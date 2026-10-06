Quando as famílias vendem o que as faz viver: o Líbano entra em liquidação pobreza

No Líbano, a pobreza atravessa um novo limiar: as famílias já não reduzem apenas os alimentos, a saúde ou a escola, vendem os seus bens e, por vezes, os seus instrumentos de trabalho. Com 20% das famílias envolvidas na venda de ativos produtivos, sobreviver hoje está ameaçando diretamente sua capacidade de ganhar amanhã.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A crise já não reduz apenas o consumo

A degradação social no Líbano atravessa um limiar diferente quando as famílias já não reduzem os seus gastos, mas começam a vender os bens de que depende o seu futuro. Os dados disponíveis descrevem agora esta segunda fase. Algumas famílias reduzem as refeições, adiam os cuidados, economizam na escola e nos bens domésticos líquidos. Ainda mais preocupante, alguns vendem ativos que lhes permitiram gerar renda. A pobreza deixa então de ser apenas uma falta de dinheiro disponível no final do mês. Destrui gradualmente os meios pelos quais o agregado familiar pode recuperar a autonomia económica.

Três conjuntos de dados das Nações Unidas medem esse desenvolvimento. Abrangem a segurança alimentar, os mecanismos familiares para lidar com a crise e o acesso aos serviços essenciais. Os indicadores não descrevem exatamente a mesma população ou a mesma dimensão da insegurança. No entanto, convergem para a constatação de que cada vez mais se procura adaptabilidade doméstica. Algumas famílias já atingiram o estágio das economias comuns.

Entre os domicílios pesquisados,55% dizem que não podem garantir três refeições diárias para seus filhosEste número dá uma primeira medida da pressão sobre as despesas alimentares. Não significa que todas as crianças em causa estejam privadas de alimentos durante um dia inteiro. Por outro lado, mostra que o modelo alimentar normal da família já não pode ser assegurado regularmente. Os pais reduzem quantidades, modificam produtos adquiridos ou diminuem o número de refeições quando os recursos se tornam insuficientes.

O problema assume uma dimensão mais séria quando os alimentos competem com a saúde e a educação.61% dos domicílios pesquisados reduziram seus gastos em saúde, enquanto38% dizem que são incapazes de fornecer medicamentos essenciais para os seus filhosPor conseguinte, a crise económica já não produz apenas um declínio do nível de vida. Modifica decisões sobre necessidades que não devem ser adiadas.

46% reduzir as despesas escolares

A educação é outro amortecedor utilizado pelas famílias.46% das famílias em causa reduziram as suas despesas com a educaçãoMais preocupante,17% interromperam a educação dos filhosPor detrás destas percentagens encontra-se uma simples mecânica económica. Quando uma renda deixa de permitir o financiamento simultâneo de alimentos, transporte, medicina, energia e escola, as despesas que podem ser adiadas começam a ser sacrificadas.

As reduções nas despesas escolares podem assumir várias formas. Não significa necessariamente desescolar imediatamente. Pode dizer respeito a transportes, fornecimentos, actividades, cursos complementares ou outros custos associados ao ensino. Mas a transição para a interrupção escolar marca uma ruptura muito mais profunda. As crianças já não perdem apenas certos recursos educacionais. Ele deixou o sistema para melhorar sua situação futura.

Esta evolução dá à crise uma dimensão intergeracional. Uma família pobre pode recuperar renda se um de seus membros voltar ao trabalho ou a atividade econômica retomar. Uma criança que deixou a escola durante muito tempo pode suportar as consequências da crise durante anos. O seu acesso às qualificações está a ser reduzido. Suas oportunidades futuras de carreira estão se tornando mais limitadas. A decisão de sobreviver hoje pode assim reduzir a renda da casa de amanhã.

A mesma lógica se aplica aos gastos com saúde. Se você relatar um tratamento ou desistir de um medicamento, você pode preservar temporariamente alguns recursos. Entretanto, uma doença insuficientemente manejada pode então custar mais, impedir que um adulto trabalhe ou necessite de hospitalização. Os mecanismos de sobrevivência a curto prazo podem gerar novos gastos a médio prazo.

A pobreza torna – se particularmente difícil de reverter quando obriga a família a sacrificar simultaneamente seu capital humano e material. Isto é precisamente o que os dados de vendas sugerem.

Uma em cada quatro famílias vende bens domésticos

25% dos domicílios pesquisados vendem bens domésticospara satisfazer as suas necessidades. Esta figura marca uma mudança de natureza. Reduzir uma despesa implica alterar o seu comportamento mensal. Vender uma propriedade significa recorrer à riqueza acumulada.

Naturalmente, nem todos os bens vendidos têm o mesmo valor econômico. Alguns podem ser relativamente secundários. Outros são equipamentos que melhoram as condições de vida. Os dados disponíveis não permitem uma lista exaustiva do que foi vendido por cada agregado familiar. No entanto, mostram que a estratégia é bastante ampla para cobrir um quarto da amostra.

Venda tem uma vantagem imediata: transforma um ativo em dinheiro disponível. A família pode então comprar comida, pagar uma conta, pagar uma taxa médica ou responder a outra emergência. Mas este recurso não é renovável. Uma vez que o bem é vendido, desaparece da herança da família. Se a renda não aumentar, então a família precisa encontrar outro elemento para sacrificar.

É este mecanismo que distingue uma dificuldade temporária de um processo de empobrecimento do património. Um agregado familiar cuja renda cai por alguns meses pode reduzir seus gastos e então retornar ao seu nível anterior quando a situação melhorar. Uma casa que gradualmente vende sua propriedade não retorna automaticamente ao seu ponto de partida. Terá de reconstruir a sua herança depois de restaurar a sua renda.

Esta destruição silenciosa é difícil de perceber nos indicadores económicos convencionais. O agregado familiar pode continuar a pagar parte das suas despesas e não pode parecer imediatamente completamente privado de recursos. No entanto, ele financia sua vida diária por consumir seu passado. Quanto mais esta situação durar, menos reservas sobrarão para absorver o próximo choque.

O limiar mais preocupante: vender os instrumentos que produzem renda

A figura mais reveladora diz respeito ao20% das famílias que vendem activos produtivos, ou seja, bens utilizados para gerar rendimentos. A natureza exacta destes activos varia necessariamente segundo a profissão e a família, e os dados disponíveis não permitem a compilação de um inventário individual. O princípio econômico, porém, é claro: uma família começa a financiar sua sobrevivência vendendo parte de sua capacidade de ganhar dinheiro.

É nesta fase que a expressão « solvência pobreza » tem seu significado. A casa não mais liquida apenas objetos que pode passar sem. Ele se separa do que lhe permitiu trabalhar, produzir ou manter uma atividade econômica. O dinheiro obtido torna possível atravessar uma emergência, mas a capacidade de gerar a próxima renda diminui.

Para trabalhadores independentes, pequenos comerciantes, agricultores ou artesãos, a perda de equipamentos pode reduzir imediatamente a atividade. Um novo capital é então necessário para substituí-lo. Uma família que teve de vender este equipamento precisamente porque lhe faltava liquidez é improvável ser capaz de comprá-lo rapidamente.

O círculo torna-se então particularmente difícil de quebrar. O declínio da renda leva à venda de um ativo. A venda de ativos reduz a capacidade de produção. Este declínio da capacidade, por sua vez, conduz a um declínio do rendimento. A próxima crise encontra, portanto, o domicílio numa situação mais frágil do que a anterior.

Este desenvolvimento também permite compreender porque é que uma recuperação geral da economia nem sempre é suficiente para reparar os danos sociais. Uma empresa pode voltar a recrutar. Um pedido pode voltar. Entretanto, o domicílio que perdeu seu equipamento, interrompeu a educação da criança ou acumulou problemas de saúde não recupera imediatamente sua situação anterior. A recuperação macroeconómica e a reconstrução das capacidades familiares seguem diferentes calendários.

Quase 800.000 Libanês identificado como necessitando de ajuda alimentar

O fosso entre as necessidades e a assistência disponível é outro elemento central. Os dados citados identificam799 207 Libaneses necessitados de intervenção alimentar. No final de Junho,173 267 pessoastinha efectivamente recebido o auxílio em questão.

A diferença entre os dois números não significa necessariamente que todas as pessoas restantes não tenham recebido absolutamente nenhuma ajuda de outros circuitos. As informações disponíveis dizem respeito ao dispositivo em causa. No entanto, mostram uma considerável lacuna entre a população identificada como necessitando de intervenção e a população realmente afetada por essa resposta.

Essa lacuna obriga as famílias a se tornarem seus próprios sistemas de proteção social. Cortam gastos, emprestam, solicitam parentes, vendem propriedades ou mudam escolhas sobre crianças. Quando a ajuda pública ou humanitária cobre apenas uma parte da necessidade, a diferença é absorvida dentro do domicílio.

A capacidade de absorver esta diferença varia muito. Uma família com economias pode usar suas reservas. Outro pode contar com um parente vivendo no exterior. Um terço tem uma habitação ou propriedade que é provável que seja vendida. As famílias mais vulneráveis têm menos opções. Chegam assim mais rapidamente a estratégias que ameaçam o seu futuro.

Por conseguinte, o valor da ajuda alimentar deve ser lido juntamente com dados sobre a liquidação dos bens. Ambos os fenômenos estão relacionados. Quanto mais longe das necessidades reais, mais as famílias têm de mobilizar os seus próprios recursos. Quando a renda e a poupança são esgotadas, a riqueza torna-se a última reserva.

Electricidade e energia agravam a arbitragem

A pressão social é reforçada pelo aumento dos custos energéticos. Em Setembro, o preço dos geradores privados atingiu52 840 libras por quilowatt hora9,5% a partir do mês anterior e cerca de 75% a partir de fevereiro. O preço médio do combustível utilizado no cálculo dos preços também aumentou acentuadamente.

Para uma família que já é forçada a reduzir sua saúde ou gasto de alimentos, o aumento da energia leva a um novo trade-off. A eletricidade não é facilmente suprimível. É utilizado para iluminação, conservação de alimentos, utilização de certos equipamentos e funcionamento normal da habitação. As famílias podem reduzir seu consumo, mas não podem reduzi-lo a zero sem degradar severamente suas condições de vida.

A situação também cria desigualdade entre aqueles que têm sido capazes de investir em soluções alternativas e aqueles que permanecem dependentes de geradores. Instalar painéis solares e baterias requer capital inicial. As famílias que não têm este dinheiro continuam a pagar a energia todos os meses, cujo custo depende fortemente do combustível.

Este mecanismo ilustra uma característica mais geral da pobreza: a falta de capital às vezes torna a vida diária mais cara. O agregado familiar que pode investir reduz seus custos futuros. A pessoa que não pode investir permanece dependente do serviço mais caro. A ausência de poupança não é, portanto, apenas uma consequência da pobreza. Torna-se um fator que o sustenta.

Assim, as despesas energéticas juntam os alimentos, a medicina e a educação ao mesmo envelope orçamental que se tornou insuficiente. Cada aumento em uma dessas áreas aumenta a probabilidade de sacrifícios em outras.

A recuperação económica ainda não protege as famílias

No entanto, alguns indicadores de actividade mostram uma melhoria limitada. O índice do gestor de compras atingiu50.5 pontos em setembrocontra 50.1 em Agosto. Este é o quarto mês consecutivo acima do limiar entre contração e crescimento.

Isto pode parecer contraditório ao agravamento social. Não está. Ao mesmo tempo, as empresas relatam o maior aumento nos seus custos de entrada em cerca de três anos e meio. Reduzem o recrutamento e a contratação. As encomendas de exportação permanecem baixas no contexto regional. Por conseguinte, uma economia pode registar um ligeiro aumento da sua actividade sem gerar rendimentos suficientes para melhorar rapidamente a situação das famílias.

O fosso é particularmente importante após uma longa crise. As famílias não começam a recuperar com um património intacto. Alguns acumularam dívidas. Outros vendiam bens. Alguns atrasaram os cuidados ou interromperam os caminhos da escola. Um aumento limitado da atividade não restaura automaticamente o que foi perdido.

A qualidade do crescimento torna-se, portanto, tão importante quanto a sua existência. Uma atividade que aumenta sem criação de emprego suficiente ou com inflação de alto custo pode melhorar alguns indicadores sem reduzir a vulnerabilidade social. As famílias necessitam de rendimentos estáveis, mas também de serviços acessíveis e de menor incerteza.

A situação regional complica esta perspectiva. Os custos de combustível, transporte e seguro permanecem em risco. As empresas estão relutantes em recrutar. Por conseguinte, as famílias devem continuar a proteger-se contra novos choques, enquanto as suas reservas já estão diminuídas.

A ajuda alimentar já não é suficiente quando a riqueza desaparece

Neste contexto, uma política social centrada exclusivamente nos riscos alimentares que se colocam perante uma consequência sem parar o mecanismo do empobrecimento. Alimentar uma família em dificuldade é obviamente uma prioridade. Mas, se esta mesma família continuar a vender seus instrumentos de trabalho para pagar seus medicamentos, sua situação econômica se deteriorará apesar da ajuda recebida.

Os números disponíveis mostram que as necessidades são multidimensionais. A alimentação, a saúde, a educação, a energia e os rendimentos estão agora interligados. A intervenção num sector pode libertar recursos para outros, mas nem sempre é suficiente quando a crise avança.

A venda de activos produtivos é um indicador de alerta particularmente útil. Mostra que algumas famílias já não têm soluções temporárias. Começam a reduzir o seu potencial económico. A preservação destes activos pode, portanto, tornar-se tão importante como o apoio ao consumo imediato.

A mesma lógica aplica-se à escola. Impedir que uma criança abandone a escola é uma forma de protecção económica a longo prazo. Garantir uma droga essencial pode impedir uma deterioração da saúde que privaria um adulto da sua renda. Uma política eficaz de protecção social deve, portanto, medir os prejuízos que evita, e não apenas os auxílios que distribui.

O desafio é considerável num Estado com recursos limitados. Mas a ausência de intervenção também tem um custo. Cada ativo vendido, cada carreira escolar interrompida e cada problema médico agravado torna mais difícil e caro voltar à auto-suficiência.

O perigo está agora no que não pode ser redimido

Os números descrevem finalmente várias fases da mesma crise. Em seu primeiro nível, o domicílio reduz seu consumo. Em segundo lugar, reduz as suas despesas com saúde e educação. Depois vende bens. Finalmente, algumas famílias começam a liquidar ativos geradores de renda. Nem todos seguem exatamente esse caminho e os dados não permitem que essas categorias sejam transformadas em uma cronologia válida para cada domicílio. No entanto, mostram um aumento na gravidade dos mecanismos utilizados para sobreviver.

A20% tendo vendido ativos produtivosé provavelmente o sinal mais preocupante. Um prato de comida consumido hoje terá de ser comprado amanhã. Uma ferramenta de trabalho vendida hoje pode impedir precisamente ganhar o dinheiro necessário para comprar este alimento amanhã.

É essa diferença que transforma a crise social. O Líbano já não enfrenta apenas famílias com rendimento mensal insuficiente. Parte deles começa a perder os recursos materiais e humanos que lhes podem permitir sair da pobreza.

Por conseguinte, a resposta não pode ser calculada unicamente pelo número de embalagens alimentares distribuídas ou pelo montante único da ajuda. O verdadeiro indicador será a capacidade de evitar que as famílias atravessem o ponto em que a sobrevivência do presente requer sacrifício de rendimentos futuros. A partir deste limiar, a pobreza já não está simplesmente desaparecida. Consiste em vender, peça após peça, o que nos teria permitido recomeçar.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews