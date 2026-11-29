O Ministério Público de Nanterre confirmou no domingo que o corpo de Robert Boulin, encontrado morto em 1979, foi exumado em Gironde e autopsiado em 27 de novembro. A especialização continua. O grupo de crimes não resolvidos assumiu o caso, no qual a família do ex-ministro contesta a tese do suicídio.

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O Ministério Público de Nanterre confirmou no domingo, 29 de novembro, que uma nova autópsia de Robert Boulin tinha sido realizada na sexta-feira 27 de novembro. Os restos do ex-ministro do Trabalho haviam sido exumados no dia anterior em Villandraut, Gironde, onde ele descansou. O Ministério Público indica que estão em curso conhecimentos especializados, « incluindo toxicológicos e anatomopatológicos ». Ele não relatou nenhum resultado.

Uma autópsia 47 anos depois da morte do Ministro

Robert Boulin foi Ministro do Trabalho sob Valéry Giscard d’Estaing quando foi encontrado morto em 30 de Outubro de 1979 numa lagoa na floresta de Rambouillet, na Yvelines. Ele tinha 59 anos. As primeiras investigações impediram o suicídio afogando-se. Sua família desafiou esta conclusão, especialmente por causa das lesões no rosto.

A exumação de quinta-feira não é a primeira. Um novo exame já tinha ocorrido em 1983, após uma exumação anterior. Em 2020, especialistas mandatados pelo judiciário descobriram que as conclusões de 1979 não forneceram uma base formal para um afogamento. Observaram também que uma fratura do nariz era contemporânea até a morte. Sua perícia, porém, não permitiu que a causa fosse estabelecida.

Fabienne Boulin-Burgeat, filha do ex-ministro, participou da exumação na quinta-feira. Seu advogado, Didier Seban, aguarda, entre outras coisas, detalhes de lesões faciais. A família defende a tese de um homicídio, que não foi estabelecido pelos tribunais.

O arquivo deixou Versalhes para Nanterre

A decisão de transferir o arquivo tomou forma na primavera. Em 28 de abril, o juiz de Versalhes encarregado do caso foi dissolvido em benefício de um juiz do pólo de crimes seriados ou não resolvidos de Nanterre, de acordo com o Tribunal de Apelação de Versalhes. Foram então nomeados três juízes especializados em investigação. O pólo, criado em março de 2022, pode assumir arquivos antigos que exigem mais investigação.

O procedimento inclui a qualificação de sequestro, sequestro seguido de morte e assassinato. Estas qualificações definem o âmbito do inquérito. Não constituem uma conclusão sobre as circunstâncias da morte.

A toxicologia pesquisa a presença de substâncias e anatomopatologia estuda tecidos. Sua contribuição dependerá do que pode ser usado e do que os peritos podem desenhar após várias décadas. No domingo, o Ministério Público confirmou a exumação, autópsia e a continuação das análises, sem anunciar uma data oficial para a apresentação das conclusões.

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