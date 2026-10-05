MTV integra inteligência artificial com Sar El Wa2et… a preparação de emissões para a descoberta de factos on-line

Uma plataforma projetada e liderada por Rudy Hachach, desenvolvida em colaboração com Jud Saud, com o apoio de Michel El Murr, Presidente do Conselho de Administração da MTV.
Beirute, 5 de outubro de 2026 — Os números e promessas apresentados no ar podem agora ser verificados antes do fim da transmissão. Desde o lançamento de sua nona temporada, em 17 de setembro de 2026, « Saar El Wa2et », apresentado por Marcel Ghanem na MTV, utiliza uma plataforma de inteligência artificial que acompanha sua equipe em pesquisa e preparação, verifica declarações de convidados durante o live e apresenta os resultados para os telespectadores, com suas fontes.
Rudy Hachach projetou a plataforma, sua interface, seu funcionamento e a apresentação de informações na tela. Ele definiu as regras editoriais, dirigiu o desenvolvimento e participou da programação. Jud Saud trabalhou com ele em programação e desenvolvimento técnico.
O projeto foi apoiado por Michel El Murr, presidente do Conselho de Administração da MTV. O canal proporcionou acesso aos arquivos do programa e permitiu a colaboração com sua equipe para desenvolver uma plataforma adaptada às necessidades da televisão ao vivo.
O que muda para o espectador?
Quando um hóspede submete uma figura ou informação verificável, a plataforma ajuda a equipe a revisar e consultar as fontes à medida que o debate continua. Após verificação e validação, aparece um resumo na tela, especificando se a declaração é verdadeira, enganosa ou falsa, com a fonte e a data.
O espectador pode acompanhar o debate e entender em que se baseiam as figuras e informações apresentadas, sem esperar por uma verificação pós-edição.
Mais de 150 fontes de informação e 357 programas de arquivo
A plataforma conta com mais de 150 fontes de informação para pesquisa, preparação de programas e verificação de declarações de convidados online.
Também permite pesquisar os arquivos de 357 transmissões de « Saar El Wa2et » desde 2018 e encontrar o momento exato de uma declaração. A equipe pode então rever os comentários feitos pelos convidados durante suas aparições anteriores, comparar suas posições ao longo dos anos e colocar suas promessas e declarações no centro do debate.
A plataforma também ajuda a preparar arquivos convidados, lidos por Marcel Ghanem e pela equipe editorial, bem como a selecionar e preparar trechos para redes sociais, com legendas em árabe, inglês ou francês.
« Sar El Wa2et » também acompanha o espectador em seu telefone
A partir do programa desta quinta-feira, o programa lança uma página acessível ao telefone durante o aplicativo ao vivo, gratuito e sem download. Basta verificar o código exibido no ecrã.
Os espectadores podem votar sobre a questão da transmissão, consultar os resultados dos controlos, os números e os gráficos com as suas fontes, e depois encontrá-los e compartilhá-los depois de estarem no ar. Eles também podem assistir trechos selecionados do show e compartilhá-los no WhatsApp. Qualquer conteúdo recebido no telefone foi previamente transmitido e aprovado pela equipe editorial.
Marcel Ghanem diz: « Não podemos fazer a televisão de amanhã com as ferramentas ontem. A inteligência artificial está transformando o trabalho dos meios de comunicação, e queremos estar no centro desta evolução. Usamos essas oportunidades com o Sar El Wa2et, para fornecer informações mais precisas e aproximar o espectador da verdade. »
Rudy Hachach diz: « Todas as semanas, os espectadores ouvem números e promessas sem serem capazes de verificá-los no momento. Eu queria permitir que o show para examiná-los enquanto o convidado ainda está presente, com a fonte na tela ea decisão final nas mãos de um editorial oficial. »
Com base em suas pesquisas até o momento, os criadores da plataforma acreditam que « Saar El Wa2et » é o primeiro programa de debate no mundo árabe a transmitir ao vivo verificação de fatos assistidos por inteligência artificial durante a transmissão.
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