O boletim respiratório de 8 de novembro de 2026 descreve os pacientes acompanhados em uma rede de hospitais e centros médicos, e não toda a população libanesa. Pequenos números e denominadores explicam as diferenças de positividade. Esta descriptografia distingue infecções detectadas, a composição da vacina recomendada e as doses anunciadas, sem deduzir a vigilância, figura um estoque disponível em novembro.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Uma percentagem de testes positivos não é a proporção de libaneses doentes. O boletim respiratório do Departamento de Saúde datado de 8 de novembro de 2026 é utilizado para mensurar essa diferença: descreve os pacientes acompanhados nas instituições participantes, e não um inquérito representativo de toda a população.

Dois grupos, dois denominadores

Das quatro semanas de cobertura, o componente hospitalar tem 37 pacientes, sendo seis positivos para influenza, ou 16,2%. Baseia-se em cinco hospitais públicos e privados em Beirute, Monte Líbano, Norte e Baalbeck. Pacientes hospitalizados apresentam febre e tosse que ocorrem há menos de dez dias.

A segunda parte trata das síndromes da gripe em nove centros médicos em Beirute, Monte Líbano, Norte, Akkar, Nabatiyah e Bekaa. Entre 48 pacientes incluídos em quatro semanas, um foi positivo para influenza, 2,1%. As amostras são analisadas por PCR no Centro Nacional de Influenza do Hospital Universitário Rafic Hariri.

Estes grupos não são intercambiáveis. Sua diferença não mede um risco individual de hospitalização ou uma incidência nacional. Números pequenos também exigem que o número de pacientes seja mantido próximo ao percentual.

Monitorar vírus, preparar vacinas

A vigilância é utilizada, em especial, para monitorizar a evolução dos vírus e preparar vacinas para as estações seguintes. A Organização Mundial de Saúde publicou sua recomendação composicional para a temporada 2026-2027 no Hemisfério Norte em 27 de fevereiro de 2026.

Esse cronograma não está definido no último minuto: A OMS explica que suas recomendações habituais de fevereiro e setembro para a licença Sul cerca de seis a oito meses para produção, autorização regulatória e distribuição. Dados virológicos e epidemiológicos alimentam a seleção; as autoridades nacionais ou regionais então aprovam as formulações utilizadas em sua jurisdição.

Esta sucessão de etapas por si só não fornece informações sobre uma entrega ao Líbano. Acima de tudo, não permite que um atraso local seja atribuído a uma mutação que ocorreu em agosto ou setembro.

As doses anunciadas não são um stock disponível

Em 21 de setembro, o ministério anunciou 10.000 doses de vacina contra a gripe para grupos-alvo, com um início de administração programado em 29 de setembro. O ministro reconheceu então uma quantidade insuficiente e mencionou um esforço para aumentá-la. Este anúncio deve permanecer datado: não constitui um inventário das doses ainda disponíveis em Novembro.

Outro componente da campanha foi a vacina pneumocócica CPV20 para idosos. As suas doses não devem ser adicionadas às da gripe: são vacinas diferentes.

Para compreender a situação, três informações devem ser mantidas separadas: infecções detectadas na rede de vigilância, a composição recomendada da vacina e sua disponibilidade efetiva. O 8 de Novembro lança luz sobre o primeiro. Ele não responde as três perguntas ao mesmo tempo.

Foto de ilustração: preparação de um gesto médico, sem identificação da vacina ou localização no Líbano. Karolina Kaboompics / Pexels.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews