Os tiros são relatados em direção a Srebbin no sul do Líbano. A UNRWA anuncia a morte de um funcionário em Gaza. No Iémen, as autoridades houthi informaram 17 mortes. Washington sanciona redes relacionadas com o Irão, Bruxelas propõe novas sanções contra a Rússia e a Arménia abre uma consulta sobre o seu projecto constitucional.

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Terça-feira, 24 de Novembro de 2026, meia-noite em Beirute. Os tiros foram relatados na direção de Srebbin, no sul do Líbano, sem um relatório. Em Gaza, a UNRWA anunciou a morte de um funcionário em Jabaliya. No Iémen, as autoridades houthi relataram 17 mortes após greves em Hodeida. Em Estrasburgo, a Comissão Europeia propõe um novo conjunto de sanções contra a Rússia, enquanto Yerevan apresenta um projecto de Constituição para consulta pública.

No sul do Líbano, tiroteios reportados a Srebbin

A Agência Nacional de Informação Libanesa relatou na segunda-feira tiroteios em direção a Srebbin, que atribui a Israel. Seu despacho foi emitido em 1842 horas Beirute hora. Não especifica a hora dos factos nem o seu balanço. Este relatório é para além dos da tarde em torno de Baraachit e Hadatha, sem permitir uma contagem comum. A pessoa ferida relatou mais cedo na área de Nabatiyah e Kfar Rummane tinha estado em outro episódio após a explosão de um objeto não identificado.

Em Debel, a data de postar um vídeo do exército israelense não corresponde à data do tiroteio. A Ministra da Educação, Rima Karamé, coloca os fatos filmados na escola pública a mais de um mês de distância e afirma que seu ministério não havia sido informado. O Primeiro-Ministro Nawaf Salam condenou a entrada no estabelecimento. Numa abordagem separada, pediu que fosse mantida uma presença internacional no Sul após o fim do mandato da UNIFIL. Este pedido não é uma decisão da ONU.

Na Bekaa, a última avaliação anunciada pelo exército em caso de apreensão de explosivos em Qaa continua a ser de três prisões. Outros números circularam sem mais uma verificação do exército no encerramento. O número de pessoas interrogadas não estabelece por si só as suas responsabilidades ou filiação.

Gaza: Funcionário da UNRWA morto em Jabaliya

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos diz que um de seus funcionários foi morto e três outros membros de sua equipe foram feridos na segunda-feira durante uma greve israelense em Jabaliya. A equipa trabalhava num poço de água. A UNRWA não alegou que o poço ou seus funcionários eram o alvo da greve. O exército israelita disse que ela estava a verificar o relatório. A condição do poço após a greve não é estabelecida.

O Hospital Al-Shifa relatou duas mortes a oeste de Gaza em um ataque separado. Estas duas revisões abrangem incidentes específicos; Eles não constituem um registro das vítimas do dia durante todo o enclave.

Na Hodeïda, o balanço das autoridades houthi continua provisório

O Ministério das Telecomunicações das autoridades huthies de Sana’a anuncia que 17 funcionários foram mortos e 11 feridos nesta segunda-feira na província de Hodeida. Ele atribuiu as greves à Arábia Saudita. O governador confirmou o número de mortes de 17 mortes durante uma visita e indicou que a busca continuava. Ambos os anúncios são feitos pelas autoridades huthies; o balanço e a repartição não foram independentemente fundamentados. Nenhuma resposta saudita a este episódio foi encontrada no encerramento.

O Ministério também diz que as telecomunicações e a Internet foram interrompidas em vários distritos. Não forneceu qualquer medida independente da extensão dos cortes ou calendário de recuperação.

Washington lista 30 pessoas e entidades relacionadas com o Irã

Na segunda-feira, o Tesouro dos EUA listou oito pessoas e 22 entidades na sua lista de sanções relacionadas com o Irão, incluindo o Centro de Intercâmbio e Ouro iraniano. O registo normalmente resulta no congelamento de activos sob jurisdição dos EUA, não no seu confisco. Esta nova série difere da decisão de sexta-feira que visava quatro intermediários ligados, de acordo com Washington, às vendas de petróleo iranianas.

Rússia e Arménia: dois textos ainda na fase da proposta

A Comissão Europeia propõe o alargamento das sanções a cerca de 60 bancos russos, excluindo-os das mensagens interbancárias SWIFT. O seu 22o conjunto de medidas visa igualmente plataformas de criptomoeda, determinados serviços energéticos e participação sob a bandeira russa em concursos na União. O Conselho ainda tem de deliberar por unanimidade. As Orientações relativas aos vistos, adoptadas separadamente, não tornam este novo pacote aplicável.

Na Arménia, o Ministério da Justiça abriu a consulta sobre um projecto de Constituição. O preâmbulo proposto não inclui a referência à Declaração de Independência de 1990 e enfatiza fronteiras internacionalmente reconhecidas. Para submeter o texto ao referendo, dois terços dos deputados ainda têm de concordar. Nenhuma data eleitoral foi anunciada.

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