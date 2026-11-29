As previsões agrícolas na província síria estão melhorando. No al-Rafid e na área de Saida, no entanto, os agricultores foram impedidos de colher.

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Estimativas iniciais sugerem que seria esperada uma melhor estação de cultivo de azeitonas na província síria de Quneitra. Mas na parte sul da província, as intervenções do exército israelense impediram os agricultores de passar pela colheita. Para os agricultores em causa, a quantidade de azeitonas nas árvores não indica a quantidade de frutos que virá à imprensa.

Em al-Rafid e Saida, dificuldades distintas

Em 22 de novembro, os agricultores de Al-Rafid foram forçados a parar de colher e deixar os seus campos, de acordo com o relato das autoridades sírias. Na área al-Hanout, perto de Saida, as mesmas autoridades atribuíram o nivelamento ao exército israelense em outubro de cerca de 1,3 hectares plantados com oliveiras. Eles também relatam restrições no acesso a parcelas não danificadas. A destruição de árvores e a impossibilidade de colher em outra parcela não produzem as mesmas perdas, mesmo que ambas afetem a renda da campanha.

Mais ao sul, no vale al-Maariya, governador da província de Dara’a, o líder municipal Muwafaq Mahmoud relatou que os agricultores começaram a coletar depois de receber autorizações e identificações da Força de Observação de Desempenho das Nações Unidas. Este testemunho diz respeito apenas a esta área. Não é possível assumir o acesso às tramas do Rafid ou Saida.

Uma estimativa antes do balanço da imprensa

No início da colheita de 21 de Outubro, os serviços agrícolas da Quneitra previam mais de 12.900 toneladas de azeitonas e cerca de 2.068 toneladas de azeite. Estes valores são previsões provinciais, não foram efectivamente colhidos ou pressionados. O proprietário de uma prensa, Saher al-Moussa, relatou rendimentos de extração favoráveis em algumas áreas, lembrando que a variedade e a data de coleta afetam a quantidade de óleo obtida.

As últimas informações provenientes dos serviços agrícolas não indicam a área total deixada inacessível ou o volume deixado nas árvores. Quando a campanha termina, os volumes inseridos nas prensas podem ser comparados com a previsão de outubro. Esta lacuna, por si só, não será suficiente para isolar as restrições de tráfego.

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