Ashrafieh Race 10452 retorna em 25 de outubro

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A Associação do Caminho Direito organizará a segunda edição doAshrafieh Race 10452, uma corrida cujo início será dado lugar Sassine, em Beirute. Apresentado numa conferência de imprensa no Press Club, o evento terá lugar sob o slogan « Achrafieh, partida; Líbano, a chegada ». Organizado em cooperação com a Federação de Atletismo Libanesa, o evento combina esporte e ação social: todas as receitas devem financiar programas humanitários e ajuda fornecida pela associação.

Uma segunda edição da Raça Achrafieh 10452

O Caminho Direito está preparando uma nova edição de sua corrida nas ruas de Ashrafieh.

A associação não governamental sem fins lucrativos apresentou o evento numa conferência de imprensa no Press Club. Seu fundador e presidente, o engenheiro Alfred Madi, detalhou os objetivos desta segunda edição ao lado do coordenador de corrida, Georges Younes.

A apresentação foi feita por Bassam Abu Zeid, presidente do Press Club.

A corrida acontecerá no domingo, 25 de outubro de 2026. Será organizado com a supervisão e cooperação da Federação de Atletismo Libanesa.

Os organizadores definiram várias categorias para abrir o evento para diferentes perfis de participantes. O curso, os vários eventos e os preços dos participantes também foram apresentados na conferência de imprensa.

O ponto de partida será Sassine Square, no coração de Achrafieh.

« Achrafieh, a partida; Líbano, chegada »

Para esta edição, O Caminho Direito escolheu o slogan « Ashrafieh, o começo; Líbano, a chegada ».

10452 refere-se aos 10.452 quilómetros quadrados tradicionalmente associados à área do território libanês. A associação é um dos elementos centrais da identidade racial.

Alfred Madi insistiu na conferência de imprensa sobre dar ao evento uma dimensão nacional para além do bairro onde está organizado.

» Em 25 de outubro de 2026, não temos uma raça comum, mas com uma consciência e uma mensagem de esperança do coração de Ashrafieh para todo o Líbano », disse.

O Presidente do Caminho Certo colocou esta iniciativa no contexto de sucessivas crises no país.

« Depois de anos de crises, guerras e colapsos, o libanês sempre prova que seu instinto de sobrevivência é mais forte do que todas as circunstâncias », acrescentou.

A escolha da Praça Sassine como ponto de partida permite aos organizadores ancorar o evento no coração de Achrafieh, dando ao slogan um alcance além de Beirute.

Uma corrida para financiar a ajuda humanitária

O objectivo não é apenas desportivo.

O Caminho Direito anuncia que toda a receita da Raça Achrafieh 10452 será dedicada às atividades humanitárias e ao apoio prestado pela associação.

Alfred Madi aproveitou a apresentação da corrida para recordar os objetivos da organização que fundou.

A associação desenvolve atividades esportivas e culturais, mas também afirma seu desejo de prestar assistência prática às pessoas que enfrentam as dificuldades econômicas e sociais do cotidiano.

Seu trabalho dá especial ênfase às gerações mais jovens. O Caminho Direito quer encorajar os jovens libaneses a permanecerem ligados ao seu país, apesar das crises que ocorreram nos últimos anos.

A associação destaca os conceitos de cidadania, igualdade de direitos, solidariedade e participação na vida coletiva.

A corrida deve servir tanto como meio de angariação de fundos como como uma reunião pública em torno desses objetivos.

Jovens e famílias para participar

Os organizadores querem dar ao evento uma dimensão popular e familiar.

O Caminho Direito convida corredores, mas também jovens, estudantes e famílias a participar desta segunda edição.

A ambição não é reservar o evento para atletas que estão acostumados com as competições.

No entanto, a cooperação com a Federação de Atletismo Libanesa deverá assegurar que a supervisão desportiva do evento e da sua organização sejam realizadas em conformidade com os requisitos aplicáveis a este tipo de corrida.

Georges Younes, coordenador do evento, apresentou os preparativos em andamento, bem como o curso e as várias categorias planejadas.

Organizadores também anunciam recompensas para os participantes, sem que seus detalhes completos sejam especificados no lançamento da apresentação.

Esta combinação de concorrência desportiva e participação do público em geral é um dos eixos escolhidos para alargar o âmbito do evento.

Número 10452 como símbolo

O nome da raça em si carrega a mensagem escolhida pela associação.

O « 10452 » refere-se à área comumente atribuída ao Líbano. O Caminho Direito usa esta figura para defender sua visão de um Líbano ligado ao seu território e fronteiras internacionalmente reconhecidas.

« Da Praça Sassine, onde o início será feito, correremos por 10.452 km2 para reafirmar nosso compromisso com o Líbano e seu resgate », disse Alfred Madi.

Ele também pediu para reconstruir uma sociedade baseada em « valores, ética, transparência e solidariedade ».

Esta dimensão cívica é um dos marcadores da Raça de Ashrafieh 10452. O evento desportivo serve assim de apoio a uma mensagem mais ampla da associação.

Para o Caminho Direito, o slogan escolhido este ano não deve ser interpretado como uma referência limitada a um território ou bairro.

« Achrafieh, a partida; Líbano, chegada. O nosso slogan não é limitado por uma área geográfica. Representa um espaço de unidade para todos aqueles que ainda acreditam no Líbano », explicou Alfred Madi.

Um evento esportivo em um contexto difícil

A edição 2026 vem num momento particularmente difícil para o Líbano.

As sucessivas crises económicas, as consequências dos conflitos e as dificuldades sociais afectaram profundamente as famílias e a capacidade das associações para responderem às necessidades crescentes.

É neste contexto que O Caminho Direito coloca a dimensão humanitária da raça.

A associação quer usar o evento para levantar fundos, mas também para criar por algumas horas um espaço de reunião em torno do esporte.

Alfred Madi, assim, pediu aos participantes para « voltar à alegria e alguma esperança, mesmo por algumas horas ».

A corrida faz parte de uma prática agora difundida no Líbano, onde vários eventos esportivos combinam competição, participação popular e financiamento de ações sociais.

Para os organizadores da Raça Achrafieh 10452, a particularidade do evento reside na associação entre sua âncora local em Ashrafieh e a mensagem nacional expressa pelo seu nome.

Partida da Praça Sassine

A nomeação está marcada para domingo, 25 de outubro.

Sassine Square será o ponto de partida da demonstração. Localizado no centro de Ashrafieh, é um dos principais centros do distrito e um lugar usado regularmente para eventos públicos.

A organização de uma corrida neste sector requer coordenação com as autoridades e os serviços em causa, a fim de assegurar a rota e gerir temporariamente o tráfego.

A cooperação com a Federação de Atletismo Libanesa deverá também proporcionar um quadro para o desporto do dia.

As inscrições já estão abertas com o Caminho Certo. A associação centraliza as gravações em seu site e também fornece um número de telefone e endereço de e-mail para os participantes.

O curso preciso das diferentes categorias, os seus tempos de partida e as últimas disposições práticas devem acompanhar a preparação do evento à medida que o prazo de 25 de Outubro se aproxima.

Informações práticas

Evento:Ashrafieh Race 10452

Data:domingo, 25 de outubro de 2026

Local de partida:praça Sassine, Ashrafieh, Beirute

Organização:O Caminho Direito

Orientação:em cooperação com a Federação Libanesa de Atletismo

Objectivo:financiamento de ações humanitárias da associação

Telefone:81 175 924

Correio electrónico:events@ therightpathngo.com

Redes sociais:@ therightpathngo

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