Tiro: Unesco compromete $100,000 a Al-Bass

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O Diretor-Geral da Unesco, Khaled El-Enany, completou sua visita ao Líbano na quinta-feira, 20 de agosto, com uma inspeção do sítio arqueológico de Al-Bass, em Tiro, onde se espera que a organização contribua com 100.000 dólares para iniciar o trabalho de restauração. Mas a visita destacou as dificuldades encontradas na proteção do patrimônio do sul do Líbano: na fortaleza de Beaufort, as autoridades libanesas disseram que não podiam inspecionar qualquer dano interno enquanto as forças israelenses estavam presentes no local. Beirute pede agora à Unesco que ajude a enviar uma missão neutra para estabelecer o estado do monumento.

A visita de Khaled El-Enany a Tiro dá uma tradução concreta para a mobilização internacional comprometida com o património libanês. Acompanhado pelo Ministro da Cultura, Ghassan Salamé, o Director-Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura visitou o sítio da Al-Bass com funcionários da Direcção-Geral das Antiguidades, representantes locais e especialistas em património.

A delegação incluía o deputado Inaya Ezzeddine, o representante permanente do Líbano para a Unesco, Hind Darwish, o diretor do escritório regional da organização no Líbano, Paolo Fontani, e o diretor-geral das Antiguidades, Sarkis Khoury.

A visita segue várias decisões internacionais relativas ao património libanês expostas às consequências das operações militares israelitas. Tiro foi colocado na Lista do Patrimônio Mundial em risco, enquanto os cinco fortes de Jabal Amel obtiveram sua designação de Patrimônio Mundial. Para Beirute, o próximo passo é passar do reconhecimento internacional para avaliação de danos e operações de backup precoce.

$100,000 para iniciar a restauração do Al-Bass

Ghassan Salamé anunciou que a Unesco havia concedido$100.000 para a cidade de Tiroajudar a lançar o processo de restauração do sítio arqueológico.

Este montante é um primeiro socorro. Não corresponde ao financiamento de uma restauração completa da Al-Bass e o Ministério não anunciou o custo global das obras necessárias. A Unesco também presta regularmente outras formas de assistência relacionadas com o património arqueológico libanês.

A presença de Khaled El-Enany pretendia permitir-lhe ver diretamente o estado dos locais cuja proteção o Líbano está buscando. Ghassan Salamé explicou que desejava esta visita após o recente reforço das medidas de salvaguarda para várias propriedades patrimoniais, do sul do Líbano a Baalbeck e Akkar.

O sítio Al-Bass pertence ao complexo arqueológico de Tiro, que é Património Mundial desde 1984. Inclui uma vasta necrópole, um arco monumental e um hipódromo romano. Seu valor, portanto, excede muito o patrimônio local da cidade.

No entanto, a situação recente levou as autoridades libanesas a exigir um reforço da sua protecção internacional.

Tiro afetado por ataques israelenses

Ghassan Salamé lembrou que Tiro havia sido colocado na Lista do Patrimônio Mundial em risco após as greves que afetaram seu ambiente arqueológico. Segundo o ministro, alguns ataques resultaram na queda de elementos arquitetônicos e danos.

O ministro insistiu na excessiva proximidade da destruição às áreas patrimoniais. Na sua opinião, a visita do Director-Geral da Unesco foi mostrar que o pedido libanês de classificação em risco se baseava numa ameaça concreta.

O deputado Inaya Ezzeddine também apresentou Tyre como um dos exemplos de patrimônios afetados pelas operações israelenses. Sublinhou que o Sul do Líbano concentrou um património cultural de importância internacional e solicitou conhecimentos especializados adicionais para permitir a sua conservação.

A ameaça não é apenas sobre os monumentos directamente atingidos. Explosões de proximidade podem causar vibrações, deslocamentos estruturais ou elementos já enfraquecidos para cair. Num antigo complexo arqueológico, estes efeitos devem ser examinados por especialistas antes de determinar a natureza das intervenções necessárias.

É precisamente esta capacidade de perícia que o Líbano hoje procura da Unesco.

Em Beaufort, as autoridades libanesas não podem inspeccionar o interior

Processofortaleza de Beaufort, ou Qalaat al-Shaqif, ilustra ainda mais as limitações da proteção do patrimônio durante as operações militares.

Ghassan Salamé relatou que, segundo os arqueólogos da Direção-Geral das Antiguidades,nenhum túnel está dentro da fortalezaEste esclarecimento responde directamente às questões suscitadas pela destruição ou explosão de túneis notificados no seu ambiente.

Segundo o Ministro, um destes túneis está localizado em cerca de700 metrosda fortaleza e outro a cerca1,100 metros.

O problema são os efeitos que as explosões poderiam ter sobre o monumento. As autoridades libanesas estão actualmente a utilizar imagens de satélite para tentar avaliar os danos. Do lado de fora, estes não mostrariam qualquer aparente destruição maior da fortaleza.

No entanto, essa observação não determina o estado das estruturas internas.

Ghassan Salamé explicou que os especialistas libaneses não podiam visitar o local enquanto as forças israelenses estavam na fortaleza. Por conseguinte, não são capazes de examinar quaisquer fissuras, deslocamentos ou outros danos causados por vibrações associadas a explosões nas proximidades.

A situação cria um problema incomum: o Líbano tem um monumento agora reconhecido como Património Mundial, mas seus próprios especialistas não podem realizar a inspeção necessária para determinar seu estado real.

Beirute pede uma missão neutra na Unesco

Diante dessa impossibilidade de acesso, o Ministério da Cultura pediu à Unesco que contribuísse para o envio de ummissão neutrabeaufort.

O objectivo seria permitir que os peritos possam aceder ao local para determinar o que aconteceu dentro da fortaleza e transmitir as suas conclusões às autoridades libanesas.

O pedido foi feito durante a visita de Khaled El-Enany a Beirute. Ainda não foi anunciado nenhum calendário para tal missão e a Unesco não confirmou que uma equipa pudesse realmente aceder ao monumento.

No entanto, a proposta mostra como uma organização internacional pode intervir quando um Estado não pode inspecionar diretamente seu próprio patrimônio por causa de uma situação militar.

Uma missão independente poderia documentar o estado das estruturas, investigar possíveis danos causados por explosões e estabelecer a necessidade de consolidação. No entanto, só poderia intervir se tivesse as garantias necessárias para aceder ao site e trabalhar com segurança.

A protecção internacional está a atingir o seu limite mais concreto. A classificação pode reforçar as obrigações legais e a supervisão. A perícia pode ser usada para detectar danos. Mas o acesso ao monumento permanece determinado pela situação militar no terreno.

As cinco fortalezas, resultado de uma batalha diplomática

Ghassan Salamé também detalhou os esforços que levaram à inclusão coletiva das cinco fortalezas Jabal Amel no patrimônio mundial.

O ministro descreveu o processo como uma « batalha diplomática » realizada conjuntamente pelo Ministério, a Direção Geral de Antiguidades, a Representação Permanente do Líbano à Unesco e os chefes da organização.

Beirute escolheu apresentar as cinco fortalezas como um todo, a fim de evitar ter que conduzir cinco procedimentos separados. A pastaBeaufort, Tebinine, Chakra, Deir Kifa e Chamaa.

De acordo com Ghassan Salamé, a candidatura tinha enfrentado oposições. A Delegação Libanesa prosseguiu os seus esforços diplomáticos até chegar a um consenso na reunião na Coreia do Sul.

Esta inscrição reforça a visibilidade internacional dos cinco monumentos, uma vez que o seu ambiente permanece exposto às consequências do conflito. Também facilita a mobilização de conhecimentos especializados e documentação de possíveis danos.

O caso Beaufort, no entanto, mostra que o registro não aborda a questão do acesso.

O património destruído não se limita a monumentos

Inaya Ezzeddine aproveitou a visita para chamar a atenção para outra dimensão da destruição:património incorpóreosul do Líbano.

Segundo o MP, as operações de terraplenagem, destruição, incêndios e danos ambientais também afetaram elementos relacionados à história, tradições e práticas sociais das aldeias.

Esta questão vai além do campo clássico da restauração arqueológica. Uma fortaleza ou coluna pode ser fotografada, medida e consolidada. O patrimônio imaterial depende mais da continuidade das comunidades que o transmitem.

O deslocamento prolongado de uma população pode enfraquecer as práticas locais, tradições, atividades agrícolas ou artesanais e a relação dos habitantes com a sua paisagem.

As informações disponíveis não permitem um inventário completo dessas perdas no Sul. Inaya Ezzeddine pediu especificamente que as habilidades especializadas fossem mobilizadas para identificar o que ainda pode ser preservado ou restaurado.

Esta dimensão dá margem adicional à reconstrução. Reparar habitação e infraestrutura permite que os residentes retornem. A preservação do património tangível e intangível visa impedir que o território encontrado seja isolado da sua história.

A Unesco passa da protecção para a intervenção

A visita de Khaled El-Enany marca um novo palco. Nos últimos meses, o Líbano tem procurado principalmente protecção internacional adicional para os seus sítios ameaçados. Em Tyre, esta abordagem está começando a produzir um primeiro financiamento concreto com os US $ 100.000 anunciados para Al-Bass.

Khaled El-Enany assegurou aos atuais funcionários do apoio da Unesco à conservação dos monumentos libaneses e dos de Tiro, em particular.

O próximo passo será mais difícil. Rankings, expertise e primeiros socorros terão que ser transformados em programas de restauração que podem funcionar no campo.

Em Tiro, o processo pode começar com a avaliação dos danos e a ajuda anunciada. Em Beaufort, a situação permanece muito mais complexa: antes de falar sobre restauração, você ainda tem que saber o que aconteceu dentro do monumento.

Por conseguinte, o Ministério da Cultura aguarda agora uma resposta ao seu pedido de uma missão neutra. Enquanto os especialistas libaneses não conseguirem aceder à fortaleza, as imagens de satélite permitirão observar o exterior, mas não determinar se as explosões a 700 e 1.100 metros enfraqueceram as suas estruturas internas.

O próximo passo na proteção do patrimônio do Sul depende, portanto, menos de uma nova classificação do que de uma questão muito concreta: se uma equipe independente pode entrar em Beaufort, examinar seus muros e estabelecer pela primeira vez a real extensão do dano.