Sul do Líbano: Os preparativos israelenses para o inverno trazem uma ocupação de longo prazo?

No sul do Líbano, o exército israelense equipa suas posições para enfrentar o inverno: geradores, edifícios, instalações sanitárias, estradas melhoradas e rotações de unidades. Estes preparativos não provam uma ocupação permanente, mas demonstram uma capacidade para estender a presença militar, enquanto as negociações, destruição e retorno dos habitantes permanecem profundamente incertas.

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Edifícios equipados para passar o inverno

A mudança mais reveladora não está numa declaração diplomática, mas na logística. A informação disponível descreve soldados israelenses que passarão o inverno em grupos protegidos dentro de aldeias no sul do Líbano. Os edifícios foram preparados durante o verão com geradores elétricos, sistemas de ar condicionado, instalações sanitárias e estradas de acesso pré-desenvolvidas. Tomados separadamente, cada um destes elementos pode estar dentro da proteção normal de uma força implantada. Juntos, porém, descrevem uma organização projetada para durar além de alguns dias ou semanas.

O dispositivo já não se assemelha ao das unidades que entram numa área numa base ad hoc para conduzir uma operação. Uma força que prepara eletricidade, saneamento, acesso rodoviário e as condições de vida de seus soldados para o inverno antecipa uma presença contínua. Isto não permite determinar a sua duração exacta ou afirmar que se tornará permanente. Por outro lado, isto mostra que o pressuposto de uma retirada rápida não é aquele em que se baseia todo o planeamento militar israelita.

Este desenvolvimento surge à medida que as discussões sobre uma retirada de Israel e o destacamento do exército libanês permanecem abertas. A nível diplomático, as negociações incluem mecanismos de retirada e uma transferência gradual de controlo para o Estado libanês. No terreno, as informações disponíveis descrevem um exército que melhora suas posições, organiza suas rotações e se prepara materialmente para a temporada seguinte. Ambas as dinâmicas não necessariamente excluem, mas esta preparação dá a Israel a capacidade de permanecer se as negociações falharem.

A Brigada 55 parte, mas as posições permanecem

A rotação das unidades fornece um segundo índice importante. A Brigada de Paraquedistas de Reserva número 55 completou um período de aproximadamente 100 dias de mobilização, incluindo quase oitenta dias de operações no Líbano. Sua partida não corresponde ao abandono das posições ocupadas. Estes devem ser entregues a forças alternativas. Elementos da Brigada B Islamach e do Batalhão Gefen, ligados ao treinamento de oficiais, são mencionados entre as unidades que tomam conta.

Esta distinção é essencial. Quando as posições são transferidas para outro treinamento, é uma rotação, não uma evacuação. O dispositivo muda sem desaparecer. Novas forças impulsionam treinamentos e melhoram locais para observação de fogo e controle de fogo em áreas mais profundas.

A duração da mobilização da Brigada 55 também nos permite medir a transformação do teatro. Oitenta dias de operações no Líbano já não correspondem a uma breve incursão. Os soldados trabalharam em um espaço apresentado pelo exército israelense como estendendo-se da fronteira ao que chama de « linha amarela », com uma profundidade de até 12 quilômetros em algumas áreas. Este nome israelita não constitui uma fronteira reconhecida pelo Líbano.

Doze quilómetros: uma profundidade além da faixa fronteiriça

O número de cerca de 12 quilómetros é um dos mais sensíveis do ficheiro. Não significa que o exército israelita ocupe uniformemente uma faixa contínua desta profundidade em todo o Sul. Em vez disso, as informações disponíveis descrevem uma área de operação e controle cuja profundidade varia por setor. Por conseguinte, é necessário evitar transformar este número numa nova linha geográfica contínua. Mas sua existência mostra que a lógica militar já não se limita necessariamente às poucas posições diretamente adjacentes à fronteira.

Essa profundidade permite observar rotas de trânsito, monitorar localidades e exercer controle de fogo sobre áreas onde os soldados nem sempre estão fisicamente presentes. Um exército não pode manter cada casa ou estrada, enquanto impede os habitantes de retornar ou rapidamente atacar qualquer atividade que considere uma ameaça.

Para um residente impedido de voltar à sua aldeia, a distinção entre a presença permanente de soldados e a área controlada pelo fogo tem um alcance militar e legal, mas muito menos efeito na sua vida diária. A reconstrução normalmente não pode começar em uma localidade onde equipamentos de construção, moradores ou equipes municipais permanecem expostos.

Estradas, posições fortificadas e controlo de incêndios

As obras rodoviárias são menos espectaculares do que as greves, mas são estrategicamente decisivas. Melhorar uma faixa de acesso permite reabastecer mais rapidamente, evacuar uma pessoa lesada, movimentar veículos pesados e manter uma ligação logística com a retaguarda quando as condições climáticas se deterioram. Combinado com edifícios equipados e locais fortificados, uma estrada militar reduz o custo diário de uma presença prolongada.

As forças alternativas também são descritas como melhorando as posições que fornecem capacidades de observação e controle de incêndios em áreas em profundidade. O valor de uma localização não é, portanto, apenas defensivo. Alguns pontos bem escolhidos podem ajudar a monitorar várias estradas, vales ou localidades e explicar por que algumas alturas se tornam tão sensíveis nas negociações.

Quanto mais trabalho um site requer, mais seu desmantelamento futuro se torna uma decisão visível. Uma posição sumária pode ser evacuada rapidamente. Uma combinação de proteção, eletricidade, saneamento e logística é um investimento maior. Este investimento não torna a retirada impossível, mas indica que a retenção é seriamente considerada.

Aldeias sob pressão enquanto as posições se consolidam

Consolidação ocorre em paralelo com uma extensão de áreas sujeitas ao bombardeio, fogo de artilharia, destruição e restrições de movimento. No início de outubro, foi realizada uma explosão significativa em Al-Mansouri, com detonações ouvidas longe. Outro ocorreu perto de Baraachit. Casas foram incendiadas em Zawtar Al-Sharqiya. Os tiros e greves envolveram Kafartibnit, Wadi Al-Hujair, Mifdoun, Wadi Al-Saluki, Al-Ghandouriya, Al-Qantara e outras áreas.

O bombardeio também se espalhou para Wadi Hassan, nos arredores de Majdal Zoun, enquanto o fogo atingiu áreas ao redor de Hadatha e Haris. Outros relatórios incluem operações em Houla e destruição de edifícios, incluindo escolas. A imagem que sai não é, portanto, a de uma linha de frente perfeitamente fixa. A pressão militar afeta comunidades em diferentes profundidades e ajuda a manter parte da população longe de suas aldeias.

Fontes locais descrevem essa evolução como uma extensão dos espaços vazios de seus habitantes. Esta interpretação deve distinguir-se dos próprios factos materiais. Mas o efeito territorial é visível: quanto mais áreas expostas se expandem, mais o retorno dos civis, o reparo das redes e o recomeço da atividade econômica tornam-se difíceis.

Majdal Zun e Al-Mansuri na história militar israelense

As operações da Brigada 55 incluem Majdal Zoun e Al-Mansouri. Na conta israelense, Hizbullah supostamente usou o período pós-fogo para preparar ou reutilizar infraestrutura nessas áreas. O exército israelita afirma ter destruído mais de seiscentos locais e infra-estruturas relacionados com o Hezbollah, incluindo oito aberturas de túneis, bem como dispositivos explosivos, dispositivos de lançamento e depósitos de armas.

Autoridades israelenses também alegaram ter descoberto grandes quantidades de armas em casas de busca, algumas contendo, de acordo com suas contas, entre vinte e trinta armas, além de granadas, coletes e capacetes. Estes números e descrições vêm do lado israelita. Por conseguinte, não podem ser apresentadas como resultado de uma auditoria independente. A sua importância reside na sua função: são o argumento de segurança utilizado para justificar a continuação das operações e a profundidade do dispositivo.

O exército israelense também afirma ter matado cerca de dez membros do Hezbollah na tentativa de cruzar a linha que controla, incluindo o uso de tanques e drones. Mais uma vez, este é um balanço reivindicado pelo exército israelense. Num ambiente em que o acesso independente a determinadas áreas é limitado, é necessária precaução para manter esta atribuição.

Se Israel considerar que a infra-estrutura do Hezbollah pode ser reconstruída assim que uma área for evacuada, procurará atrasar a sua retirada ou impor um mecanismo de controlo muito intrusivo depois dela. Para Beirute, a pergunta é o contrário: pode uma preocupação de segurança israelita justificar uma presença militar sem um prazo claro no território libanês?

Uma ocupação que pode mudar de forma

A ocupação a longo prazo não se assemelha necessariamente às características do passado. Pode ser baseado em um número limitado de posições fortificadas, ligadas por estradas, protegidas por vigilância e capazes de controlar por fogo áreas muito maiores. Os drones também reduzem a necessidade de uma presença humana densa. Uma força pode monitorar um vale, identificar movimentos e desencadear um ataque sem manter fisicamente cada localidade.

Essa evolução torna o controle territorial mais complexo. O número de soldados ou postos fixos já não é suficiente para medir o direito de passagem militar. Devem ser examinadas as rotas de acesso, alturas, capacidades de monitorização, gama de armas e restrições aos civis. Uma aldeia evacuada pelos soldados, mas onde os habitantes ainda não podem voltar livremente, não voltou a uma situação normal.

No entanto, seria excessivo concluir, apenas com base nestes elementos, que Israel já decidiu uma ocupação permanente. A informação disponível estabelece os preparativos a longo prazo e um mecanismo capaz de atravessar o Inverno. Não fornecem um calendário oficial que estabeleça vários anos de presença. A preparação de um cenário não é prova de uma decisão irreversível. Mas, num caso territorial, as infra-estruturas criam gradualmente a sua própria inércia.

O inverno se torna um fator de negociação

O calendário dá a estes preparativos um alcance imediato. As discussões militares em Tampa deverão abordar a retirada, o destacamento do exército libanês, as áreas experimentais e os mecanismos de verificação. Ao mesmo tempo, as eleições israelenses de 27 de outubro reduzem a margem política disponível para uma retirada significativa antes das eleições. O exército está preparando a temporada de inverno enquanto a diplomacia ainda está tentando determinar as condições para evacuação.

Esta simultaneidade coloca o Líbano perante uma dificuldade. Quanto mais longas forem as negociações, mais posições israelitas são adaptadas a uma presença sustentável. Mas aceitar um acordo muito rápido e desequilibrado poderia transformar a retirada em uma sucessão de infinitas condições de segurança. Beirute deve, portanto, obter um calendário suficientemente preciso para que as medidas temporárias não se tornem uma nova normalidade.

Uma presença que dura até a primavera já não é medida em dias. Afecta toda uma época agrícola, um ano escolar, obras de reconstrução e o regresso dos habitantes. Cada mês de proibição ou insegurança adicional pode aumentar os danos às casas, terra e infraestrutura. Os projetos de escolas, hospitais, água e eletricidade são, então, confrontados com uma realidade simples: um território que permanece sob fogo normalmente não é reconstruído.

O Exército Libanês, parte indispensável de uma possível retirada

Qualquer cenário de saída baseia-se na capacidade do exército libanês de assumir imediatamente. Uma posição israelita evacuada deve poder passar sob a autoridade efectiva do Estado. Mas a transferência não é apenas sobre soldados e bandeiras. Pressupõe que o exército controla as estradas, protege as aldeias, trata qualquer infra-estrutura militar e tem os meios humanos e materiais necessários para permanecer em uma base sustentável.

O desaparecimento ou transformação do Finul complica esta perspectiva. Durante décadas, a presença internacional proporcionou um mecanismo de ligação, observação e redução de incidentes. Se essa arquitetura desaparecer em um momento em que as Forças Armadas Libanesas devem retomar mais território, será necessário determinar quem irá acompanhar o processo e como as alegações de violações serão tratadas.

A aposta é dupla. A retirada de Israel deve ser suficientemente clara para garantir que as posições evacuadas não permaneçam sob controlo indirecto permanente. Ao mesmo tempo, o destacamento libanês tem de ser suficientemente robusto para impedir Israel de justificar uma recuperação através do aparecimento de novas actividades militares. Sem estas duas garantias, o mecanismo pode circular.

Da presença temporária ao facto consumado

Uma presença militar temporária pode tornar-se sustentável sem um dia específico que marque a transição. A mudança ocorre por acumulação: uma estrada melhorada, um edifício fortificado, uma rotação de unidades, uma área proibida prolongada, e depois uma nova temporada passada no local. Nenhum destes actos é suficiente para criar uma nova fronteira. Juntos, eles podem tornar um fato consumado muito mais difícil de reverter.

É essa acumulação que deve ser observada no Sul. Geradores e instalações sanitárias indicam uma preparação para a vida diária. As estradas melhoram a logística. As rotações mantêm as posições sem esgotar a mesma unidade. Os meios de vigilância e fogo estendem o efeito militar para além dos locais fisicamente ocupados. Ao mesmo tempo, a destruição e as restrições retardam o regresso dos civis. O conjunto produz uma arquitetura mais estável do que uma incursão simples.

Portanto, a questão não é apenas quantos soldados israelitas estão agora no Sul. É saber que infra-estrutura está sendo construída em torno de sua presença e quanto território pode ser controlado a partir desses pontos. Uma presença reduzida em número pode manter um efeito territorial significativo se tiver estradas, posições dominantes, drones e liberdade de greve.

O verdadeiro indicador será o passe de inverno. Se as instalações permanecerem ocupadas, se as rotações continuarem e se as áreas proibidas não diminuirem apesar das negociações, a tese de uma presença provisória será cada vez mais difícil de apoiar. Por outro lado, um calendário para levantamentos verificáveis mostraria que tais preparativos eram uma questão de precaução militar e não de construção de um novo status quo.

O que os preparativos já dizem

Não há provas de que tenha sido tomada uma decisão formal sobre a ocupação permanente. Por outro lado, permitem ver algo mais preciso: o exército israelita prepara-se materialmente para poder permanecer no sul do Líbano durante o Inverno. Substitui unidades que chegaram ao fim de sua mobilização, melhora as posições, prepara edifícios, mantém o acesso e mantém o controle sobre áreas mais profundas.

Esta preparação altera o equilíbrio de poder das negociações. Aquele que pode ficar por muito tempo pode suportar melhor o fracasso ou atraso das discussões. Por conseguinte, para o Líbano, cada semana suplementar aumenta a importância de se obter não só um acordo de princípio sobre a retirada, mas também um calendário, uma sucessão de zonas e um mecanismo capaz de verificar se as posições evacuadas são efectivamente assim.

O arquivo não é mais apenas sobre palavras usadas em Tampa ou capitais. Também é jogado em geradores instalados em edifícios, instalações sanitárias preparadas para soldados, estradas melhoradas e unidades de tomada. Esses detalhes logísticos são menos visíveis do que uma greve ou declaração política. Todavia, são eles que permitem que um exército transforme uma presença de emergência numa presença duradoura. É precisamente por esta razão que o próximo inverno é agora um teste político e militar para o sul do Líbano.

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