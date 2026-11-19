Joseph Aoun pediu na quinta-feira, 19 de novembro, para preparar um plano seguro para as celebrações no Líbano. Em Baabda, oficiais militares e de segurança foram instruídos a proteger áreas frequentadas, tráfego e acesso ao aeroporto. O Ministério do Interior ainda não organizou sua implementação.
O Presidente da República presidiu à reunião da tarde, na presença dos Ministros da Defesa, Michel Menassa, e dos Ministros do Interior, Ahmad Hajjar. O comandante do exército, Rodolphe Haykal, e os líderes dos principais serviços de segurança participaram. Os debates centraram-se nos seus relatórios de estatuto e nos seus preparativos para os próximos feriados.
Um plano de férias seguro para preparar
O relatório da Presidência estabelece várias prioridades. Aoun pede uma presença crescente em torno de locais de culto, mercados, centros turísticos e instalações públicas. Apela igualmente aos serviços para que compartilhem melhor as informações e se concentrem na prevenção, em vez de esperarem que os incidentes intervenham.
Estas orientações ainda não são um mecanismo detalhado anunciado aos habitantes. O texto não contém uma data de início, pessoal adicional ou lista de restrições. Nem indica uma ameaça específica a um determinado local ou evento.
Tráfego, veículos pesados de mercadorias e estrada do aeroporto
O trânsito ocupa um lugar importante nas ordens presidenciais. Aoun apela a uma organização excepcional para limitar os engarrafamentos durante as férias. Em especial, exige um calendário que estabeleça o calendário para o tráfego de camiões, uma presença segura nos pontos de congestionamento e disposições especiais na estrada do aeroporto.
No entanto, nenhum nicho para veículos pesados de mercadorias é publicado neste relatório. Por conseguinte, os motoristas e os transportadores não dispõem, nesta fase, de um novo calendário regulamentar comunicado no final da reunião. O Presidente solicitou a sua preparação; o texto não anuncia a entrada em vigor.
Prevenção da criminalidade e coordenação dos serviços
O Chefe de Estado também salientou a luta contra o roubo, o crime, o tiroteio desordenado e a posse ilegal de armas. Requer a aplicação da lei sem a proteção dos infratores. A sua intervenção diz respeito às missões dos serviços e não se refere às pessoas envolvidas num determinado procedimento.
Por último, Aoun apela aos responsáveis para que tenham em conta o impacto das tensões regionais na segurança interna. Ele disse que os cidadãos devem sentir a presença de instituições em todas as regiões, especialmente no Sul. O registro não apresenta este pedido como o anúncio de uma nova operação militar.
O Ministro do Interior deve convocar o Conselho Central de Segurança para traduzir estas orientações em disposições concretas. Esta reunião é o próximo passo anunciado. As modalidades de viagem e quaisquer instruções ao público continuam a ser especificadas.
Ilustração: retrato de Joseph Aoun, banco de fotos Libnanews. Esta imagem não mostra o encontro de 19 de novembro de 2026. Data do tiroteio e fotógrafo não informado.
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