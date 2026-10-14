BIBLOS, CIDADE ORIENTAL — 7.000 anos de história no Líbano Byblos, uma das cidades mais antigas continuamente habitadas no mundo. Das suas muralhas cruzadas do século XII à sua Catedral de São João (1115), através da..

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BIBLOS, CIDADE ORIENTAL — 7.000 anos de história no Líbano

Byblos, uma das mais antigas cidades continuamente habitadas do mundo. De suas muralhas do século XII até sua Catedral de São João (1115), através da Mesquita Sultão Abdul Majid e seus souks pedestres restaurados, a cidade viu fenícios, egípcios, persas, gregos, romanos e cruzados passarem. É aqui que o alfabeto fenício, nosso ancestral — e Byblos dá seu nome à Bíblia. Património Mundial da UNESCO.

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