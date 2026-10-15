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Rim Murr conecta Paris e Beirute no palco

Libnanews
· 3 min de leitura · 7 vues · Atualizado

No dia 12 de novembro de 2026, Rim Murr apresentará no Teatro Torre Eiffel um concerto construído em torno de sua viagem entre Paris e Beirute. Acompanhada por Michel Melcer no piano, Jean-Noël Jaspero no violino e Hadi Zaccour na percussão, a cantora franco-libanesa reunirá canções de Barbara, Gilbert Bécaud e Dalida, clássicos associados com Fairuz, Asmahan e Farid El Atrash, bem como suas próprias composições. Arranjos combinando jazz, eletro e sons orientais darão uma nova cor a esses repertórios.

Rim Murr relie Paris et Beyrouth sur scène
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O cantor francês-libanês apresentará « Paris-Beirute en chanson » em 12 de novembro de 2026 no Teatro Torre Eiffel em Paris. Acompanhada por três músicos, ela terá diálogo de música francesa, repertório árabe e criações pessoais.

Rim Murr conecta Paris e Beirute no palco

Rim Murr no palco.

Rim Murr em concerto.

Um concerto entre duas pastas

Na quinta-feira, 12 de novembro de 2026, às 20h30, Rim Murr se apresentará no Teatro Torre Eiffel, no 7o arrondissement de Paris. Intitulado « Paris-Beirute in Song », seu concerto é baseado em uma aproximação entre dois universos musicais. A cantora, autora e compositora franco-libanesa combinará clássicos de música francesa, obras de herança musical árabe e suas próprias composições.

O programa anunciado traz Barbara, Gilbert Bécaud e Dalida junto com Fairuz, Asmahan e Farid El Atrash. Não se trata apenas de justapor canções de duas tradições. O projeto inclui novos arranjos, que emprestam atmosferas de jazz, eletro e frio, mantendo os sons orientais. Detalhes dos títulos interpretados não foram divulgados no kit de imprensa.

Rim Murr, uma história musical entre Paris e Beirute

A abordagem de Rim Murr baseia-se na sua viagem entre Beirute e Paris. Na apresentação do show, Beirute aparece como a cidade de origem e as primeiras emoções musicais. Paris representa o início, adaptação e uma nova etapa de sua vida. Esta dupla adesão é o fio condutor do concerto.

« Como escolher quando duas culturas ressoam em você? Ambos fazem parte do meu DNA », diz Rim Murr. Defende uma identidade musical que não se limita a uma única língua ou repertório.

Rim Murr escreveu suas primeiras canções aos 16 anos. Seu trabalho combina melodias árabes, música francesa e ritmos contemporâneos. Suas composições pessoais ocuparão um lugar à noite, ao lado das capas rearranjadas. No entanto, o arquivo não especifica seu número ou os títulos escolhidos.

Rim Murr conecta Paris e Beirute no palco

Rim Murr no palco.

Um trio para reinventar músicas

No palco, Rim Murr será acompanhado por Michel Melcer no piano, Jean-Noël Jaspero no violino e Hadi Zaccour na percussão. Esta formação mais apertada deve permitir alternar passagens íntimas e sequências mais rítmicas. O piano apoiará as linhas melódicas, o violino trará uma cor expressiva e as percussões darão movimento aos arranjos.

A ambição anunciada é mudar a forma como as obras familiares são ouvidas. Uma canção francesa pode assumir sotaques orientais; um clássico árabe pode adotar uma forma mais despida ou dança. Essa abordagem coloca a interpretação e o arranjo no centro da performance, em vez de uma mera sucessão de tributos às grandes vozes de ambos os repertórios.

Um artista já notado na cena parisiense

A viagem de Rim Murr já foi tema de retratos na imprensa de língua francesa. O cantor foi apresentado como vencedor da competição Visa Francophone, patrocinada por Francis Cabel. Estes passos precedem a sua próxima nomeação parisiense.

A noite de 12 de novembro dará uma nova oportunidade para ouvir este repertório franco-libanês em um salão parisiense. O concerto é anunciado no Théâtre de la Tour Eiffel, 4 quadrado Rapp, 75007 Paris. As reservas são indicadas no teatro, Fnac Shows e nas principais plataformas de bilhetes. O número de aluguer é 01 40 67 77 77.

Rim Murr conecta Paris e Beirute no palco

Rim Murr em concerto.

Rim Murr no palco.

Informações práticas

Concerto: « Paris-Beirute in Song » — quinta-feira, 12 de novembro de 2026, 20:30 p.m.
Localização: Torre Eiffel Teatro, 4 quadrado Rapp, 75007 Paris.
Distribuição: Rim Murr (chant), Michel Melcer (piano), Jean-Noël Jaspero (violon), Hadi Zaccour (percussões).
Bilhetes: 01 40 67 77 77.

Rim Murr conecta Paris e Beirute no palco
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