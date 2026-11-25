A Fundação Hariri encerrará os seus estabelecimentos na quinta-feira, 26 de Novembro, em homenagem ao presidente da Associação dos Comércios de Saida. O município chama as lojas no centro para fechar para o funeral.

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A Fundação Hariri fechará seus escritórios, escolas e instituições de saúde e sociais na quinta-feira 26 de novembro em homenagem a Ali Eid al-Sharif, presidente da Associação de comerciantes de Saida e seus arredores. As escolas secundárias Rafic Hariri e Baha’eddine Hariri estão entre as escolas envolvidas. A decisão diz respeito às instituições desta fundação, não a todas as escolas da cidade.

Uma chamada para fechar no centro comercial

O município de Saida, presidido por Moustapha Hijazi, anunciou a morte súbita de Ali al-Sharif na quarta-feira. Ela pediu aos donos de lojas e estabelecimentos do centro comercial para fechar e participar do funeral, retransmitindo a chamada da Associação de comerciantes. Este recurso não estabelece um calendário de encerramento uniforme e não constitui uma ordem que exija a cessação de todas as actividades na Saida.

Funeral após a oração do meio-dia

De acordo com a associação, a oração funeral deve ter lugar ao meio-dia oração na Mesquita de Hariri Baha’eddine. A procissão passará então pela Praça Estrela, em seguida, atravessar o distrito comercial pelas ruas dos Wakfs, Fakhreddine e Riad al-Solh, antes de se juntar ao novo cemitério de Saida em Sirub. Esta é a rota anunciada pelos organizadores, não um plano formal de encerramento de estradas.

O município lembrou o papel desempenhado por Ali al-Sharif nas iniciativas realizadas com a associação para apoiar as lojas e reviver a presença dos mercados da cidade.

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