Nos Estados Unidos, a cesta de Ação de Graças para dez pessoas atinge US$ 58,63, de acordo com Farm Bureau. Os inquéritos realizados no início de Novembro revelam um aumento anual de cerca de 6%. Esta pesquisa compara uma lista precisa de raças, sem representar qualquer inflação ou garantir o preço pago por cada família armazenada.

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Nos Estados Unidos, a cesta tradicional de Ação de Graças para dez pessoas chegou a US$ 58,63 em 2026, de acordo com a pesquisa publicada em 18 de novembro pela American Farm Bureau Federation. Ele aumenta em cerca de 6% ano-a-ano, enquanto permanece abaixo do pico de $64,05 em 2022.

Ação de Graças: uma lista precisa de corridas

O peru congelado custa uma média de $23,68. A cesta inclui recheio, batata doce, pão, legumes e torta de abóbora. Adicionar presunto, batatas e feijão verde traz o total para $81,72.

As pesquisas foram realizadas na primeira semana de novembro, tanto em lojas quanto online, nos cinquenta estados e em Porto Rico. Voluntários estão procurando os melhores preços, sem cupons promocionais especiais ou ofertas condicionadas em compras empacotadas.

Esta pesquisa informal compara uma lista constante de alimentos. Por conseguinte, não mede o orçamento total de uma recepção ou inflação geral. Promoções oferecidas mais perto do partido também pode alterar a conta realmente paga.

Ilustração: peru assado, 25 de novembro de 2021. Mark Miller / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Toda a imagem, a Libnanews a vestir-se sob a mesma licença.

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