacção em numerário da KYC.

Transferência A2 Limite máximo mensal por cliente Pessoal $20.000 ou equivalente Comercial $200.000 ou equivalente

Estes montantes dizem respeito a transferências pessoais ou comerciais, internas ou externas, no sistema A2. Não constituem limiares para a renúncia. Também não devem ser confundidos com uma autorização geral para o transporte físico de espécies numa fronteira.

O regulamento regula igualmente a entrega de dinheiro ao beneficiário. Exclui um pagamento por cheque, por transferência para a sua conta bancária ou por transacção de swap em seu benefício. Os mecanismos de liquidação entre os correspondentes seguem uma lógica distinta da do pagamento final ao destinatário.

Escritos separados e traços preservados

Um operador A1 deve separar as contas do seu transporte transfronteiriço das das suas outras operações. Deve envolver um auditor externo de uma empresa de renome internacional. Um auditor interno deve igualmente elaborar relatórios mensais sobre controlos, riscos e vigilância.

O operador não pode efectuar um transporte quando as peças disponíveis não são suficientes para determinar a origem, destino e finalidade dos fundos. As obrigações de prestação de informações distinguem entre os volumes transportados, o número de operações e os movimentos nacionais em causa. Organizam informações regulares para a BDL e a Comissão de Supervisão Bancária.

Para A2, os registos específicos de transferência devem ser conservados durante, pelo menos, 10 anos. A instituição deve apresentar uma situação mensal no prazo de 10 dias a contar do final do mês. Os documentos devem permitir às autoridades reconstituir a operação e não apenas conhecer o total.

Equilíbrios entre profissionais não financiam sua atividade

As operações podem gerar saldos de liquidação entre instituições cambiais ou com os seus correspondentes. O texto especifica a sua função: regulamentar os direitos e obrigações decorrentes do comércio ou das transferências em causa. Estes saldos não são depósitos nem contas bancárias.

Não podem financiar a actividade de uma instituição nem preencher o seu défice de liquidez. Devem ser apoiados por documentos comprovativos, regularmente reconciliados e documentados. A sua retenção para além de cinco dias úteis é proibida.

As apostas são contábeis e prudenciais. Uma quantia devida a um correspondente deve permanecer ligada a uma transacção identificável. Não pode tornar-se um recurso sustentável que o profissional usaria livremente para suas necessidades.

Os fundos não transferidos requerem acompanhamento

Os regulamentos impõem um mecanismo de transferências que o destinatário não recebeu 30 dias após a transferência, apesar de um lembrete. O director deve ser claramente informado. O estabelecimento coordenará com o correspondente as medidas necessárias para a recuperação do responsável principal.

O cliente deve também ser informado do seu direito de solicitar essa recuperação no prazo máximo de três meses após a expedição. O texto prevê separadamente o tratamento dos fundos no termo do prazo de prescrição legal. Este último conceito não deve ser equiparado ao período de três meses.

Os estabelecimentos já aprovados têm um período geral de conformidade. Mas aqueles que previamente informaram a BDL de sua atividade IMTS devem apresentar os documentos relativos aos seus correspondentes antes de 30 de novembro de 2026. Esta data diz respeito a um determinado processo, sem substituir outras obrigações de controlo.

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