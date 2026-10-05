Tampa: as « zonas experimentais », o novo coração da batalha para o sul do Líbano

A reunião de Tampa deverá clarificar o mecanismo das « zonas experimentais » no sul do Líbano. A retirada israelita, o destacamento do exército libanês, a verificação internacional e as armas Hezbollah estarão no centro das discussões. Por trás desta abordagem gradual está uma questão decisiva: irá restabelecer a soberania ou impor novas condições de segurança?

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Uma reunião militar, mas questões que ultrapassam muito os militares

O próximo encontro em Tampa, Flórida, não deve ser lido como uma mera retomada das discussões entre o Líbano e Israel. A nomeação, prevista entre 20 e 22 de outubro na sede do Comando Central dos Estados Unidos, deve ser dada prioridade às questões militares e técnicas. No entanto, as questões no centro das discussões estão diretamente relacionadas com a soberania libanesa, a presença israelense no Sul, o papel do exército e o arquivo de armas do Hezbollah. O ponto mais sensível é uma fórmula ainda pouco compreendida: « zonas experimentais ».

O mecanismo previsto baseia-se na lógica progressiva. Em vez de esperar por um acordo abrangente para resolver toda a disputa simultaneamente, uma área limitada seria usado como um terreno de teste. Israel retirar-se-ia. O exército libanês tomaria uma posição. Um mecanismo de verificação controlaria então o exercício da autoridade estatal e a questão das armas. Se este primeiro experimento fosse considerado conclusivo, o mesmo modelo poderia ser aplicado em outro lugar. O objectivo seria, portanto, transformar uma fórmula geral em sequências territoriais concretas.

É precisamente isso que torna o caso tão perigoso como promissor. Tudo depende de como a primeira experiência será definida. Se organizar claramente a passagem de uma área ocupada pelo exército israelita sob o controlo exclusivo do exército libanês, pode tornar-se o início de uma retirada gradual. Se, pelo contrário, impõe uma série de obrigações ao Líbano em territórios onde Israel não está fisicamente presente, ao mesmo tempo que adia a retirada das áreas ocupadas, muda completamente a sua natureza. Torna-se então um mecanismo de condicionalidade de segurança aplicado no território libanês.

A delegação libanesa poderia ser liderada por Simon Karam, com a participação do Embaixador Nada Hamada Moawad. Mas mesmo esta composição não está completamente desconectada da natureza da nomeação. Beirute queria alargar as discussões e dar-lhes uma dimensão diplomática. Nesta fase, Israel prefere manter a reunião em um ambiente militar. Se a delegação israelita é estritamente militar e as discussões não permitem qualquer progresso político, a participação ao mais alto nível diplomático libanês perde algum do seu interesse.

O que é uma « zona experimental »?

A expressão pode dar a impressão de um conceito abstrato desenvolvido por diplomatas. De fato, refere-se a algo muito concreto: um território limitado em que as diferentes obrigações do processo seriam aplicadas simultaneamente para verificar se o modelo está funcionando.

Em sua versão mais simples, o mecanismo consiste em quatro etapas. A primeira é a retirada israelita. O segundo é o destacamento do exército libanês no espaço evacuado. O terceiro é a verificação da ausência de presença armada fora do Estado. O quarto é confirmar que a autoridade militar e de segurança passou efectivamente para o Estado libanês. Uma vez que esta sequência é concluída, outra área poderia seguir.

Por conseguinte, o projecto não foi concebido, em princípio, para criar enclaves separados. Pelo contrário, deve testar um método que possa ser gradualmente alargado. É por isso que o sucesso ou fracasso da primeira experiência é decisivo. Uma fórmula considerada eficaz pode tornar-se o modelo de todas as etapas seguintes.

O problema surge ao definir o que significa exatamente « verificar ». É evidente que o exército libanês controla as estradas e as posições militares? Devemos inspecionar instalações suspeitas de pertencer ao Hezbollah? As casas podem ser revistadas? Quem decide que um sector cumpre compromissos? Pode Israel solicitar uma inspecção à sua própria inteligência? E o mais importante, quem é o árbitro quando um partido afirma que existe uma violação e o outro a desafia?

Os documentos preparatórios colocam precisamente a questão debusca de moradiasentre temas que poderiam ser discutidos em Tampa. Este pormenor é suficiente para mostrar que a reunião não se trata apenas de linhas traçadas num mapa. Pode entrar directamente nos procedimentos de exercício de autoridade nas aldeias libanesas.

Tallet Ali Al-Taher, o caso que mostra porque o dispositivo é complicado

O sectorTallet Ali Al-Taherilustra perfeitamente as dificuldades. Esta área foi referida como um dos territórios susceptíveis de entrar numa nova experiência. Mas as condições militares mudaram. Israel é agora apresentado como relutante em devolver a colina e seu ambiente, em particular porque sua posição pode servir como um ponto de apoio para um dispositivo orientado para Rihane.

Este desenvolvimento é crucial. Uma área que eventualmente testaria uma retirada pode tornar-se um elemento que Israel deseja manter por razões operacionais. Assim, surge outra hipótese: em vez de abrir uma segunda zona experimental em torno do Tallet Ali Al-Taher, a primeira zona poderia ser ampliada adicionando novos setores.

A geografia torna-se assim a verdadeira linguagem da negociação. Uma colina, estrada ou aldeia não é apenas uma área. Sua altitude, visibilidade, acesso e proximidade a outras posições determinam seu valor militar. Cedar uma posição elevada não tem o mesmo significado que deixar uma área sem profundidade estratégica. Da mesma forma, permitir que o exército libanês assuma o controle de uma aldeia não necessariamente resolve a questão se as alturas circundantes permanecerem sob controle israelense.

A escolha de cada área já contém, portanto, parte do resultado final. É por isso que o Líbano não pode considerar os territórios experimentais como meros pormenores técnicos deixados aos militares. Eles determinam a ordem em que a soberania pode ser restaurada e, acima de tudo, onde essa recuperação pode ser adiada.

Nabatiyah Al-Fawqa e Iqlim Al-Tuffah: outro conceito israelita

Outro desenvolvimento aparece nas condições atribuídas a Israel. Não seria mais apenas usar os territórios atualmente ocupados como áreas experimentais. Áreas não ocupadas, mas sujeitas a fogo israelense também podem ser afetadas.Nabatiyah Al-Fawqae posições emIqlim Al-Tuffahsão citados nesta lógica.

A diferença é grande. Numa área ocupada, o mecanismo começa logicamente com uma retirada israelita. Em uma área onde o exército israelense não está implantado, o processo pode começar diretamente com obrigações impostas ao exército libanês: entrar em posições do Hezbollah, inspecionar infra-estruturas, impedir que os combatentes permaneçam ou retornem a certas localidades.

Este desenho praticamente inverte a ordem inicial. A retirada israelita já não seria necessariamente o primeiro movimento. A acção libanesa contra a infra-estrutura militar do Hezbollah poderia tornar-se a condição para os progressos subsequentes na retirada.

Este é um dos pontos mais sensíveis para Beirute. O Estado afirma o seu objectivo de monopólio das armas. Mas recusa-se a permitir que o exercício desta soberania se torne um mecanismo no qual Israel ditaria, localidade por localidade, as operações que o exército libanês deve realizar. O controle exclusivo do Estado em seu território também implica que o próprio Estado decida como suas forças são organizadas e utilizadas.

Assim, o exército recusa qualquer interferência na composição de suas unidades e em seus métodos operacionais. A coordenação para evitar confrontos acidentais não é equivalente à coordenação para permitir a Israel dirigir missões do Exército Libanês.

O nó verdadeiro: quem vai verificar?

Mesmo que se chegasse a um acordo no mapa, o problema do controlo permaneceria. O Líbano recusa-se a permitir que a verificação seja exclusivamente israelita. Aceitar tal sistema seria dar a uma das partes o poder de decidir por si própria se a outra cumpre ou não os seus compromissos.

Vejamos um cenário concreto. Israel afirma ter informações sobre um esconderijo de armas numa habitação. O exército libanês inspeciona a área e não encontra nada. Quem corta? Pode Israel considerar que a inspeção é insuficiente? Ele pode exigir uma nova operação? Será que um terceiro tem de participar na busca? E se este terceiro existe, que mandato tem para intervir numa propriedade privada no Líbano?

A busca por um componente internacional aborda este problema. Um terceiro poderia ver as operações e reduzir o risco de um desacordo técnico se tornar imediatamente uma justificativa para uma nova greve. Mas encontrar este ator está longe de ser simples.

A Itália foi mencionada entre os países que poderiam participar de um mecanismo. No entanto, parece muito cauteloso. Um funcionário dos seus serviços de informação que regressava do Líbano não obteve as garantias necessárias em matéria de segurança do pessoal nem as condições de execução das missões solicitadas. O envio de observadores para uma área onde as greves continuam a ser possíveis requer regras de empenhamento, garantias de protecção e uma definição extremamente precisa do seu papel.

A esta dificuldade acrescenta-se uma contradição política. Israel é apresentado como desfavorável a uma presença internacional que limitaria sua liberdade de ação no Sul. O Hezbollah, por sua vez, recusa uma presença internacional fora do quadro das Nações Unidas e um mandato claramente ligado à Resolução 1701. Entre estas duas posições, o espaço disponível para inventar um novo mecanismo torna-se muito estreito.

O Finul, o ausente que permanece no centro de tudo

Por conseguinte, a questão da verificação não pode ser separada do futuro daTerminarDurante décadas, a presença internacional no Sul tem proporcionado um quadro bem conhecido. Mesmo quando contestado ou considerado insuficiente, tem um mandato, uma cadeia de comando, contingentes identificados e legitimidade do Conselho de Segurança.

Sua partida criaria um vácuo no exato momento em que o futuro mecanismo de retirada precisaria de um terceiro capaz de observar o que estava acontecendo. É esse paradoxo que explica os esforços políticos para manter Finul ou imaginar uma fórmula alternativa internacional.

Há que distinguir quatro cenários. O primeiro seria a manutenção de Finul em uma forma próxima ao presente. O segundo seria uma nova força internacional sob mandato das Nações Unidas. O terceiro seria uma missão de assistência militar europeia ou multinacional. O quarto seria fortalecer diretamente o exército libanês sem implantar uma força internacional comparável.

Estas opções não são intercambiáveis. Uma missão de assistência pode treinar, equipar e financiar o exército sem ter o direito de encontrar uma violação no terreno. Uma força internacional pode ter um mandato de observador, mas não necessariamente poderes de inspeção. Uma estrutura europeia pode ser politicamente aceitável para alguns actores e rejeitada por outros se não estiver sob a autoridade das Nações Unidas.

A batalha em torno do Finul está, portanto, diretamente ligada a Tampa. No dia em que uma área for transferida do controlo israelita para o controlo libanês, alguém terá de ver que a retirada ocorreu, que o exército se empenhou e que os compromissos previstos foram cumpridos. Sem um terceiro aceite por ambas as partes, cada incidente pode produzir duas narrativas incompatíveis.

A ordem do dia de 27 de Outubro pesa sobre os debates

A todas estas dificuldades é acrescentado o calendário político israelita. As eleições de Knesset são anunciadas para27 de outubroalguns dias depois da proposta de reunião de Tampa. Benjamin Netanyahu está, portanto, entrando na fase final de sua campanha em um momento em que seu governo deve eventualmente aceitar a retirada de certas posições.

Este calendário reduz grandemente a possibilidade de uma concessão espetacular. Uma retirada pode ser apresentada pelos oponentes de Netanyahu como um retrocesso. Pelo contrário, o Primeiro-Ministro israelita procura manter uma imagem de firmeza e controlo sobre a questão da segurança. As considerações eleitorais não determinam mecanicamente todas as decisões militares, mas estabelecem um teto político sobre possíveis compromissos antes das eleições.

Washington parece ter isso em conta. O objectivo americano não seria necessariamente chegar a um acordo importante antes de 27 de Outubro. Pelo contrário, impediria que o canal de negociação desaparecesse durante o período eleitoral e a subsequente formação do poder. Uma reunião militar com resultados limitados manteria o mecanismo vivo.

Esta lógica explica também porque é que os pedidos libaneses para alargar a reunião a uma componente diplomática são confrontados com resistência. Um debate militar sobre um mapa e procedimentos é politicamente menos dispendioso do que uma negociação postada sobre retirada e soberania.

Para o Líbano, esta temporalidade é perigosa. Esperar o fim das eleições israelitas pode parecer racional se não houver grandes concessões possíveis antes. Mas cada semana adicional também permite que Israel fortaleça suas posições no terreno. Por conseguinte, o tempo diplomático e militar não funciona necessariamente na mesma direcção.

Hezbollah no centro das demandas americanas e israelenses

Espera-se também que a reunião se dirija a Beirute com pedidos diretamente relacionados com as armas Hezbollah. Acalendários precisos e compromissos operacionaispara a sua retirada são mencionados. Por conseguinte, o desafio não seria apenas reafirmar o princípio do monopólio estatal das armas, mas mostrar como deve ser aplicado na prática.

Esta pressão é acompanhada por relatórios israelenses de que Hizbullah está deslocalizando certas capacidades para áreas mais profundas, incluindo Iqlim Al-Tuffah, Jabal Al-Rihan e Jabal Safi. Estas alegações vêm do lado israelita e não constituem apenas provas independentes. No entanto, têm uma função política óbvia: justificar a ideia de que uma retirada israelita limitada ao sector fronteiriço não bastaria para eliminar o que Israel apresenta como ameaça.

O risco para o Líbano é que o âmbito das negociações se alargue gradualmente. Se toda a alegada reafectação do Hezbollah deslocar a zona de verificação para norte, o mecanismo inicialmente destinado a organizar a retirada poderá tornar-se um meio de impor condições de segurança a uma profundidade crescente do território.

É precisamente por isso que a definição geográfica das zonas deve estar ligada a um calendário. A experiência só pode fazer sentido se as suas consequências forem conhecidas antecipadamente. Se a primeira área for declarada conforme, a segunda área deve seguir um procedimento especificado. Sem isso, cada passo pode tornar-se uma oportunidade para reabrir totalmente as negociações.

Buscar casas: a questão que pode abalar o mecanismo

Entre todos os assuntos técnicos, a busca de moradias é provavelmente a mais explosiva. Afecta tanto a segurança, a propriedade privada, a confiança local e a legitimidade do exército.

Nas aldeias do sul, pedir ao exército para verificar casas com base em informações estrangeiras não é uma operação neutra. Deve ser definido o nível de prova necessário, a autoridade que ordena a inspecção e os procedimentos jurídicos aplicáveis. Sem regras precisas, o sistema pode criar tensões diretas entre o exército e as populações que é especificamente responsável pela proteção.

Há também um risco operacional. Se Israel afirma que uma casa contém armas e o exército libanês não confirma esta informação, uma subsequente greve israelita pode justificar-se com o fundamento de que o mecanismo falhou. Por outro lado, se cada inteligência israelita iniciar automaticamente uma busca, Israel teria indiretamente um meio de dirigir as operações de segurança no Líbano.

A presença de um observador internacional não resolve automaticamente esta contradição. Só pode dar mais uma testemunha. A verdadeira questão continua a ser a da autoridade: quem toma a decisão final sobre o território libanês?

Tampa só é válida se cada passo levar à próxima

O principal perigo das zonas experimentais seria, em última análise, que deixariam de ser experimentais. Uma área pode ser evacuada e estabilizada sem a próxima. O mecanismo se tornaria então um mosaico de territórios sujeitos a diferentes estatutos, com áreas controladas pelo exército libanês, outras ocupadas por Israel e outras sob vigilância permanente.

Para evitar este cenário, três elementos são essenciais em qualquer roteiro: uma ordem territorial, prazos e um procedimento para resolver divergências. É importante saber que zona segue a primeira, quanto tempo os passos são separados e o que acontece se uma das partes declarar que os compromissos não foram cumpridos.

Sem estas garantias, o Líbano poderia cumprir as suas obrigações numa área sem obter automaticamente a retirada de Israel da próxima. Em cada estágio, novos pedidos podem surgir. As negociações transformar-se-iam então num processo indefinido.

Por outro lado, recusar uma abordagem gradual implica também um custo. Enquanto não existir nenhum mecanismo de retirada, as posições israelitas podem ser consolidadas. As instalações militares tornam-se mais sustentáveis, as estradas de acesso são melhoradas e uma presença inicialmente apresentada como provisória adquire gradualmente as características de um assentamento de longo prazo.

Tampa está, portanto, entre dois riscos. A primeira é aceitar um mecanismo que condiciona indefinidamente a retirada de Israel. A segunda é deixar que a falta de acordo transforme uma ocupação temporária numa realidade duradoura.

A verdadeira questão não será se os participantes aceitaram o princípio das « zonas experimentais ». Será saber os pormenores que acompanham estas duas palavras: onde começa a primeira zona, quem a controla após a retirada, quem verifica, com que poderes, de acordo com que regras, por quanto tempo e que zona vem imediatamente depois. É nestas respostas, muito mais do que num comunicado final, que o verdadeiro alcance de Tampa será jogado.

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