A actualização das 18H00 sobre o Sul do Líbano, as declarações Berri e Geagea, as consultas de Berlim após Shenzhen, a decisão sobre Rohingya e crianças expostas a conflitos. Esta edição distingue entre os fatos confirmados, as demandas políticas e os resultados diplomáticos que ainda não foram verificados nesta quinta-feira.

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As demolições documentadas em Zawtar al-Sharqiyah, novas posições tomadas por Nabih Berri e Samir Geagea, e depois as consultas de Berlim após a cimeira de Shenzhen: estes são os principais factos desta quinta-feira, 19 de Novembro. Internacionalmente, a decisão do Tribunal Internacional de Justiça sobre Rohingya e um relatório sobre crianças expostas a conflitos também marcam o dia.

Sul do Líbano: Casas demolidas em Zawtar

Os tratores israelenses demoliram pelo menos um edifício em Zawtar al-Sharqiyah, distrito de Nabatiyah, na quinta-feira. Relatórios de campo e fotografias documentam estas operações. Eles atestam a continuação das demolições já relatadas nos dias anteriores nessa localidade.

O número total de edifícios afectados, a hora exacta das operações e uma possível avaliação humana não são estabelecidos. Essas destruições devem ser distinguidas das greves relatadas pela manhã em Qantara e na área de Ain al-Samahiyah, entre Zawtar al-Sharqiyah e Mayfadoun.

Em Kfarchouba, o despacho da manhã relatou fogo de artilharia e então um ataque aéreo na periferia norte da aldeia. A sucata atingiu as proximidades das casas e os danos à propriedade foram relatados. O despacho não mencionou quaisquer ferimentos nesta fase. Estes pormenores dizem respeito aos acontecimentos da manhã, não a outro ataque na altura deste boletim.

Berri defende o exército e recusa uma zona tampão

Na sua mensagem anterior ao 83o aniversário da Independência, Nabih Berri afirma que o Sul deve permanecer libanês e pertencer aos seus habitantes. O Presidente da Câmara rejeita a sua transformação numa zona tampão. Ele pediu a retirada israelense, retorno digno dos habitantes, reconstrução e libertação dos prisioneiros.

Berri também exorta o exército a fornecer os recursos necessários para as suas missões. Ele denuncia as campanhas que envolvem suas ações e sacrifícios. Seu texto apresenta a independência como uma responsabilidade diária, além da comemoração de 22 de novembro. Não anuncia qualquer orçamento militar adicional ou nova implantação.

Geagea pede uma ampliação da pesquisa norte

Samir Geagea pede a audição dos oficiais militares e de segurança do Hezbollah após a acusação de cinco pessoas presas entre Bcharré, Kura e Batrun. O Chefe das Forças Libanesas acredita que a investigação deve ir além do único grupo questionado.

Ele afirma que os cinco indivíduos reconheceram a sua adesão no Hezbollah e que os funcionários do partido solicitou a sua libertação. Estas alegações permanecem atribuídas à Geagea. A sua declaração não constitui uma convocação judicial e não prejudica a culpa das pessoas acusadas, que têm direito à presunção de inocência.

Resolução 1701: uma reunião em câmera nas Nações Unidas

O programa do Conselho de Segurança inclui hoje consultas encerradas sobre o relatório sobre a resolução 1701 às 17H00. Isto não é uma votação anunciada. Não foram incluídos nesta edição resultados públicos verificados dessas consultas. Só a inscrição no programa não permite que o Conselho tome uma nova decisão.

Berlim assume o papel diplomático de Shenzhen

Em Berlim, as consultas começaram com uma reunião de Volodymyr Zelensky com Friedrich Merz, Emmanuel Macron e Andy Burnham, os líderes dos três países da E3. O chanceler alemão tinha recebido anteriormente enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff. Este encontro é um passo eficaz, distinto do anúncio de sua viagem.

O apoio à Ucrânia e as garantias de segurança estão no centro da coligação de voluntários. Nenhuma convenção coletiva verificada é apresentada nesta edição. Uma conferência de imprensa foi anunciada às 18h15, hora de Beirute, após a programação deste boletim.

Antes, Pequim emitiu a declaração de cúpula entre Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin. Os três líderes planejam um diálogo sobre riscos nucleares e um aumento no fornecimento de produtos petrolíferos refinados. O texto não quantifica este aumento e não anuncia um cessar-fogo na Ucrânia ou no Irão.

Rohingyas: ICJ reconhece genocídio em Mianmar

Na quinta-feira, o Tribunal Internacional de Justiça decidiu que Mianmar tinha cometido genocídio contra os Rohingya. Os processos da Gâmbia dizem respeito às obrigações de Myanmar decorrentes da Convenção de Genocídio.

A decisão diz respeito à responsabilidade de um Estado. Não constitui uma condenação penal individual, sujeita a outro processo e a outros tribunais. Nenhum detalhe não verificado de votos, reparos ou suas modalidades são adicionados aqui.

589 milhões de crianças perto de conflitos

Save the Children publicou uma análise de 589 milhões de crianças vivendo em 2025 a menos de 50 quilômetros de um evento mortal de conflito. Isso representa 23,4% da população infantil mundial. Este número mede uma proximidade geográfica com a violência, e não uma série de vítimas.

O relatório salienta igualmente os obstáculos à assistência. As Nações Unidas verificaram 8.322 incidentes de negação do acesso humanitário às crianças até 2025. Um incidente pode envolver várias crianças; Por conseguinte, estes dois indicadores não podem ser acrescentados.

Gronelândia: Parlamento dinamarquês aprova acordo de defesa

O Folketing aprovou o Acordo de Defesa da Gronelândia por 109 votos, sem objecções ou abstenções. O Parlamento da Gronelândia acordou em 3 de Novembro. O texto completa o quadro de defesa de 1951 com os Estados Unidos.

A votação dinamarquesa não é suficiente para provar uma entrada em vigor já efectiva. O comunicado parlamentar ainda apresenta a notificação oficial em Washington como a etapa para completar a ratificação; ele não anuncia seu despacho.

Foto do arquivo: Nabih Berri, Libnanews image bank. Ilustração do aspecto político libanês; Esta fotografia não representa os eventos de campo de 19 de novembro.

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