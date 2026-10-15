15 octobre 2026
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MUSEU NACIONAL DE BEYROUTH — 6000 anos de história sob o mesmo teto

Libnanews
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MUSEU NACIONAL DE BEYROUTH — 6000 anos de história sob o mesmo teto O Museu Nacional de Beirute, guardião da história libanesa dos tempos fenício e otomano. Monumental mosaicos, sarcófago esculpido, estátuas de bronze do..

MUSÉE NATIONAL DE BEYROUTH — 6000 ans d’histoire sous un même toit
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MUSEU NACIONAL DE BEYROUTH — 6000 anos de história sob o mesmo teto

Museu Nacional de Beirute, guardião da história libanesa das origens fenícias nos tempos otomanos. Mosaics monumentais, sarcófago esculpido, estátuas de bronze do templo de Baalat Gebal, máscaras funerárias, afrescos romanos do túmulo de Tiro e maior coleção do mundo de sarcófago antropoide. Durante a guerra civil, o conservador Maurice Chehab arriscou sua vida para salvar estes tesouros, indo tão longe quanto emmur peças inteiras e cimento o sarcófago de Ahiram.

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Libnanews
Newsdesk Libnanews - translated by IA

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