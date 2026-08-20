Qlayaat aeroporto: abertura parcial no final de outubro

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O projecto de novo serviço no aeroporto de René-Moawad, em Qlayaat, Akkar, está a entrar numa nova fase. Sky Lounge Services, responsável pelo desenvolvimento e operação, anuncia uma partida parcial no final de outubro de 2026. O terminal foi expandido de 2.000 para 4.700 metros quadrados e sua estrutura principal está agora completa. O trabalho no interior, o equipamento electromecânico e a preparação da pista devem continuar a progredir antes da recepção dos primeiros passageiros.

A reativação do aeroporto de Qlayaat está começando a tomar forma concreta no norte do Líbano. Em um estado de progresso publicado em 19 de agosto, a Sky Lounge Services relata progresso simultâneo no terminal, equipamento técnico e preparação do trabalho de pista.

Acima de tudo, a empresa mantém um objectivo que lhe permitirá medir rapidamente o progresso real do projecto:exploração parcial no final de outubroA abertura completa ocorreria mais tarde, após a conclusão dos demais trabalhos e requisitos operacionais. Ainda não foi anunciada nenhuma data específica para esta segunda fase.

O calendário continua apertado. Em pouco mais de dois meses, será necessário continuar o desenvolvimento interior do terminal, instalar o equipamento necessário, avançar na pista e obter a preparação operacional necessária para a recepção de voos. Por conseguinte, a abertura parcial anunciada não deve ser confundida com o envio final de todas as capacidades previstas.

O terminal Qlayaat aumenta de 2.000 para 4.700 m2

A alteração mais visível diz respeito ao navio de passageiros. A sua área, inicialmente prevista para2.000 metros quadradosfoi alargado a4.700 metros quadradosquer uma extensão de2.700 metros quadrados.

Segundo a Sky Lounge Services, esta alteração responde, em especial, às necessidades expressas pelos serviços de segurança e pelas agências responsáveis pela exploração do aeroporto. O espaço adicional deverá permitir mais equipamento e melhorar o tráfego de passageiros.

O projeto inclui um aumento no número de monitores de raios X. O novo dimensionamento deve também permitir o processamento simultâneo de mais passageiros e a redução das restrições associadas aos controlos e às várias fases anteriores ao embarque.

Esta extensão é significativa para um projecto inicialmente concebido em torno de uma infra-estrutura relativamente pequena. Mostra que os requisitos operacionais foram reavaliados à medida que se prepara a reintrodução.

No entanto, por si só não determina a futura capacidade anual do aeroporto. A Sky Lounge Services não comunica em seu anúncio nenhuma previsão anual de tráfego, número de movimentos diários ou lista de companhias aéreas chamadas para usar a Qlayaat.

Estes dados serão cruciais para medir a real importância do segundo ponto de entrada aéreo planeado para o país.

A estrutura principal do edifício está concluída

No local, o terminal atingiu agora a sua forma estrutural final. A armação lateral de metal e a armação do telhado foram instaladas.

Este passo não significa que o edifício está acabado. O trabalho deve agora cobrir o seu encerramento completo, os pisos e os vários acabamentos necessários antes de ser utilizado.

Também foi atribuído trabalho eletromecânico. Incluem instalações essenciais para o funcionamento de um terminal, embora a empresa não tenha fornecido os pormenores do equipamento em causa nem o respectivo calendário de instalação no seu comunicado de imprensa.

O avanço simultâneo desses diferentes lotes deve se preparar para a abertura parcial anunciada em outubro. Nessa altura, apenas as infra-estruturas e as funções necessárias para esta primeira fase terão de estar operacionais. O trabalho pode continuar ao mesmo tempo até o comissionamento completo.

Esta organização passo a passo acelerará o regresso da actividade aérea à Qlayaat sem necessariamente esperar pela conclusão de todo o projecto.

No entanto, exige uma estreita coordenação entre a construção e o funcionamento, para que o restante trabalho não interrompa as operações já abertas aos passageiros.

O trabalho na pista é o próximo passo

O terminal é apenas uma parte da infraestrutura necessária para operar um aeroporto. A Sky Lounge Services anuncia agora o início dos preparativos para o equipamento de pista.

Este componente será particularmente importante na determinação da natureza das operações que podem ser hospedadas em Qlayaat.

Uma pista destinada a voos comerciais deve satisfazer os requisitos técnicos e de segurança, incluindo o seu estado, marcação, equipamento necessário para a circulação de aeronaves e procedimentos para a sua operação.

O comunicado de imprensa ainda não fornece pormenores sobre a extensão das intervenções planeadas nem sobre o seu calendário preciso. Apenas se afirma que estão em curso preparativos para reforçar a disponibilidade operacional do aeroporto.

O progresso destes trabalhos deve, portanto, ser seguido separadamente do do terminal. Uma embarcação de passageiros pode estar pronta sem que todas as infra-estruturas aeronáuticas possam funcionar a plena capacidade.

É também por esta razão que a empresa fala primeiro de uma operação parcial.

Várias administrações envolvidas no regresso ao serviço

A reativação do Qlayaat também requer coordenação entre várias instituições públicas. A Sky Lounge Services informa que trabalha com o Ministério das Obras Públicas e Transportes, o Ministério do Interior e dos Municípios, a Direcção-Geral da Aviação Civil e os serviços de segurança relevantes.

Esta coordenação é essencial para organizar as várias funções de um aeroporto internacional: aviação civil, segurança, controlos de passageiros e gestão de fluxos.

O desenvolvimento físico da infra-estrutura é, portanto, apenas parte do processo. Ao mesmo tempo, as autoridades devem preparar o pessoal, os procedimentos e os equipamentos necessários para o funcionamento do local.

O aumento da área terminal em resposta às necessidades das agências de segurança já ilustra essa interação entre construção e operação.

O teste real da data anunciada para outubro não será apenas a conclusão visível dos edifícios. Será a capacidade de todas as administrações interessadas operarem simultaneamente à chegada dos primeiros voos.

Qlayaat para criar um segundo portão de ar para o Líbano

O re-service do Aeroporto René-Moawad tem um alcance além de Akkar sozinho. O Líbano depende atualmente do Aeroporto Internacional Rafic Hariri em Beirute para a maior parte do seu tráfego aéreo comercial.

A reativação de Qlayaat deve introduzir uma segunda infraestrutura capaz de hospedar parte desta atividade.

Esta diversificação tem um interesse económico. Um aeroporto no norte pode melhorar o acesso a Akkar, Trípoli e ao norte do Líbano. Pode também criar novas oportunidades para o transporte de passageiros e, dependendo das capacidades a desenvolver posteriormente, para outras actividades aéreas.

Tem também uma dimensão estratégica. A dependência de um grande aeroporto torna todo o tráfego aéreo libanês vulnerável a qualquer perturbação que afete Beirute. As várias crises de segurança no país recordaram regularmente esta fraqueza.

No entanto, a Qlayaat só poderá desempenhar esse papel com base nas suas capacidades reais, nas certificações obtidas, nas empresas que concordarão em servi-lo e na frequência dos voos propostos.

Abrir um terminal não é suficiente para criar um segundo pólo aéreo. Deve dispor de tráfego regular suficiente para se tornar economicamente e operacionalmente sustentável.

Infra-estruturas especialmente previstas no Norte

Para Akkar e Tripoli, a reabertura tem outra dimensão. O Norte há muito que exige uma melhor integração com as principais infra-estruturas nacionais e uma redução da concentração de actividades em torno de Beirute.

Um aeroporto operacional pode gerar atividade direta em torno de transporte, manutenção, segurança e serviços de passageiros. Pode também promover actividades empresariais em torno das infra-estruturas.

No entanto, estes efeitos permanecem por medir. Não são apresentados dados oficiais no anúncio de 19 de Agosto sobre o número previsto de empregos, os investimentos privados susceptíveis de acompanhar a abertura ou os benefícios económicos esperados para a Akkar.

Por conseguinte, seria prematuro quantificar o impacto regional.

A primeira consequência concreta será mais simples: permitir que os passageiros saiam ou cheguem diretamente ao norte do país sem passar sistematicamente pelo aeroporto de Beirute.

A extensão deste benefício dependerá então da rede de destinos proposta.

Empresas e destinos continuam a ser os principais desconhecidos

Companhias aéreas tornam-se o próximo teste

O novo serviço da Qlayaat não se baseia apenas na conclusão do terminal e da pista. Actualmente, depende da capacidade do novo aeroporto para atrair empresas capazes de instalar rotas regulares.

Uma primeira empresa já foi posicionada publicamente.Mada Airwaysindicou, em Junho, que pretendia ser uma das primeiras transportadoras a iniciar as suas operações a partir da Qlayaat. Seu Diretor Executivo, Imad Raad, postou esse compromisso no lançamento da fase executiva do projeto.

Ao mesmo tempo, o governo preparou o quadro regulamentar. Em 9 de Julho, o Conselho de Ministros aprovou um pedido de licença do Ministério das Obras Públicas e dos Transportes para os serviços regulares de transporte aéreo no aeroporto de René-Moawad.

O ministro Fayez Rasamny também indicou que seu departamento estava trabalhando para atrairvárias empresas de baixo custo, com o objetivo de ligar Qlayaat a destinos regionais e internacionais. Todavia, ainda não foi oficialmente anunciado qualquer conjunto definitivo de transportadoras ou destinos.

Esta nuance é essencial. O interesse e os contactos da Mada Airways com empresas de baixo custo mostram que a preparação comercial da Qlayaat começou. Ainda não permitem considerar que se constitui uma rede aérea completa.

O próximo indicador será, portanto, a publicação das primeiras linhas regulares: empresas selecionadas, destinos, frequências, horários e data efetiva de comercialização de bilhetes.

Fayez Rasamny anunciou em julho que o primeiro avião decolaria de Qlayaat em outubro. A Sky Lounge Services visa agora uma operação parcial no final do mesmo mês. Se este calendário for mantido, as próximas semanas terão necessariamente de esclarecer quais as transportadoras que irão realmente abrir a nova plataforma.

Final de outubro torna-se o primeiro teste

As próximas semanas medirão se o calendário anunciado pode ser mantido. Vários indicadores serão particularmente importantes: encerramento completo do terminal, progresso do solo e acabamentos, instalação de equipamentos eletromecânicos, instalação de dispositivos de segurança e progresso do trabalho relacionado com a pista.

Em seguida, será necessário saber as autorizações operacionais obtidas e especialmente as primeiras empresas prontas para servir o aeroporto.

A Sky Lounge Services pretende continuar a trabalhar em todos estes eixos com o objectivo de lançar uma operação parcial no final de Outubro, prosseguindo as intervenções necessárias para a abertura total.

A reativação de Qlayaat passa, assim, de um projeto de longa discussão para um prazo agora mensurável. O local tem um terminal alargado e uma estrutura completa; Resta transformar estes edifícios num aeroporto capaz de acolher aviões e passageiros em pouco mais de dois meses.