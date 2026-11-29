O Egipto declarou 39.431 toneladas de datas frescas ou secas para exportação em 2025, contra 22.546 em 2024. A classificação, armazenamento e escolha de variedades determinam o acesso ao mercado.

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O Egito colhe mais de 1,8 milhões de toneladas de datas por ano, de acordo com seu ministério de investimento. Em 2025, declarou 39.431 toneladas para exportação como datas frescas ou secas. Os envios estão a aumentar, mas a venda no estrangeiro exige também variedades, estações de embalagem e lotes regulares favoráveis ao mercado.

As exportações estão a crescer, mas numa base estreita

Os dados aduaneiros transmitidos pelo Egito à base de dados Comtrade das Nações Unidas registraram 146,9 milhões de dólares em exportações de datas frescas ou secas em 2025, em comparação com 105,6 milhões de dólares em 2024. Os volumes aumentaram de 22,546 toneladas para 39.431 toneladas, um aumento de aproximadamente 75 %, com um aumento de 39 %. Estes valores comparam dois anos de calendário para o mesmo produto. Não medem as vendas no mercado egípcio nem todas as preparações de data.

Marrocos absorveu 18.703 toneladas em 2025, quase metade do volume declarado. Juntamente com a Turquia, ambos os mercados representam mais de dois terços das transferências. A Indonésia chega então com 5.555 toneladas. As declarações egípcias também somam 107 toneladas ao Líbano, por quase 398.000 dólares. Por conseguinte, o aumento global não se traduziu num aumento de todos os destinos: os volumes comunicados à Indonésia diminuíram ligeiramente a partir de 2024.

O que acontece após a colheita

A quantidade colhida não indica quanta fruta sairá de uma estação com o tamanho, aparência e prazo de validade exigido por um comprador. Durante a recolha ou o transporte pode ocorrer um defeito visível na embalagem. Em abril, a FAO descreveu treinamento com instituições egípcias em dez áreas de produção e processamento para 150 participantes. Abrange a triagem a partir do campo, transporte, classificação de frutos e controle de temperatura e umidade durante o armazenamento.

Para os agricultores, o desafio é limitar a parte da cultura que se degrada antes da venda e a pontos de venda separados. Os frutos que satisfaçam as especificações de um importador podem ser vendidos inteiros, enquanto o processamento em pasta ou melaço é um circuito separado. O valor médio das transferências de frutos inteiros, no entanto, não é suficiente para dizer qual é a parte do produtor, nem para medir a rentabilidade de um investimento numa sala fria.

A escolha da variedade depende do mercado-alvo

Um estudo da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial sobre os sectores Fayoum e Gizé identifica o Medjool como uma variedade destinada a abrir saídas de maior valor. Esta escolha não torna as variedades locais intercambiáveis: em Siwa, a FAO reconhece um sistema agrícola baseado em palmeiras adaptadas ao oásis e à variedade de culturas ao seu redor. A questão de um exportador não é abandonar as variedades locais, mas saber quais as variedades que podem ser classificadas, conservadas e entregues regularmente para uma saída específica.

As três medidas a seguir são, por conseguinte, os volumes colhidos, os volumes vendidos no estrangeiro e o valor dos produtores. Para as datas frescas e secas, o balanço aduaneiro de 2025 confirma o aumento das remessas e sua concentração em alguns países. Só ela não mede os resultados da colheita de 2026, nem mede os rendimentos adicionais gerados pelos operadores.

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