ONU: Delegações saem da sala em frente a Netanyahu

- Advertisement -

36

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Dezenas de delegações saíram do Salão da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque na quinta-feira, 24 de Setembro, quando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu subiu ao rostro. Maridos acompanharam esta partida coletiva, enquanto seus apoiadores aplaudiram. Netanyahu imediatamente descreveu os diplomatas como « cobardes morais », antes de defender as guerras de Israel contra o Irã, Hamas e Hezbollah. Por quase quarenta minutos, ele também rejeitou as acusações de genocídio em Gaza, atacou vários governos e alegou que as operações israelenses haviam enfraquecido severamente seus oponentes na região.

A cena precedeu os primeiros desenvolvimentos do discurso. Quando Benjamin Netanyahu se mudou para o rostro da Assembléia Geral, diplomatas subiram e ganharam as saídas. Hue e protestos foram ouvidos, aos quais os aplausos e slogans dos membros da delegação israelense e do povo nas galerias responderam. O oficial presidente, Khalilur Rahman, pediu repetidamente um regresso à calma. Grande parte dos assentos permaneceu então vazia durante o discurso do primeiro-ministro israelense.

O número exato de delegações participantes no movimento não foi uniformemente estabelecido pelas principais agências internacionais no início do horário. A Reuters e a AFP relataram dezenas de delegações. Alguns meios de comunicação avançaram então números mais elevados, contando delegações ausentes da sala, um facto que não necessariamente distingue aqueles que realmente deixaram os seus lugares em protesto daqueles que já não estavam presentes. O Líbano estava entre as delegações que saíram da sala, assim como várias delegações árabes e muçulmanas.

Netanyahu responde às delegações que saem da sala

Benjamin Netanyahu não ignorou o movimento. Ele fez das primeiras palavras do seu discurso.

« Se há outros covardes morais que ainda não saíram desta sala, façam-no agora », disse o primeiro-ministro israelense.

A declaração imediatamente definir o tom para o seu discurso. Netanyahu então argumentou que Israel estava protegendo, através de suas operações militares, alguns dos países cujos representantes tinham acabado de sair da sala. Ele afirmou que vários líderes tinham até mesmo agradeceu a Israel em particular por suas operações contra o programa nuclear do Irã.

A partida das delegações tem lugar num clima diplomático particularmente tenso em torno de Israel. A guerra em Gaza, a situação na Cisjordânia ocupada, as operações israelitas em vários países da região e o confronto com o Irão desempenharam um papel importante nas intervenções dos líderes reunidos em Nova Iorque esta semana. Vários funcionários europeus, árabes e muçulmanos tinham criticado Israel mesmo antes da visita de Netanyahu à galeria.

A cena desta quinta-feira não foi, portanto, um incidente isolado do conteúdo dos debates. Foi uma manifestação pública dessas tensões dentro da própria Assembleia Geral.

Irão no centro do discurso de Netanyahu

Depois de responder às delegações, Benjamin Netanyahu começou seu discurso com o Irã. Lembrou-se de ter vindo à mesma galeria catorze anos antes com um desenho que retratava uma bomba para alertar contra o programa nuclear iraniano.

Desta vez ele apresentou as operações militares israelenses e americanas contra o Irã como atingindo esse objetivo. Netanyahu disse que a destruição das instalações nucleares do Irã tinha sido militarmente difícil, mas tinha sido uma das decisões mais fáceis de tomar como primeiro-ministro. Justificou esta decisão pela ameaça que alega ter sido colocada pela aquisição de armas nucleares por Teerão.

Netanyahu salientou especialmente a cooperação com os Estados Unidos. Ele agradeceu ao presidente Donald Trump e apresentou Washington como o principal parceiro de Israel no confronto regional.

O Primeiro-Ministro israelita também enviou uma mensagem directamente ao povo iraniano. Ele previu a queda do poder em Teerão e apresentou os líderes iranianos como responsáveis pela situação em seu país. Esta parte de seu discurso respondeu diretamente ao presidente iraniano Massoud Pezeshkian, que falou no dia anterior no mesmo rostro e denunciou as operações americanas e israelenses contra o Irã.

« Sete frentes »: Netanyahu faz o balanço das guerras de Israel

Netanyahu então colocou a guerra contra o Irã de volta em um todo mais amplo. Segundo ele, Israel teve que lutar por três anos em « sete frentes ».

Ele citou Hamas em Gaza, Hezbollah no Líbano, Houthis no Iêmen, Irã, grupos armados no Iraque e Síria, e organizações palestinas armadas na Cisjordânia ocupada, um território que ele designou pelos nomes bíblicos da Judéia e Samaria.

Netanyahu alegou que esses vários oponentes haviam tentado causar o colapso de Israel e que haviam falhado. Ele então listou os resultados militares reivindicados pelo seu governo: os ataques contra o Irã, as operações contra o Hamas e aqueles contra o Hezbollah.

Esta passagem também permitiu que o primeiro-ministro israelense retornasse diretamente à guerra no Líbano.

Um pager acenou para evocar Hezbollah

Benjamin Netanyahu lançou um pager e o mostrou à Assembléia Geral.

« Lembra-se dos bipes? Ele perguntou, antes de adicionar que Hezbollah lembrou-se dele.

Referiu-se às explosões de 17 e 18 de setembro de 2024 no Líbano, quando milhares de dispositivos de comunicação usados por, entre outros, membros do Hezbollah explodiram quase simultaneamente. A operação precedeu a intensificação massiva da guerra entre Israel e o movimento xiita libanês.

Poucos dias depois, em 27 de setembro de 2024, Hassan Nasrallah foi morto em um enorme ataque israelense nos subúrbios do sul de Beirute. Israel então continuou suas operações contra as estruturas militares e infraestrutura do Hezbollah.

Em Nova Iorque, Netanyahu integrou toda esta sequência no seu recorde de guerra de três anos.

Ele alegou que o Hezbollah anteriormente tinha um arsenal de cerca de 150.000 mísseis e foguetes dirigidos contra Israel. Segundo ele, « essencial » deste arsenal desapareceu agora. Ele também alegou que os líderes do movimento haviam morrido e que sua moral havia sido quebrada. Estas declarações constituem a avaliação apresentada pelo Primeiro-Ministro israelita e não permitem que a actual dimensão do arsenal Hezbollah seja estabelecida de forma independente.

O Líbano estava assim presente de duas maneiras na sequência. Sua delegação estava entre aqueles que saíram da sala, enquanto Hizbullah ocupou um lugar importante no registro militar apresentado por Netanyahu alguns minutos depois.

Gaza e a acusação de genocídio

Grande parte da intervenção também abrangeu Gaza. Netanyahu rejeitou à força a acusação de genocídio contra Israel e descreveu-a como uma mentira.

O primeiro-ministro israelense afirmou que o exército tinha tomado medidas para limitar as baixas civis e permitir que alimentos e vacinas entrassem no território palestino. Ele apresentou a guerra como uma operação contra o Hamas e não contra a população palestina.

Estas declarações são feitas num momento em que a condução da guerra por Israel é objecto de processos e acusações internacionais. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão em novembro de 2024 contra Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da defesa Yoav Gallant, considerando que havia motivos razoáveis para acreditar que eles eram responsáveis por crimes dentro de sua jurisdição. Israel desafia a jurisdição do Tribunal e rejeita as acusações.

Netanyahu usou sua intervenção para responder diretamente aos seus críticos. Ele defendeu o exército israelense e acusou governos, políticos e ativistas que falam de genocídio de espalhar mentiras sobre seu país.

A partida de dezenas de diplomatas no início do seu discurso deu a esta parte do discurso uma dimensão particular: vários dos interlocutores aos quais o Primeiro-Ministro respondeu já não estavam presentes na sala.

França e Reino Unido atacaram directamente

Benjamin Netanyahu não limitou sua crítica aos opositores declarados de Israel. Foi também dirigida a vários países ocidentais, incluindo a França e o Reino Unido.

Respondendo às acusações de colonialismo contra Israel, ele remeteu Paris e Londres de volta à sua própria história colonial. Ele desafiou o uso desta qualificação para descrever a presença israelense nos territórios palestinos.

A disputa vai além da retórica. Paris e Londres reforçaram a sua posição face a certas políticas israelitas, incluindo a Cisjordânia e os colonatos. A questão palestiniana foi uma parte importante das discussões desta semana da Assembleia Geral.

Netanyahu também atacou a Turquia e o Catar. Por outro lado, ele multiplicou seus agradecimentos a Donald Trump e aos Estados Unidos, apresentado como o parceiro chave de Israel na guerra contra o Irã e nos esforços para recuperar os reféns detidos em Gaza.

Netanyahu também responde ao prefeito de Nova York

A dimensão americana continuou com um ataque ao prefeito de Nova Iorque, Zohran Mamdani, que havia criticado fortemente Netanyahu e se referiu à sua prisão por causa do mandado emitido pelo Tribunal Penal Internacional.

O Primeiro-Ministro israelita dirigiu-se a ele directamente do rostro.

Acusou-o de anti-semitismo e culpou-o por tentar impedi-lo de vir para Nova Iorque. Mamdani então rejeitou estas acusações.

A visita de Netanyahu ocorreu num ambiente particularmente tenso. Demonstrações foram realizadas em Nova York contra sua presença e contra a guerra travada por Israel. Mais de cem pessoas foram presas durante manifestações em torno da sequência da ONU.

A partida das delegações marca o início e o tom da intervenção

No entanto, a principal imagem desta intervenção continuará a ser a dos diplomatas que deixam os seus lugares enquanto Benjamin Netanyahu caminha para o rostro.

O movimento não significa que todos os países ausentes da sala tenham adotado uma posição diplomática idêntica. Os Estados que se opõem à política israelita não partilham nem as mesmas relações com Israel nem as mesmas posições sobre o Irão, o Hamas ou o Hezbollah. Alguns não têm relação diplomática com Israel, enquanto outros normalizaram suas relações com o Estado hebraico ou mantêm trocas regulares com ele.

A primeira informação disponível também exige cautela na contagem exata. As principais agências internacionais confirmaram a saída de dezenas de diplomatas sem publicar imediatamente uma lista exaustiva e verificada de todos os Estados participantes do movimento. Algumas fontes relataram um número muito maior de delegações ausentes, mas a presença, ausência e participação em uma saída não são necessariamente sinônimos.

Por outro lado, um elemento está diretamente documentado: a sala foi em grande parte esvaziada no início da intervenção, sob tons e aplausos concorrentes, e Netanyahu optou por responder imediatamente aos diplomatas que estavam saindo em vez de ignorar seu gesto.

Seu discurso seguiu o mesmo registro por quase quarenta minutos. Ele reivindicou as operações contra o Irã, apresentou a guerra em várias frentes como uma luta pela sobrevivência de Israel, afirmou ter infligido golpes decisivos sobre Hamas e Hezbollah e rejeitou as acusações relativas a Gaza. Ele também atacou vários governos e políticos estrangeiros, enquanto reservava seus principais agradecimentos aos Estados Unidos e Donald Trump.

Para o Líbano, a sequência é dupla. A delegação libanesa participou do movimento de partida da sala, enquanto Netanyahu usou um pager alguns minutos depois como símbolo da campanha israelense contra o Hezbollah e reivindicou a destruição da maioria do arsenal que seu governo atribuiu ao movimento.

A passagem de Netanyahu para Nova Iorque termina com um confronto que foi expresso tanto nos assentos deixados vagos como em seu discurso. Os debates da 81a Assembleia Geral prosseguem na sexta-feira, 25 de Setembro, com a esperada intervenção do Primeiro-Ministro Libanês Nawaf Salam.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews