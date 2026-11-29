Na região de Homs, uma escola reabilitada acomoda mais estudantes, incluindo crianças retornando do Líbano. A UNICEF estima que 2,7 milhões de crianças permanecem fora da escola.

7

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Em Al-Bahluniyah, no campo de Homs, o assentamento Al-Razi aumentou de aproximadamente 260 para 338 estudantes após sua renovação. Alguns voltaram do Líbano. No entanto, a nível sírio, a UNICEF estima que 2,7 milhões de crianças não frequentam a escola e que cerca de 8.000 instituições não funcionam. O retorno das famílias aumenta as necessidades onde os serviços ainda são frágeis.

Em Homs, lugares adicionais em um edifício restaurado

A escola Al-Razi recebe estudantes dos 7 aos 12 anos. Infiltração de água, danos do terremoto e falhas de energia interferiram com o fluxo. Em seu relatório de 9 de novembro, a UNICEF informou que o projeto cobria a vedação do telhado, reparos de quartos, móveis e instalações sanitárias. Rampas facilitam o acesso e painéis solares tornam a fonte de alimentação mais regular.

O aumento da matrícula dá uma ordem de grandeza local: quase 80 mais estudantes. A UNICEF relata que a escola acolhe crianças do exterior, incluindo o Líbano, e outros sírios. Ele não quebra novas entradas entre esses grupos. Por conseguinte, os números não nos permitem medir quantos lugares foram necessários apenas para o regresso do Líbano.

Quartos abertos, depois acompanhar os alunos

Em sua revisão julho-setembro, a UNICEF estima que cerca de 8.000 instituições não estão funcionando. Este número não significa que 8.000 escolas foram destruídas. Alguns estão indisponíveis por outras razões; Ainda outros trabalham, mas não conseguem absorver todos os pedidos. Para famílias com renda precária, o ingresso também não exclui o risco da criança deixar a escola para o trabalho.

A UNICEF relata que melhorou as condições de aprendizagem de cerca de 12.900 crianças neste trimestre por reformar instalações ou espaços escolares. Aproximadamente 60.100 pessoas beneficiaram de actividades educativas fora do currículo regular, incluindo programas de recuperação e transição. Estes são funcionários assistidos, não uma contagem de reinscrição. A organização também ofereceu apoio em árabe e cursos acelerados para o retorno de crianças.

O que os retornos não medem

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados registou aproximadamente 362.100 regressos de refugiados sírios na primeira metade de 2026, incluindo 197 000 do Líbano. Estas estatísticas incluem pessoas de todas as idades e não abrangem os regressos de pessoas deslocadas internamente. A Agência salienta que algumas das recentes partidas respondem a circunstâncias difíceis, incluindo o conflito no sul do Líbano.

O balanço nacional não mostra o número de crianças que regressam do Líbano e que regressaram aos seus lugares, nem quantos continuam a frequentar depois do início da escola. Al-Razi fornece um ponto de comparação: a escola pode dizer quantos alunos estão matriculados antes e depois do trabalho. Para avaliar os efeitos dos retornos sobre o atendimento escolar, o mesmo acompanhamento deve estar disponível nos demais municípios beneficiários e distinguir entre matrícula e atendimento real.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews