Reestruturação bancária: Depois de sete anos de bloqueio, o Líbano finalmente aprovou a lei que fará com que os prejuízos paguem àqueles que têm de pagar por eles?

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Sete anos após o colapso do sistema bancário libanês, o Parlamento alterou finalmente a Lei de Recuperação e Reestruturação de Bancos. Apresentado como um passo decisivo para um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o texto merece, no entanto, ser lido com muito mais atenção do que as declarações políticas que acompanharam a sua adopção sugerem. Contém adiantamentos reais: os accionistas devem absorver perdas antes dos depositantes, os bancos devem ser avaliados individualmente, as instituições não viáveis podem ser liquidadas, os administradores substituídos e certas transferências privilegiadas recuperadas. Mas também contém ambiguidades, poderes institucionais consideráveis, vários desvios das melhores normas internacionais e, sobretudo, uma limitação fundamental: ainda não diz como as enormes perdas acumuladas desde 2019 serão distribuídas.

A contradição está escrita no texto. Espera-se que a nova arquitetura reestruture os bancos, mas sua execução permanecerá suspensa até a adoção e publicação da futura lei sobre a restauração da ordem financeira e o retorno dos depósitos, ou seja, a lei que deve lidar com o « gap financeiro ». Por conseguinte, o Parlamento construiu uma parte do mecanismo de resolução sem ainda decidir definitivamente como o projecto de lei será distribuído entre o Estado, o Banco do Líbano, os bancos, os seus accionistas e, eventualmente, certas categorias de depositantes. No entanto, é esta distribuição que tem sido o cerne do conflito desde outubro de 2019.

Portanto, temos de evitar duas leituras tão enganosas como uma. O primeiro seria apresentar a lei como um mero texto cosmético destinado a satisfazer o FMI: vai muito mais longe e, na verdade, altera as regras aplicáveis aos bancos insolventes. O segundo seria anunciar que a crise bancária está agora resolvida: não está absolutamente. O texto estabelece a forma como um banco pode ser reestruturado ou liquidado uma vez determinadas as suas perdas reais. Ainda não determina, por si só, o valor económico real das dezenas de milhares de milhões de dólares em dívida que os bancos detêm no Banco do Líbano.

Isso é essencial porque se refere diretamente aos sete anos perdidos desde o início da crise. Ao longo deste tempo, o Líbano não faltou diagnósticos, planos ou propostas internacionais. O que perdeu foi um acordo político sobre uma questão extremamente concreta: quem teve de pagar. A batalha se opôs aos governos, o Banco do Líbano, a Associação dos Bancos do Líbano, partidos políticos, parlamentares, depositantes e FMI, cada um desafiando em diferentes graus a forma como as perdas foram reconhecidas ou distribuídas. O resultado desses bloqueios foi muito menos abstrato do que as disputas contábeis que os acompanhavam: os depositantes foram privados de seu dinheiro, o crédito desmoronou, a libra perdeu a maior parte de seu valor, a economia foi em grande parte dolarizada e o sistema bancário continuou a existir legalmente sem funcionar normalmente.

2019: o colapso que ninguém queria reconhecer oficialmente

A crise bancária libanesa não surgiu no dia em que os bancos fecharam em outubro de 2019. Durante anos, o modelo financeiro baseou-se no afluxo contínuo de moedas da diáspora, investidores e depositantes atraídos por remunerações muitas vezes muito superiores às disponíveis no estrangeiro. Os bancos comerciais colocaram então uma parte considerável desses recursos junto do Banco do Líbano, que os usou para manter a estabilidade monetária, financiar as necessidades do país e apoiar um estado de déficit crônico.

Este modelo funcionou desde que os dólares novos suficientes entraram no sistema. Quando tais entradas desaceleraram e deixaram de compensar as saídas, as responsabilidades acumuladas tornaram-se impossíveis de satisfazer normalmente. A partir do outono de 2019, os bancos fecharam temporariamente e, em seguida, restringiram as retiradas e transferências para o exterior sem a adoção de uma verdadeira lei uniforme de controle de capital. Um candidato poderia continuar a ler sobre sua declaração de que ele possuía $100,000, ao descobrir que era impossível para ele retirar ou transferir os mesmos $100,000 livremente.

A partir daí, parte da reestruturação foi realizada sem nunca ter esse nome. As retiradas bancárias a taxas distantes do mercado, as restrições específicas das instituições e as circulares reduziram gradualmente o valor económico dos antigos créditos bancários. Alguns depositantes que necessitam de dinheiro aceitaram cortes de cabelo significativos; Outros utilizaram mecanismos de retirada parcial; Outros esperaram. O balanço bancário continuou a apresentar créditos nominais que já não correspondiam necessariamente ao que os seus detentores poderiam efectivamente recuperar.

Este mecanismo teve uma consequência central: ao recusar durante vários anos uma reestruturação formal dos balanços, o Líbano não impediu perdas. Simplesmente permitiu que sua distribuição fosse feita de forma opaca e muitas vezes profundamente desigual. Pessoas com renda fresca em dólares, ativos no exterior ou acesso privilegiado a transferências poderiam absorver a crise melhor do que empregados, pensionistas, pequenas empresas ou depositantes que colocaram a maioria de seus ativos em um banco libanês.

Mais tarde, o Banco Mundial deveria usar uma fórmula excepcionalmente severa para uma instituição desta natureza, falando de « depressão voluntária ». Ela salientou que a magnitude do colapso não poderia mais ser explicada apenas por uma situação ruim, mas também pela incapacidade dos líderes de adotar e implementar uma estratégia de recuperação credível. Entre 2019 e 2021, o PIB nominal em dólares havia contraído dramaticamente, enquanto a população estava gradualmente suportando o custo do ajuste.

2020: quando a reestruturação poderia ter começado

O governo de Hassan Diab adota um plano de recuperação financeira em abril de 2020, que tenta pela primeira vez olhar para as perdas na frente dele. O princípio não foi particularmente revolucionário no que diz respeito à reestruturação bancária internacional: identificar as perdas do Estado, do Banco Central e dos bancos comerciais, reestruturar instituições insolvente, recapitalizar aqueles que poderiam sobreviver e negociar com a assistência do FMI que poderia acompanhar todo o processo.

No entanto, é neste momento que o confronto realmente começa. As estimativas de perdas do governo são contestadas pelo Banco do Líbano, bancos e várias forças parlamentares. As diferenças estavam a tornar-se tão importantes que a delegação libanesa nem sequer conseguiu manter uma posição comum sobre a amplitude do défice financeiro. As discussões fervem à medida que a crise continua a destruir o valor dos depósitos e do dinheiro.

O termo « sabotagem » deve ser usado com cautela ao atribuir intenção específica aos diversos atores. Mas o bloqueio do plano 2020 está amplamente documentado. Reuters mais tarde relatará que o projeto tinha sido torpedeado por poderosas forças políticas, o Banco Central e bancos comerciais que desafiaram a distribuição de perdas. Dois números-chave envolvidos no processo, o director financeiro Alain Bifani e o conselheiro Henri Chaoul, deixaram os seus postos, denunciando a incapacidade de realizar a reforma.

As apostas já ultrapassaram uma simples divergência técnica em uma planilha Excel. Reconhecer as perdas bancárias significou reconhecer que o capital de algumas instituições tinha sido destruído. No entanto, na legislação financeira, o capital próprio é precisamente o primeiro amortecedor a absorver perdas. Se o valor real dos activos se tornar inferior ao dos passivos, os accionistas não podem normalmente alegar manter intacto o valor dos seus juros, transferindo a diferença para o Estado ou os depositantes.

É essa questão que explica grande parte da resistência observada posteriormente. A rápida reestruturação em 2020 teria provavelmente destruído ou diluído severamente as participações em vários bancos, conduziu a fusões, desapareceu instituições e impôs uma recapitalização maciça. A supressão da decisão manteve temporariamente a arquitectura imobiliária do sistema bancário, mas à custa de uma destruição contínua da sua função económica.

A batalha pela responsabilidade do Estado

A posição da Associação dos Bancos do Líbano não pode ser reduzida à caricatura de um sector privado que simplesmente procura não pagar nada. O seu principal argumento baseia-se numa realidade: os bancos comerciais depositaram montantes consideráveis junto do Banco do Líbano e financiaram directa ou indirectamente um Estado que acumulou défices e dívidas. Em março de 2020, o Estado libanês não tinha acesso às suas euro-obrigações, enquanto o Banco Central não podia devolver normalmente todas as moedas que lhe eram confiadas.

Do ponto de vista dos bancos, portanto, uma parte importante dos prejuízos provém do Estado e da BDL. Consideram, por conseguinte, que uma reestruturação que lhes retirasse o capital e lhes impusesse a maior parte do projecto de lei sem reconhecer suficientemente as obrigações do Estado implicaria torná-las exclusivamente responsáveis por uma política financeira em que todas as autoridades públicas participassem.

Esta objeção tem uma parte inegável da verdade. O Líbano não está simplesmente passando por uma série de falhas bancárias privadas comparáveis às de instituições que concederam empréstimos imobiliários ruins ou especularam sobre ativos de risco. Está a viver uma crise de bloqueio do Estado, do Banco Central e dos bancos comerciais. Os três balanços estão ligados, e fingir salvar um sem tratar os outros dois não faz sentido.

Mas é precisamente a partir desta realidade que começam as diferenças. A ABL tem defendido sistematicamente uma contribuição maior do Estado, quer directamente quer através de receitas futuras de determinados activos públicos. Várias propostas previam a criação de um fundo de activos ou rendimentos estatais que contribuísse durante um longo período de tempo para o reembolso dos depositantes.

O problema é então movido em vez de removido. Um bem público pertence coletivamente à população. Uma empresa pública, terra, infra-estrutura, futuro rendimento estatal ou recursos naturais não são dinheiro que apareceu espontaneamente. Mobilizar a riqueza pública para reabastecer os compromissos do sistema bancário equivale, portanto, a transferir parte das perdas dos balanços bancários para a riqueza coletiva.

Este é precisamente um dos pontos em que o FMI se opôs a várias abordagens defendidas no Líbano. O Fundo não exclui uma contribuição estatal. Por outro lado, o Painel considera que a sustentabilidade da dívida deve permanecer compatível com a sustentabilidade da dívida e deve ser tratada após o reconhecimento das perdas e a aplicação da hierarquia normal dos credores. Os acionistas devem perder seu capital antes que o contribuinte seja chamado para recapitalizar um banco privado.

Diferentes interesses por trás da defesa comum dos « depósitos »

A confusão política persistiu por vários anos em torno do slogan de proteção de depósitos. Bancos, depositantes e políticos poderiam afirmar defender as economias libanesas sem defender os mesmos interesses. O proprietário de um banco deseja proteger o seu capital e possivelmente manter o seu controlo. O requerente pretende recuperar o seu pedido. O Estado deve evitar transformar as perdas privadas em uma dívida pública tão grande que impediria durante décadas de financiar serviços públicos.

Esses interesses podem convergir, mas também podem ser contraditórios. Salvar os acionistas plenos de um banco colocando seu déficit no orçamento do Estado não é necessariamente defender os depositantes. Por outro lado, liquidar brutalmente todos os bancos sem a continuidade dos depósitos e do crédito não seria obviamente uma solução.

O ponto de partida das normas internacionais é precisamente pôr fim a esta confusão. O capital de um banco é utilizado para absorver perdas. Os acionistas são remunerados quando a instituição realiza lucros porque eles assumem esse risco. O investimento deles não é um depósito garantido. Quando o banco se torna insolvente, seu capital deve ser absorvido antes de créditos legalmente mais elevados.

A nova lei libanesa finalmente esclareceu claramente esta lógica. Este é provavelmente o mais importante passo em frente, e uma das razões pelas quais o texto atual é muito mais sério do que manter o status quo que o Líbano está acostumado desde 2019.

2022: um acordo com o FMI que nunca será transformado num programa

Em 7 de abril de 2022, as autoridades libanesas e os serviços do FMI chegaram a um acordo preliminar sobre um programa de aproximadamente 3 bilhões de dólares em 46 meses. O anúncio dá origem à esperança de uma saída gradual da crise, mas é muitas vezes mal interpretada. Os três mil milhões não são um cheque imediato: o acordo ainda precisa de ser validado pelo Conselho de Administração do Fundo, o que exige que o Líbano realize uma série de reformas anteriormente consideradas essenciais.

Estes incluem a reestruturação bancária, a melhoria do sigilo bancário para permitir auditorias e responsabilização, a avaliação de grandes bancos, o desenvolvimento de uma estratégia de perda, a melhoria das finanças públicas e várias reformas estruturais. Grande parte destas acções continua bloqueada ou muito atrasada. O programa, portanto, nunca chega ao Conselho de Administração do FMI e o dinheiro correspondente não é liberado.

Apresentar este episódio como uma recusa do FMI em ajudar o Líbano inverte o calendário. O Líbano tinha negociado um acordo condicional e não preenchia suficientemente rapidamente as condições para a sua transformação num programa final. Além disso, o impasse não significa que tenha cessado qualquer assistência internacional: o Banco Mundial, os países doadores e as agências internacionais continuaram a financiar programas sociais, humanitários, institucionais ou de infra-estruturas. O que falhou foi o regresso ao financiamento macroeconómico que é suficientemente importante para acompanhar a restauração do sistema financeiro.

E as apostas ultrapassaram em muito três mil milhões de dólares. Um acordo do FMI funciona frequentemente como um certificado de coerência económica que pode desbloquear outros financiamentos, facilitar a reestruturação da dívida, tranquilizar os investidores e permitir que as instituições bilaterais ou multilaterais assumam mais riscos. O custo do bloqueio das reformas desde 2022 não pode, portanto, ser resumido pelos três mil milhões pendentes. Também é medido em investimentos não realizados, crédito externo inacessível e anos de recuperação perdidos.

Por que os doadores se recusaram a financiar o buraco

O raciocínio dos parceiros internacionais foi relativamente simples. Injetar bilhões de dólares em um sistema bancário cujas perdas não tinham sido claramente reconhecidas poderia substituir as antigas moedas em falta por fundos públicos internacionais sem alterar a estrutura que levou à crise. Se os novos recursos fossem utilizados directa ou indirectamente para reabastecer os balanços antes de os seus accionistas absorverem as suas perdas, o FMI e outros doadores financiariam de facto o resgate dos antigos proprietários.

É também por esta razão que o debate sobre as ajudas externas não pode ser separado do debate sobre as perdas. O país já havia beneficiado, antes da crise, de inúmeras conferências internacionais de apoio. Em particular, o CEDRE em 2018 mobilizou mais de 11 bilhões de dólares em empréstimos e potenciais subsídios principalmente para infraestrutura, sujeito a reformas. Essencialmente, nunca foi efetivamente mobilizado como planejado porque as condições de governança e reforma não foram suficientemente cumpridas antes do colapso financeiro perturbar completamente as prioridades.

Depois da crise e depois da guerra, as necessidades são ainda maiores. O Estado deve reconstruir as infra-estruturas, financiar as suas administrações, o exército, a electricidade, os serviços públicos e a protecção social. Seria difícil defendê-la ao mesmo tempo para impor dezenas de milhares de milhões de novas obrigações, a fim de reconstituir plenamente os balanços bancários sem capital privado que suporta a sua parte das perdas.

Isto é o que o FMI chama de sustentabilidade da dívida. Por trás desta expressão técnica está uma questão política muito concreta: quantos impostos futuros, serviços públicos sacrificados ou bens públicos mobilizados devem ser consagrados ao reembolso do passado se o Estado assumir uma parte excessiva do buraco bancário?

Sete anos depois, o que faz realmente a nova lei?

O texto que altera a Lei 23 de 2025 agora cria uma arquitetura muito mais próxima de um moderno regime de resolução bancária. Já não se trata simplesmente de pedir a um banco em dificuldade que procure capital adicional ou que imponha uma sanção regulamentar. Uma autoridade específica pode determinar o incumprimento da instituição, assumir o controlo da sua reestruturação, alterar a sua governação, vender activos, transferir determinadas responsabilidades, organizar a sua recapitalização ou decidir que deve ser liquidada.

A decisão baseia-se, em princípio, numa avaliação da situação real do banco. O Conselho de Supervisão do Banco deve determinar se a instituição está ou não a falhar examinando, nomeadamente, o seu capital, liquidez, capacidade para liquidar as suas responsabilidades, rentabilidade e cumprimento das condições de autorização. Quando estes critérios deixarem de ser cumpridos e as medidas prudenciais normais deixarem de ser suficientes, o caso pode ser remetido para o Alto Banco.

Trata-se de uma grande mudança, porque a crise libanesa demonstrou precisamente a fraqueza de um modelo em que os bancos poderiam permanecer legalmente abertos, sem poder, durante anos, honrar normalmente os seus compromissos com os seus clientes. A nova lei teoricamente permite-nos deixar esta área cinzenta: um banco viável deve ser recapitalizado e retomar a actividade normal; um banco que não pode ser salvo deve ser liquidado.

Uma verdadeira hierarquia de perdas

A tabela da lei estabelece explicitamente o grau de capital e de credores para suportar os prejuízos. Esta hierarquia é essencial porque impede que a reestruturação seja decidida de acordo com o actual rácio de poder político.

Posição Categoria para absorver perdas 1 Acções comuns e capital correspondente 2 Instrumentos de fundos próprios de nível 1 adicionais 3 Fundos próprios de nível 2 e certas dívidas subordinadas 4 Dívida subordinada não-capital 5 Depósitos dos principais accionistas, directores, agentes em causa, cônjuges e filhos 6 Obrigações e outros créditos não garantidos, instituições financeiras 7 Depósitos de clientes não seguros ou desprotegidos 8 Depósitos de clientes segurados ou protegidos

Esta arquitectura é um dos pontos mais fortes da reforma. Indica claramente que o capital dos accionistas deve desaparecer antes de os depositantes comuns serem chamados a absorver perdas. Coloca igualmente os depósitos de certos accionistas e funcionários abaixo dos depósitos normais, o que responde à questão particular daqueles que poderiam ter acumulado o estatuto de proprietário, de funcionário e de credor do seu próprio estabelecimento.

Isso não significa que todos os candidatos estão 100% garantidos. A sua posição superior na hierarquia protege-os dos accionistas e credores júnior. Embora as perdas sejam suficientemente grandes para absorver também as categorias anteriores, reaparece a questão do tratamento dos maiores depósitos. É precisamente isso que a lei sobre o restabelecimento da ordem financeira terá de decidir.

A locação, finalmente consagrada no direito libanês

Em particular, o Alto Banco pode utilizar a fiança interna ou a fiança. O mecanismo é reduzir o valor de certos créditos ou convertê-los em capital para recapitalizar o banco sem usar automaticamente dinheiro público. Tornou-se um dos instrumentos centrais dos regimes de resolução modernos após a crise financeira global de 2008, quando vários Estados gastaram somas consideráveis para salvar seus bancos.

Prevê igualmente a possibilidade de introduzir novos investidores, transferir a totalidade ou parte dos activos e passivos para outra instituição ou organizar uma fusão. Estes instrumentos podem ser combinados. Isso permitiria que um banco tivesse seu antigo capital completamente cancelado, alguns créditos absorvidos, seus ativos saudáveis transferidos e uma nova estrutura recapitalizada por novos investidores.

Mudar de filosofia é essencial. Um procedimento de resolução não se destina principalmente a preservar o nome, os proprietários ou o conselho de administração de um banco. Visa preservar funções económicas úteis: pagamentos, acesso às contas, crédito às empresas e estabilidade do sistema. Por conseguinte, um banco pode desaparecer legalmente sem que as suas actividades necessárias sejam interrompidas.

Os antigos accionistas deixarão de poder considerar o seu banco como um bem intocável

A lei permite a recapitalização por novos investidores e não garante a possibilidade de os antigos accionistas manterem os seus direitos. Alguns accionistas minoritários que não exerceram controlo podem, no entanto, ser autorizados a participar na recapitalização, enquanto a participação mais alargada dos antigos proprietários está condicionada ao futuro quadro da lei relativa ao restabelecimento da ordem financeira.

Esta distinção é relevante. Seria difícil justificar definitivamente a exclusão de um pequeno accionista que nunca participou em decisões de gestão apenas porque tinha uma pequena participação. Mas permitir que ex-controladores acionistas para limpar as perdas de seu estabelecimento e, em seguida, recuperar imediatamente o controle uma vez que a fatura é suportada por outros equivaleria a privatizar lucros e socializar perdas.

Por conseguinte, dependerá das regras de aplicação e da avaliação do conceito de controlo efectivo. Este é um dos domínios em que a futura reestruturação terá de ser examinada a nível bancário e não através de uma abordagem colectiva do sector.

Avaliadores independentes: grandes progressos, desde que possam realmente funcionar

O texto prevê que as avaliações sejam efectuadas por organismos independentes seleccionados de instituições internacionais reconhecidas de acordo com as normas internacionais de avaliação e informação financeira. O banco em causa pode contestar certos erros materiais ou factuais, mas o procedimento é regulado dentro de curtos períodos de tempo, a fim de evitar que uma reestruturação urgente seja paralisada por recursos há vários anos.

Isto está na direcção certa. Uma reestruturação séria não pode começar enquanto ninguém souber exactamente quanto vale cada banco. O crédito, o imobiliário, o capital próprio, a dívida pública, as euro-obrigações e, em particular, os investimentos no Banco do Líbano devem ser reavaliados.

Mas é precisamente aqui que aparece a principal fraqueza económica do texto. Artigo 28.o Estes activos são registados pelo seu valor contabilístico, com provisões para cobrir eventuais perdas deduzidas. Por conseguinte, o âmbito efectivo desta regra depende inteiramente do valor das disposições retidas.

Artigo 28.o: risco de manutenção de balanços fictícios de solventes

Tomemos um exemplo voluntariamente simplificado. Um banco tem dez bilhões de dólares em dívida para com o Banco do Líbano. Se o Banco Central só pode devolver economicamente cinco mil milhões, o banco detém uma perda potencial de cinco mil milhões. Se, no entanto, o seu balanço continuar a valorizar a dívida em dez mil milhões de euros, com uma provisão insuficiente, a instituição parecerá muito mais solvente do que realmente é.

Toda a reestruturação bancária pode ser distorcida apenas por esta hipótese contabilística. Um banco verdadeiramente insolvente poderia parecer viável e evitar uma recapitalização significativa. Por outro lado, reconhecer imediatamente a perda real poderia absorver todo o seu capital e forçá-lo a procurar novos investidores ou desaparecer.

É por isso que o artigo 28.o é, provavelmente, uma das disposições que terá de ser mais acompanhada. A própria Lei prevê o seu carácter transitório e revoga após a entrada em vigor da Lei de Restauração da Ordem Financeira. Isto demonstra implicitamente que a questão do valor dos créditos sobre as BDL ainda não está definitivamente resolvida.

Há vários anos que o FMI insiste no reconhecimento prévio e credível das perdas. Uma reestruturação bancária baseada em ativos reconhecidos a um valor que o seu devedor não pode realmente reembolsar não constituiria uma reestruturação: simplesmente prolongaria a ilusão contabilística que existe desde 2019.

Uma contradição no tratamento dos depósitos

O texto contém também uma ambiguidade que merece mais atenção do que recebeu durante o debate público. O princípio da reorganização do artigo afirma que o arrendamento não se aplica aos depósitos de clientes. Tomado isoladamente, o princípio parece particularmente protector: os depósitos não podem ser reduzidos ou convertidos em capital como parte de um resgate interno tradicional.

No entanto, uma outra disposição permite ao High Court, em determinadas circunstâncias excepcionais, desviar-se da igualdade de tratamento entre credores da mesma categoria, incluindo a transferência de depósitos de capital próprio ou a sua redução de valor, sempre que tal medida seja necessária para preservar rapidamente um banco ou evitar uma crise sistémica.

Para o requerente, a distinção jurídica pode parecer artificial. Se $200.000 em um depósito de $500.000 é convertido em ações, o resultado econômico é uma absorção de risco pelo depositante, mesmo se o legislador optar por não chamar a transação de « leasing-in ».

Esta contradição deve ser clarificada, de preferência pelo próprio legislador e não por uma circular futura. Um regime de resolução deve ser previsível. Os depositantes e os investidores têm de saber antecipadamente quais as categorias de créditos que podem ser reduzidas, em que circunstâncias e até que montante.

O grande tabu: podemos realmente prometer 100% de todos os depósitos?

O debate libanês continua largamente dominado pela fórmula de que os depósitos devem ser devolvidos na íntegra. Moral e legalmente, o pedido é compreensível: os aforradores confiaram o seu dinheiro aos bancos e têm um direito sobre eles. Mas o reconhecimento de um direito não cria automaticamente os activos necessários ao seu pagamento.

Se todos os activos efectivamente recuperáveis do Estado, das BDL e dos bancos forem inferiores ao valor do seu passivo, a diferença deve necessariamente ser suportada por alguém ou repartida durante um período muito longo. Você pode alterar o cronograma, emitir obrigações, transferir ativos ou prometer receitas futuras; uma perda não pode ser eliminada simplesmente recusando-se a inseri-lo nas contas.

É aqui que aparece a diferença entre a protecção dos pequenos depositantes e a garantia absoluta de todos os depósitos. Proteger uma pessoa com US $ 30.000 ou US $ 80.000 em poupança não tem o mesmo custo econômico que imediatamente e totalmente garantindo uma conta de dezenas de milhões de dólares. Por conseguinte, o FMI insiste na protecção máxima dos pequenos depositantes, mantendo simultaneamente o princípio da hierarquia dos credores.

Se se decidir de outra forma que todos os depósitos, independentemente da sua dimensão, serão totalmente garantidos mesmo após a perda de capital e outros credores susceptíveis de absorver perdas, a fonte das dezenas de milhares de milhões que faltam deve ser identificada. Se essa fonte se tornar o Estado, a proteção total do grande depositante se transforma em uma dívida pública suportada por toda a população.

O Alto Banco: uma autoridade poderosa e independência questionável

A Lei atribui um papel central à Alta Autoridade Bancária, cuja segunda câmara será responsável pelas decisões de reestruturação e liquidação. É presidido pelo Governador do Banco do Líbano e inclui dois vice-governadores, o Director-Geral das Finanças, um juiz e peritos.

Existe uma clara vantagem no regime: o Banco Central e as autoridades de supervisão têm normalmente as informações e competências técnicas necessárias para agir rapidamente quando um banco falha. Em vários sistemas estrangeiros, a resolução é efectivamente confiada ao banco central ou a uma autoridade extremamente próxima dele.

Mas a situação libanesa torna a questão mais sensível. A BDL não é externa à crise que deve ajudar a resolver. Uma grande parte dos activos bancários corresponde precisamente a créditos sobre ele. As suas próprias perdas e passivos fazem parte do défice financeiro. Por conseguinte, está na posição de grande devedor do sistema bancário, exercendo simultaneamente um papel decisivo na autoridade responsável pela decisão dos bancos que são viáveis.

A lei prevê regras de conflito de interesses e a participação de peritos. Isto reduz o risco sem o eliminar. A independência operacional efectiva da autoridade terá de ser avaliada na prática, nomeadamente quando uma decisão de reestruturação implicar o reconhecimento de uma perda significativa num pedido contra o Banco Central.

O debate é tanto mais sensível quanto a experiência dos anos anteriores enfraqueceu profundamente a confiança na supervisão bancária. Uma autoridade pode ter poderes consideráveis no papel; Se não os exercer contra as instituições mais bem ligadas ou se aplicar pressupostos diferentes de acordo com os bancos, a melhor lei do mundo permanecerá ineficaz.

Conflitos de interesse melhor enquadrados, mas um limiar estranho de $100,000

Os membros do Fórum devem declarar os seus interesses e não podem, em particular, ter sido recentemente accionistas, directores ou consultores do banco em análise. As relações familiares também são levadas em conta. Estas disposições constituem uma melhoria essencial num sector em que as ligações entre finanças, políticas e famílias empresariais são particularmente próximas.

No entanto, o texto mantém um limiar de 100 mil dólares para certos depósitos ou empréstimos que podem afetar a independência de um membro. A lógica pode ser desafiada. Por exemplo, uma pessoa com $80.000 na instituição que ele ou ela deve contribuir para liquidar objetivamente mantém um interesse financeiro pessoal no resultado da decisão, mesmo que permaneça abaixo do limite legal.

Uma abordagem mais cautelosa teria sido impor uma declaração sistemática de qualquer exposição financeira significativa e um desafio baseado na realidade dos interesses e não num limiar uniforme. Cem mil dólares podem ser insignificantes para uma pessoa muito rica e representam a maior parte da riqueza de outro.

O princípio « nenhum credor mais maltratado »

A lei introduz igualmente uma protecção importante baseada nas normas internacionais: o credor não pode encontrar-se, na sequência da reestruturação, numa situação mais desfavorável do que aquela que teria experimentado em liquidação. Se puder provar o contrário, pode pedir ao tribunal especial uma indemnização correspondente à diferença.

Este mecanismo, conhecido internacionalmente ao abrigo do princípio No Credor Pior Off, permite que a autoridade de resolução tenha liberdade suficiente para salvar as funções essenciais de um banco, sem lhe permitir fraudar arbitrariamente uma classe de credores.

Mas a sua eficácia depende, mais uma vez, da avaliação dos activos. Para calcular o que um credor teria recebido em liquidação, o valor real dos ativos bancários deve ser determinado. Uma avaliação artificialmente elevada ou baixa dos créditos da BDL alteraria mecanicamente o montante da compensação.

Por conseguinte, a lei e a contabilidade estão constantemente a aderir a esta reforma. As protecções jurídicas são reais, mas o seu valor prático dependerá dos pressupostos financeiros.

Transferências preferenciais após outubro de 2019: um arranjo explosivo

A Comissão Parlamentar reintroduziu no texto a obrigação de devolver certos fundos transferidos para o estrangeiro após 17 de outubro de 2019, quando se encontravam de forma discriminatória, injusta ou injusta em detrimento de outros requerentes que não tinham acesso às mesmas possibilidades.

Politicamente, a disposição responde a uma pergunta que envenenou a sociedade libanesa desde o início da crise: será que algumas pessoas conseguiram levantar somas consideráveis graças às suas relações ao mesmo tempo que os outros clientes foram bloqueados? Se essas transferências reduzirem efectivamente a liquidez disponível para todos os depositantes, a sua recuperação pode ser considerada uma medida de capital próprio.

Mas o texto deve ser aplicado com grande precisão. Todas as saídas de capital após outubro de 2019 obviamente não são transações fraudulentas ou privilegiadas. As empresas têm de pagar aos seus fornecedores, as famílias têm de financiar os estudantes, os doentes têm de pagar os cuidados ou os indivíduos têm de honrar os compromissos legítimos.

O conceito de « injusto » ou « inquiável » é, portanto, demasiado amplo se não for acompanhado de critérios objectivos. A relação com o banco terá de ser estabelecida, a possível existência de tratamento preferencial, o conhecimento da situação financeira, a natureza da transacção e os danos causados a outros credores. Sem essas precauções, uma provisão para recuperar benefícios injustos poderia se tornar uma fonte de interminável litígio.

Dez anos de responsabilidade por oficiais e diretores

A lei também permite ações no Líbano ou no exterior contra alguns grandes acionistas, diretores, oficiais, oficiais de assinatura e auditores dos últimos 10 anos, quando existem motivos razoáveis para suspeitar de responsabilidade civil ou criminal. Os montantes pagos em violação da lei ou das regras de boa governação podem também ser objecto de pedidos de restituição.

Este mecanismo é particularmente importante no contexto libanês. Uma reestruturação que apenas apaga os bancos antigos e depois distribui perdas entre a população sem considerar as decisões que levaram à insolvência seria politicamente difícil e economicamente perigosa. Estabeleceria um precedente para que os gestores assumissem riscos significativos, recolhessem dividendos e ganhos nos anos certos, e depois transmitissem prejuízos ao público quando o sistema entrasse em colapso.

A dificuldade será esta novamente. O exercício da responsabilidade não deve tornar-se uma caça colectiva contra todos os administradores bancários, mas não pode ser mais restrito aos que têm menos protecção política. As auditorias, o levantamento do sigilo bancário e o acesso aos documentos deverão permitir estabelecer decisões concretas, possíveis conflitos de interesses, transferências e responsabilidades individuais.

Imunidade provavelmente demasiado generosa para as autoridades de resolução

Para permitir que os responsáveis pela reestruturação de um banco ajam rapidamente sem medo de processos sistemáticos, a lei proporciona-lhes uma protecção jurídica importante. O Supremo Tribunal, a Comissão Supervisora, o Director Interino, os liquidatários e certas pessoas que trabalham com eles não podem ser responsabilizados, excepto, em especial, por fraude, má-fé ou má conduta.

O princípio é perfeitamente compreensível e reflecte-se nas normas internacionais. Uma autoridade não poderia fechar um banco na sexta-feira à noite se cada um de seus membros temiam que eles seriam pessoalmente processados pelos antigos acionistas por vinte anos.

Mas a extensão do mecanismo libanês merece ser controlada. A protecção nunca deve tornar-se uma irresponsabilidade institucional. Os poderes mais extraordinários que uma autoridade recebe – cancelar ações, alterar contratos, congelar processos, transferir bilhões de ativos – mais fortes são as obrigações de transparência, motivação das decisões e revisão judicial.

O Tribunal Bancário Especial: rapidez necessária, direitos a preservar

As decisões do Supremo Tribunal podem ser contestadas num tribunal bancário especial, mas os recursos não têm automaticamente efeito suspensivo. Esta lógica corresponde à própria natureza de uma resolução bancária. Quando um banco está à beira do colapso, esperar vários anos para que os recursos sejam finalmente julgados pode ser suficiente para destruir o valor que resta a ser preservado.

A lei também protege as transações já realizadas com boa fé em terceiros, mesmo quando uma decisão é posteriormente anulada. Mais uma vez, o princípio é coerente: se uma parte saudável de um banco tiver sido transferida para outra instituição, seria extremamente perigoso poder cancelar toda a operação retroactivamente vários meses depois.

Em contrapartida, o lesado deve poder obter uma indemnização. O desafio será tornar este tribunal suficientemente competente e independente para lidar com os casos financeiros mais complexos que o poder judicial libanês alguma vez encontrou.

O que ainda falta às normas internacionais

O texto é uma verdadeira aproximação com as melhores práticas de resolução bancária. No entanto, não devemos confundir reconciliação com perfeita conformidade. As normas desenvolvidas após a crise financeira internacional abrangem um âmbito muito mais vasto do que a mera possibilidade de locação ou liquidação de um banco.

Elementos de um regime de resolução moderno Situação no texto Accionistas que absorvem as primeiras perdas Sim Hierarquia explícita dos credores Sim Arrendamento Sim Avaliação independente Sim Nenhum Credor Pior Sim Substituição de líderes Sim Transferência de activos e passivos Sim Fusão e recapitalização Sim Liquidação bancária especial Sim Banca de retransmissão explicitamente organizada Não está claro Estrutura dos maus activos Não claramente organizado Financiamento específico da resolução Insuficientemente detalhado Planos de resolução elaborados antes do fracasso Insuficientemente desenvolvido Regime transfronteiriço completo Parte Forte independência institucional Inquestionável Tratamento final das perdas de BDL Deferido para outra lei

Em especial, é lamentável a ausência de um sistema suficientemente explícito de bancos de retransmissão. Em uma grande falência bancária, pode ser necessário transferir imediatamente depósitos, meios de pagamento e bons ativos para um estabelecimento temporário criado pela autoridade, o tempo para encontrar um comprador. O texto libanês permite, em grande medida, transferências, mas não constrói este instrumento em pormenor.

O mesmo se aplica a uma estrutura de desfalque projetada para isolar os ativos mais problemáticos. Estes instrumentos poderiam eventualmente ser criados a partir dos poderes gerais previstos pela lei, mas uma base jurídica explícita teria proporcionado mais segurança.

O problema esquecido do financiamento da resolução

A reestruturação de um banco não exige apenas a atribuição de perdas contabilísticas. Por vezes, é necessário financiar temporariamente o estabelecimento ou a estrutura que retoma as suas actividades essenciais. Um banco pode ser economicamente viável após a recapitalização, sem liquidez temporária.

Os regimes internacionais prevêem, em geral, mecanismos específicos, como o fundo de garantia de depósitos, o sector bancário ou, posteriormente, regimes públicos recuperáveis. O texto libanês continua a ser muito menos preciso nesta questão.

Isto pode tornar-se um problema muito concreto. Se um banco tem que transferir bilhões de depósitos para outra instituição, mas os ativos correspondentes não são imediatamente líquidos, quem fornece o dinheiro que permite que novos clientes acessem seu dinheiro? A BDL? Estado? Os outros bancos? Um fundo especial? A lei não fornece esta resposta com clareza suficiente.

O FMI aprovou realmente a lei?

O dossiê parlamentar contém uma carta do Representante Residente do FMI de 19 de junho de 2026. Ela indicou que as alterações contidas no projeto de lei do governo ajudam a alinhar a lei com as melhores práticas internacionais na resolução bancária. Este é um apoio importante para o trabalho do governo.

Mas esta carta não pode ser transformada num certificado geral sobre o texto finalmente aprovado pelo Parlamento. Trata-se do Decreto n.° 3056, adoptado pelo Conselho de Ministros em 30 de Abril. Em seguida, o Comité das Finanças alterou várias disposições, nomeadamente durante os seus trabalhos em Julho e Agosto.

O próprio relatório parlamentar indica que o FMI tinha aprovado a versão do governo e que os parlamentares continuaram então as discussões e modificaram vários artigos. Por conseguinte, seria excessivo declarar, com base unicamente no processo disponível, que cada alteração subsequente recebeu uma aprovação formal específica do FMI.

Esta nuance é tanto mais importante quanto o Fundo voltou a manifestar em 2025 reservas sobre a primeira lei bancária, em especial o seu alinhamento com as normas internacionais e garantias contra conflitos de interesses. As 2026 alterações respondem a algumas dessas críticas, mas o teste real será a próxima avaliação global do FMI, especialmente quando analisar simultaneamente a resolução bancária e a Lei de Gap Financeiro.

O texto pode ser bom e a reestruturação má

Um dos erros comuns é que uma boa lei produzirá automaticamente uma boa reestruturação. Isso não é verdade. O resultado principal dependerá das avaliações, nomeações, decisões do Supremo Tribunal e da forma como as regras serão aplicadas banco a banco.

A subvalorização voluntária das perdas permitiria manter certos bancos artificialmente vivos. Uma disposição insuficiente sobre os créditos BDL daria uma imagem falsa do capital disponível. Uma avaliação generosa dos activos detidos no estrangeiro poderia produzir o mesmo resultado. Por outro lado, uma avaliação demasiado pessimista poderia resultar numa liquidação que não teria sido necessária.

Por conseguinte, a governação tornar-se-á tão importante como o texto. Os relatórios de avaliação devem ser suficientemente transparentes para entender por que um banco é salvo e outro liquidado. Os critérios não mudarão dependendo da identidade de seus proprietários.

O maior risco seria construir uma lei tecnicamente moderna e depois reproduzir o antigo sistema através da sua aplicação: proteger os bancos politicamente próximos, absorver perdas aos actores menos influentes e manter os mesmos proprietários após uma recapitalização financiada directa ou indirectamente pelo público.

Quantos bancos vão desaparecer?

A lei não define nenhum número e seria prematuro anunciar um. A reestruturação deve permitir avaliar cada instituição individualmente. Alguns bancos podem ter ativos estrangeiros, capital ou novos investidores suficientes para sobreviver. Outros terão de se fundir. Alguns provavelmente serão liquidados.

O sector será quase certamente mais pequeno. Não são necessariamente más notícias. Antes da crise, o Líbano tinha um número muito elevado de bancos para uma economia do seu tamanho, mas estavam em grande parte expostos aos mesmos riscos: o Estado libanês e o Banco do Líbano. A multiplicação dos sinais, portanto, não criou a diversificação que seu número poderia ter sugerido.

Um sistema composto por menos, mas devidamente capitalizado, supervisionado e capaz de financiar a economia seria muito mais útil do que um grande número de bancos incapazes de devolver depósitos normalmente.

O que acontecerá aos acionistas

Para os proprietários dos bancos mais frágeis, a reestruturação pode ser extremamente brutal. Se as perdas excederem o capital, as acções antigas podem perder todo o seu valor. O investidor não foi « expropriado » no sentido econômico: seus ativos já valiam zero ou quase zero porque o passivo do banco excedeu seus ativos.

Em outras instituições, os acionistas podem ser muito diluídos. Um banco que requer um bilhão de dólares de novo capital verá novos investidores se tornarem a maioria em troca dos fundos trazidos.

Esta mudança é essencial para restaurar a disciplina do mercado. Se os proprietários de um banco sabem que o Estado sempre vai salvá-los quando eles assumem maus riscos, eles têm um interesse em maximizar os lucros durante os períodos certos, sem integrar suficientemente o custo de um fracasso futuro.

O que vai acontecer aos trabalhadores do sector bancário

A reestruturação terá também um custo social que não deve ser escondido. As operações de concentração e as liquidações são susceptíveis de conduzir a mais encerramentos de agências e a perdas de postos de trabalho. O setor bancário libanês já reduziu significativamente sua força de trabalho desde 2019; a reestruturação formal provavelmente prolongará essa contração.

Os perfis procurados também mudarão. Os bancos sobreviventes terão de investir mais no controlo de riscos, na conformidade, na cibersegurança, na auditoria e nos serviços digitais. O modelo de uma extensa rede de agências que principalmente intermediária entre depositantes e o Banco Central provavelmente pertence ao passado.

Por conseguinte, as reestruturações bancárias devem ser tratadas como uma reestruturação industrial, com o seu impacto no emprego e na formação.

O que muda para um pequeno depositante

Para um depositante com uma quantia relativamente pequena de dinheiro, a reforma deverá teoricamente melhorar significativamente a proteção se a futura lei cumprir as diretrizes do FMI e do governo. Pequenos depósitos são a categoria que as autoridades internacionais procuram proteger como prioridade, e sua classificação na nova hierarquia é muito superior à dos acionistas e credores júnior.

O principal benefício seria emergir da incerteza atual. Desde 2019, um requerente pode possuir um crédito nominal sem conhecer o calendário real de reembolso. A reestruturação permitiria determinar imediatamente a parte disponível, a parte gradualmente reembolsável e as garantias correspondentes ao saldo.

O reconhecimento oficial de um calendário pode parecer menos satisfatório do que a promessa abstrata de reembolso total imediato. Mas é muito mais útil do que uma conta com uma quantidade teórica inacessível por sete anos.

O que muda para um grande depositante

Para depósitos de várias centenas de milhares ou milhões de dólares, a situação será mais complexa. Uma parte pode ser devolvida de acordo com o mesmo mecanismo que os pequenos depositantes, enquanto o saldo pode ser convertido em títulos de longo prazo, ações ou outros instrumentos que a Lei Gap Financeira tomará uma decisão final.

É aqui que se deve evitar o risco de uma nova ilusão financeira. Transformar um depósito de $5 milhões em uma obrigação de muito longo prazo não é equivalente a pagar $5 milhões. O valor económico da obrigação dependerá da sua maturidade, taxa de juro, qualidade do seu devedor e dos activos que a garantem.

Uma garantia nominal de quatro milhões de dólares a pagar em vinte anos pode valer muito menos do que quatro milhões hoje. Por conseguinte, qualquer solução deve apresentar aos requerentes não só o valor nominal do que recebem, mas também o seu valor económico provável.

Reestruturação pode finalmente trazer crédito de volta

No entanto, a consequência mais importante da reforma é raramente aquela que domina o debate. Um banco não existe apenas para manter as economias passadas. Deve transformar esta poupança em financiamento da economia.

Desde o colapso, o crédito bancário tradicional quase evaporou. Uma empresa que pretenda comprar uma nova máquina deve frequentemente levantar os seus próprios fundos. Um empresário sem activos iniciais tem muito poucas oportunidades de financiamento. Os empréstimos imobiliários a longo prazo já não funcionam como antes da crise.

Esta situação favorece uma economia anuitante com dinheiro e penaliza a mobilidade social. Uma pessoa rica pode comprar um apartamento em dinheiro, investir em um negócio, ou financiar um negócio. Uma jovem família ou empreiteiro com um bom projeto, mas pouco capital já não pode pedir emprestado normalmente.

O retorno do crédito poderia, portanto, ter efeitos económicos muito maiores do que a simples reestruturação de antigos depósitos. Esta é também uma das razões pelas quais o FMI considera a reforma bancária essencial para a recuperação.

Sair da economia de dinheiro

O Líbano foi transformado desde 2019 em uma economia baseada em dinheiro e no dólar. Esta adaptação permitiu que o comércio continuasse a funcionar apesar do colapso bancário, mas tem muitos custos. Os pagamentos são menos rastreáveis, a cobrança de impostos torna-se mais difícil, o branqueamento de capitais é mais fácil e as empresas têm menos acesso ao financiamento bancário.

No entanto, a devolução de fundos aos bancos não será automática após a aprovação de uma lei. A confiança perdida em poucos meses pode exigir uma geração para ser reconstruída. Uma pessoa que passou sete anos a lutar para recuperar o seu próprio dinheiro não depositará necessariamente centenas de milhares de dólares numa instituição apenas porque o Parlamento aprovou um novo texto.

A primeira condição será, portanto, o êxito concreto da reestruturação. Os novos depositantes terão que descobrir que as regras são aplicadas uniformemente, que os novos dólares estão realmente disponíveis e que o Banco Central não pode mais usar recursos bancários para financiar os déficits do governo indefinidamente.

O provável fim do modelo bancário antes de 2019

Mesmo em caso de sucesso total, o setor bancário que emerge da crise provavelmente não será capaz de replicar o modelo anterior. Os bancos libaneses tinham construído uma parte muito importante da sua rentabilidade nas relações com o Estado e o Banco do Líbano. Taxas elevadas foram usadas para atrair novas moedas que foram então colocadas em altos rendimentos no sistema público.

Este círculo poderia gerar lucros consideráveis enquanto o capital continuasse a entrar. No entanto, tornou todo o setor dependente da mesma fonte de risco soberano. Quando o Estado e a BDL perderam a sua capacidade de cumprir os seus compromissos normalmente, quase todos os bancos foram afectados simultaneamente.

O futuro modelo terá de ser muito mais comum, o que seria de facto uma boa notícia: recolher depósitos, avaliar o risco de crédito, financiar empresas, famílias, projectos industriais, tecnológicos, turísticos ou imobiliários e cobrar esses serviços a um preço correspondente ao risco real. O banco terá de voltar a ser um banco em vez de um canal de financiamento estatal.

Os investidores estrangeiros podem voltar, mas não de acordo com a promessa

Uma reestruturação credível pode também tornar o sector atractivo para os investidores estrangeiros. Hoje, comprar um banco libanês é extremamente difícil de valorizar, porque o valor real de seus ativos permanece incerto. Se as perdas forem finalmente reconhecidas, o preço torna-se computável.

Um investidor pode concordar em comprar um banco que perdeu 80% do seu antigo valor, desde que saiba exactamente o que possui, o que deve e que regulamento irá aplicar. Aceitará muito menos facilmente uma instituição com milhares de milhões de activos cujo valor depende de futuras negociações políticas com o Banco Central.

A reestruturação poderia, por conseguinte, paradoxalmente atrair mais capital do que manter artificialmente os balanços actuais. A transparência de uma perda é melhor para um investidor do que a incerteza de um activo fictíciamente intacto.

A Lei da Gap Financeira será o verdadeiro campo de batalha

Toda a arquitetura votada leva finalmente ao próximo passo. A lei sobre a restauração da ordem financeira terá que determinar o que a lei bancária deixa voluntariamente em suspense: o montante das perdas e sua alocação.

Questão pendente Por que é decisivo Valor real dos créditos sobre a BDL Determina a solvência efectiva dos bancos Montante final do défice financeiro Determina a factura a atribuir Contribuição dos accionistas Determina a destruição ou diluição do capital Contribuição dos bancos Determina a necessidade de recapitalização Contribuição da BDL Determina perdas e obrigações próprias Contribuição do Estado Pode transformar perdas em dívida pública Protecção dos pequenos requerentes Determina o âmbito social da reforma Tratamento de grandes depósitos Determina qualquer acção diferida ou transformada Transferências preferenciais Pode recuperar determinados activos Novos dólares Condição essencial para o regresso da confiança Activos públicos Determina até que ponto o património colectivo pode ser mobilizado Calendário do reembolso Determina o valor económico real das promessas

É neste texto que a oposição da ABL e dos seus aliados será provavelmente a mais forte, porque a lei de resolução define principalmente um procedimento enquanto a lei sobre o défice financeiro irá realmente determinar quem perde quanto.

O perigo da socialização atrasada das perdas

Em especial, será necessário controlar os mecanismos que possam dar a impressão de proteger plenamente os requerentes, transferindo discretamente a factura para o Estado. Uma obrigação emitida pela BDL e garantida directa ou indirectamente pelas receitas públicas continua a ser, economicamente, uma forma de responsabilidade pública potencial.

Se o Banco Central prometer reembolsos que não pode financiar com o seu próprio rendimento, o Estado será mais cedo ou mais tarde chamado a intervir. A diferença consiste então em adiar o reconhecimento desta dívida durante vários anos.

Uma reestruturação sólida deve, portanto, impedir o Líbano de reproduzir o mecanismo que conduziu à crise: mascarar um desequilíbrio presente na promessa de rendimentos futuros que ninguém pode garantir.

Quem ganhou sete anos a atrasar a reestruturação?

A questão merece finalmente ser colocada porque permite medir o custo político do bloqueio. Pequenos depositantes não ganharam. Perderam o acesso às suas economias e muitas vezes concordaram com cortes de cabelo. Os empregados não ganharam: o seu rendimento real caiu. As empresas não ganharam: o crédito desapareceu. O Estado não venceu: suas receitas e serviços desmoronaram.

No entanto, alguns atores se beneficiaram do tempo. Aqueles que tinham ativos em dólares frescos, receitas estrangeiras ou oportunidades de transferir fundos foram melhor protegidos. Há vários anos que alguns bancos evitam o reconhecimento imediato da sua insolvência e o desaparecimento do seu antigo capital. Alguns devedores reembolsaram empréstimos em dólares bancários fortemente prejudicados. Os bens imobiliários ou corporativos mudaram de mãos em uma economia profundamente desequilibrada.

Esta realidade não significa que um único grupo teria organizado toda a crise ou beneficiado uniformemente da sua continuação. Significa simplesmente que o status quo não era neutro. Todos os anos sem reestruturação já redistribuída riqueza.

A reestruturação não gera prejuízos: revela-os

Este é provavelmente o ponto mais importante a lembrar quando começa o discurso que reforma « destrui bancos ». A reestruturação não faz uma instituição que anteriormente fosse insolvente. Observa que os seus activos deixaram de ser suficientes para cobrir os seus compromissos e organiza as consequências desta situação.

Um banco que bloqueou depósitos durante sete anos, quase já não presta crédito normal e que tem créditos maciços sobre um devedor que não é capaz de os reembolsar imediatamente já está em crise. Manter o seu nome, conselho de administração e licença não altera esta realidade.

É evidente que existe o risco de uma má reestruturação. A lei mal aplicada pode destruir desnecessariamente o valor. Mas usar esse risco como argumento para uma ausência permanente de reestruturação equivale a confundir a doença com seu diagnóstico.

Reforma significativa, mas demasiado tardia

A comparação entre as recomendações feitas em 2020 e a lei finalmente adotada em 2026 é cruel. Grande parte dos princípios discutidos hoje já foram identificados no início da crise: reconhecer perdas, reestruturar bancos, absorver perdas por capital, proteger pequenos depositantes, recapitalizar instituições viáveis e liquidar outras.

O país perdeu de seis a sete anos antes de construir a arquitetura jurídica correspondente. Entretanto, as perdas não esperaram pelo legislador. Foram gradualmente absorvidos pela desvalorização, retiradas desfavoráveis, contracção económica e empobrecimento.

O Banco Mundial descreveu essa trajetória como uma depressão deliberada. O termo assume todo o seu significado quando se observa que algumas das decisões finalmente apresentadas como reformas históricas em 2026 correspondem a mecanismos que poderiam ter começado a ser implementados vários anos antes.

A votação do Parlamento não acaba com nada

A lei da reestruturação bancária é um passo inegável. Pela primeira vez, a lei libanesa tem um sistema muito mais abrangente para remover o capital de um banco insolvente antes de chegar aos depositantes, substituindo seus diretores, transferindo seus ativos, fundindo ou liquidando-o. São introduzidos mecanismos de recuperação de fundos e de responsabilização, bem como garantias judiciais baseadas em normas internacionais.

Mas o texto contém também sérias fraquezas. A dependência do Alto Tribunal relativamente ao Banco do Líbano levanta uma questão de independência. A avaliação transitória dos créditos BDL pode atrasar o reconhecimento de perdas se as provisões forem insuficientes. O tratamento dos depósitos contém uma ambiguidade entre a exclusão formal da locação e a possibilidade de conversão ou redução em determinadas circunstâncias. O financiamento concreto de uma resolução não é suficientemente pormenorizado, enquanto alguns instrumentos internacionais, como o banco de ponte ou as estruturas desfacilitadoras, não são organizados tão claramente como poderiam ser.

Acima de tudo, a própria lei recusa-se a afirmar que é a solução definitiva. A sua aplicação depende da adopção da Lei sobre o restabelecimento da ordem financeira e do regresso dos depósitos.

Assim, tudo remonta à mesma questão de 2020.

Quem vai pagar?

Os accionistas devem agora ser os primeiros. Este é um passo em frente essencial. Os bancos terão então de reconhecer as suas perdas e procurar capital. O Banco do Líbano terá de mostrar o que pode realmente pagar. O Estado terá de determinar qual a contribuição que pode fazer sem transformar o resgate bancário em impostos e dívida para uma geração. Os pequenos depositantes devem ser protegidos ao máximo. Os grandes depositantes terão de saber a forma e o calendário dos seus créditos remanescentes.

Após sete anos de crise, já não há solução para permitir que ninguém perca nada.

A única questão é saber se o Líbano irá finalmente atribuir as perdas de acordo com a responsabilidade, o risco e a capacidade de cada um, ou se irá inventar uma nova forma de as repelir ao longo do tempo.

A reforma deve, portanto, ser julgada, e não o número de comunicados que anunciam o cumprimento de uma exigência do FMI. Uma lei de resolução pode dar ao país as ferramentas para reconstruir seus bancos. Não pode criar dezenas de milhões de dólares perdidos.

O teste real começará quando o primeiro banco for avaliado, suas perdas serão reconhecidas publicamente e se seus acionistas são realmente esperados para absorvê-los antes do depositante e do contribuinte. É neste momento, e só então, que saberemos se o Líbano reformou efectivamente o seu sistema bancário ou se aprovou simplesmente uma nova lei para preservar o antigo.

Fontes

O texto de referência utilizado para a análise é a tradução francesa completa do Decreto n.o 3056 e do projecto de alteração da Lei n.o 23 de 14 de Agosto de 2025, incluindo o texto adoptado pelo Comité Financeiro e Orçamental, o anexo que estabelece a hierarquia dos capitais próprios, credores e depositantes, a fundamentação do governo, o relatório parlamentar, a carta do Governador do Banco do Líbano e a carta do representante residente do FMI de 19 de Junho de 2026. O documento afirma que o texto oficial árabe permanece juridicamente aplicável apenas. A hierarquia das perdas e o tratamento dos depósitos constam do anexo 1. Os poderes de reestruturação, locação financeira, transferências e recapitalização são definidos nas disposições relativas aos instrumentos e poderes de reorganização do Supremo Tribunal. Os artigos 28.o e 29.o estabelecem o regime prudencial transitório e a suspensão da execução até à Lei relativa ao restabelecimento da ordem financeira.

Para o contexto internacional e histórico: Fundo Monetário Internacional, acordo de nível de serviço com o Líbano de abril de 2022 e sucessivas comunicações sobre reestruturação bancária; missão do FMI de junho de 2025; visita do FMI de setembro de 2025; missão de fevereiro de 2026 sobre estratégia de reestruturação e sustentabilidade da dívida. (FMI) Banco Mundial,Monitor Económico do Líbanoe trabalhar sobre a Depressão Deliberada, bem como dados sobre o colapso econômico desde 2019. (Banco Mundial) Reuters, arquivos relativos ao plano de recuperação de 2020, seu bloqueio por forças políticas, o Banco Central e o setor bancário, diferenças com a Associação de Bancos e debates mais recentes sobre a lei da lacuna financeira (Reuters) Os debates de 2025-2026 sobre a distribuição de perdas, a possível contribuição do Estado e a oposição dos bancos também são documentados pelo Financial Times. (ft.com°).