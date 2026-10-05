Legislação: dez propostas, o voto dos expatriados e a sombra de um novo adiamento

A reabertura da lei eleitoral coloca as próximas legislaturas libanesas numa corrida contra o tempo. Dez propostas abordam o voto de expatriados, círculos eleitorais, representação e Senado. Não foi decidido qualquer adiamento, mas a magnitude das divergências está a alimentar o receio de que as negociações venham a ameaçar o calendário das próximas eleições.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A reabertura da lei eleitoral já altera a natureza das eleições

O regresso da lei eleitoral a uma subcomissão parlamentar presidida pelo Vice-Presidente da Câmara, Elias Bou Saab, não é apenas um exercício de manutenção legislativa. Dez propostas estão em cima da mesa. Eles dizem respeito a elementos importantes o suficiente para alterar as regras da próxima eleição: representação de expatriados, divisão eleitoral, modalidades de votação e, para alguns, arquitetura institucional resultante do acordo de Taif.

As fontes políticas consideram que esta reabertura não pode ser separada de um debate mais alargado sobre o destino da futura legislação. A sua preocupação baseia-se num mecanismo bem conhecido da vida política libanesa: quanto maior o número de questões a resolver antes da realização de um escrutínio, maior a possibilidade de declarar que as condições técnicas ou políticas não estão preenchidas. Não se trata, nesta fase, de uma decisão de adiamento. O corpus não contém nenhum texto ou calendário oficial de prorrogação. Refere-se ao medo e à leitura política.

O risco advém da magnitude dos sujeitos reabertos simultaneamente. Mudar um procedimento limitado pode ser possível rapidamente. Reconsiderar o voto expatriado, a representação denominacional, os círculos eleitorais e a possível criação de um Senado requer compromissos entre forças que não compartilham a mesma concepção de representação ou interesses eleitorais. O tempo legislativo torna-se uma questão em si.

Dez propostas: um dossiê, mas várias reformas diferentes

A subcomissão não está a trabalhar numa única proposta em torno da qual foram formados dois campos. Deve examinar dez textos ou propostas que tratam de diferentes aspectos do sistema. Esta pluralidade complica o debate porque um acordo sobre um ponto pode estar ligado a uma concessão sobre outro. Uma formação pode aceitar uma mudança no voto dos expatriados desde que seja obtida uma mudança na divisão. Outro pode considerar uma reforma significativa apenas com a aplicação de uma disposição Taif mais ampla.

O corpus de 5 de outubro não reproduz plenamente os dez textos. Seria, portanto, incorreto inventar um autor, um artigo e um mecanismo detalhado para cada um. O que os documentos tornam possível é a extensão dos temas discutidos: mapa eleitoral, votação de libaneses do exterior, formas de representação denominacional, Senado e descentralização estão entre os temas reeditados.

Este método cria uma dificuldade adicional: onde começa a reforma necessária para a próxima eleição e onde começa a reforma do sistema político? O Parlamento pode corrigir uma modalidade eleitoral sem reconstruir todas as instituições. Mas assim que o Senado ou certas disposições de Taif entrar na discussão, o assunto vai além da organização prática de uma eleição.

Voto expatriado, ponto de fricção imediata

Um dos nós mais sensíveis é o voto do libanês no exterior. A questão não é apenas o seu direito de participar, mas a forma como os seus votos devem ser contados. Uma opção é manter a sua participação nos distritos eleitorais libaneses aos quais pertencem. Outra lógica, ligada ao décimo sexto círculo eleitoral estrangeiro, é uma representação específica.

Estes dois modelos não têm as mesmas consequências políticas. Quando o expatriado vota em seu círculo eleitoral, sua voz intervém diretamente no equilíbrio eleitoral de um distrito libanês. Pelo contrário, um círculo eleitoral separado cria uma representação específica para os estrangeiros libaneses. O debate afecta, portanto, tanto o peso da diáspora como a distribuição dos lugares.

O assunto é tanto mais sensível quanto os expatriados ocupam um lugar econômico importante no país. Os líderes políticos apelam regularmente à diáspora para apoiar a reconstrução, investir e manter os seus laços com o Líbano. A forma como a mesma diáspora é representada politicamente torna-se então uma questão de coerência institucional: pode-se pedir aos expatriados que participem no financiamento do país, deixando incertas as regras de sua participação política?

O 16o Distrito Eleitoral, uma disposição que concentra interesses

A questão do décimo sexto círculo eleitoral é tecnicamente complexa, mas politicamente simples de compreender. Criar uma representação específica dos expatriados equivale a retirar as suas vozes da concorrência directa nos quinze círculos eleitorais internos para os dirigir a lugares específicos. Manter seu voto em seus distritos de origem tem o efeito oposto.

Por conseguinte, cada fórmula altera os cálculos das partes. Uma força com um eleitorado expatriado fortemente mobilizado em alguns círculos eleitorais pode preferir que essas vozes continuem a pesar diretamente sobre os resultados locais. Outro pode achar vantajoso isolar essa representação. É por isso que o debate jurídico é inseparável da aritmética eleitoral.

O corpus não fornece uma projeção numérica, partidária, de ganhos ou perdas relacionados a ambos os cenários. Portanto, seria artificial anunciar quem ganharia a próxima eleição de acordo com cada fórmula. O que se pode estabelecer é que essa diferença de mecanismo é suficiente para explicar por que o consenso rápido é difícil.

Divisão eleitoral, o coração clássico das relações de poder

O mapa eleitoral é o outro terreno de confronto. Mudar um distrito eleitoral muda a composição de seu eleitorado e pode mudar as alianças necessárias para ganhar assentos. Num sistema que combina representação proporcional, quotas denominacionais e votação preferencial, o deslocamento eleitoral nas fronteiras pode ter efeitos muito maiores do que parece.

O debate sobre a redução nunca é, portanto, puramente geográfico. Diz respeito à forma como os eleitores de diferentes comunidades e regiões são agrupados. Influencia a constituição das listas e o valor relativo do voto preferencial. Qualquer reforma deve ser avaliada não só com base na sua simplicidade administrativa, mas também no seu impacto na igualdade de representação.

As fontes de 5 de outubro não fornecem um novo mapa completo ou um projeto de redistribuição final. Mostram que o sujeito é uma das diferenças conhecidas entre os blocos. Esta falta de um mapa de consenso é precisamente um dos argumentos utilizados por aqueles que receiam que a reabertura da lei conduza o Parlamento a longas negociações.

Votação preferencial, pequena mecânica com grandes efeitos

A votação preferencial é outro elemento que pode mudar significativamente a competição. No sistema proporcional libanês, o eleitor escolhe não só uma lista; o candidato pode também expressar uma preferência por um candidato no quadro previsto pela lei. Este mecanismo influencia a hierarquia dos candidatos dentro da mesma lista e às vezes transforma aliados eleitorais em concorrentes diretos.

A alteração das regras desta votação afectaria, portanto, a estratégia dos partidos e dos candidatos. As alianças deixariam de ser construídas da mesma forma se a localização ou as condições do voto preferencial mudassem. O corpus menciona o voto preferencial entre os pontos de discussão, sem fornecer um texto final para detalhar uma mudança específica.

Esta limitação é importante: uma reforma não deve ser apresentada como adquirida, mas apenas como uma proposta. Por outro lado, a própria presença desse assunto entre as discussões mostra por que a lei não pode ser alterada sem afetar os interesses internos das listas.

Senado e Taëf: Quando a reforma eleitoral abre a Constituição Política

A questão do Senado está a mudar. O acordo de Taif prevê uma evolução institucional na qual a criação de um Senado faz parte de uma transformação mais ampla da representação. Pôr esta questão de volta à mesa na preparação das eleições legislativas significa, portanto, abrir um dossier que vai muito além das técnicas eleitorais.

Um Senado não é criado simplesmente adicionando uma câmara ao Parlamento. Os seus poderes, composição e relação com a Câmara dos Deputados devem ser definidos. Esta criação deve também ser colocada em todas as disposições de Taif a que está ligada. O corpus também cita a descentralização entre os temas das propostas, o que mostra o alcance potencial do projeto.

O perigo político é evidente: a utilização de um prazo eleitoral para resolver questões institucionais pendentes há décadas pode tornar o acordo quase impossível a tempo. Por outro lado, alguns podem pensar que organizar uma nova eleição sem lidar com estes compromissos significa mais uma vez atrasar reformas há muito prometidas.

Forças Libanesas contestam retomada da construção

A retomada dos trabalhos da Subcomissão já provoca confrontos políticos. As Forças Libanesas estão entre os atores que desafiam a forma como o caso é reaberto. Esta oposição mostra que o desacordo não se trata apenas do conteúdo de uma alteração, mas da própria oportunidade de reabrir toda a lei.

Para os opositores à ampla reforma, cada novo assunto poderia criar um pretexto para atraso. Para aqueles que querem alterar a lei, organizar a pesquisa sem corrigir os pontos disputados seria renovar as regras consideradas insatisfatórias. Ambos os raciocínios podem, portanto, ser baseados no objetivo declarado de proteger a eleição, enquanto levando a estratégias opostas.

Elias Bou Saab está no centro desta mecânica como presidente da subcomissão. O seu papel é organizar o exame das propostas e tentar conciliar posições divergentes. Mas uma subcomissão não pode apresentar apenas um consenso político ausente a nível de bloco.

O cenário de transição decorre do calendário, não sendo ainda uma decisão

Falar de um novo adiamento requer precisão. A partir de 5 de outubro de 2026, os documentos não indicam que tenha sido tomada uma decisão de prorrogação. Mostram que as fontes políticas vêem isso cada vez mais ligado à reabertura da lei. O título dado ao debate levanta a questão de uma « nova perspectiva para o futuro » em questão.

O temido mecanismo é progressivo. As comissões estão a falar. As diferenças persistem. O tempo necessário para aprovar uma nova lei está a diminuir. Em seguida, há as restrições de aplicação: preparação administrativa, informação do eleitor, registro, organização do voto no exterior e adaptação dos procedimentos. Em algum momento, os funcionários podem argumentar que o processo de votação não pode mais ser devidamente organizado em tempo hábil.

É precisamente por isso que o calendário legislativo deve ser acompanhado tão de perto como o conteúdo das propostas. Um texto adoptado com antecedência suficiente pode ser implementado. Um texto adoptado no último minuto pode, por si só, tornar-se o argumento que justifica um atraso adicional.

A tecnologia eleitoral pode tornar-se uma arma política

Num sistema tão fragmentado como o sistema libanês, os pormenores técnicos nunca são neutros. A quebra, o voto dos expatriados ou a preferência podem alterar o peso relativo do treinamento sem necessidade de alterar seu programa. É por isso que todas as reformas são imediatamente lidas através das suas possíveis consequências.

Esta realidade não significa que qualquer proposta seja necessariamente concebida para beneficiar um acampamento. Significa que os atores inevitavelmente avaliam uma regra de acordo com seu efeito. Uma reforma apresentada como mais representativa pelos seus promotores pode ser vista como uma tentativa de mudar o equilíbrio pelos seus adversários.

O desafio é, portanto, distinguir entre dois níveis: as correcções que são realmente necessárias para o bom funcionamento das eleições e as mudanças estruturais que exigem um acordo político muito mais amplo. Misturar os dois pode tornar impossível adotar o primeiro rápido.

A próxima eleição agora depende de uma corrida contra o tempo

A questão central já não é apenas qual lei as partes preferem. É para determinar quando o Parlamento pode alterar as regras sem comprometer materialmente a organização das eleições. Cada proposta deve ser traduzida em procedimentos: formulários, listas de eleitores, organização do voto no exterior, formação de agentes, cédulas e dispositivos de contagem.

O corpus não prevê um calendário administrativo pormenorizado para a fixação de um prazo indiscutível. Seria, portanto, errado anunciar que depois de tal dia as eleições se tornariam tecnicamente impossíveis. Mas o princípio permanece claro: quanto mais profunda for uma reforma, mais tempo é necessário para a implementar.

É aí que reside o verdadeiro risco político. Uma lei aberta sobre dez propostas pode produzir uma reforma negociada. Também pode produzir um impasse que acabará por mover o debate sobre o conteúdo da lei para a data da própria eleição.

A questão que as partes terão de decidir

Por conseguinte, a legislação é abrangida por dois requisitos contraditórios. O primeiro não é organizar um voto com regras que várias forças contestam elementos importantes. O segundo não é transformar todas as divergências sobre a lei com base no alargamento dos mandatos existentes.

O voto expatriado cristaliza esta tensão, mas não está sozinho. O mapa eleitoral, o voto preferencial, o Senado, a descentralização e a aplicação de Taëf dão ao projeto um escopo que vai além de uma simples correção técnica. Quanto mais inter-relacionados estes ficheiros, mais difícil se torna o compromisso.

A próxima prova será, portanto, menos espectacular do que uma sessão eleitoral: será realizada na qualidade de subcomité presidido por Elias Bou Saab para reduzir o número de diferenças em vez de as acumular. Se as dez propostas convergirem para algumas opções claras, a reforma poderá ainda tornar-se um quadro para a votação. Se abrirem simultaneamente todos os dossiers institucionais, a questão de um novo adiamento deixará gradualmente de ser uma hipótese teórica para se tornar o centro do debate político.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews