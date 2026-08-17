O Líbano suprime permanentemente a pena de morte

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O Presidente da República, Joseph Aoun, promulgado na segunda-feira 17 agosto 2026 Lei no 68 abolir a pena de morte no Líbano. A sua assinatura conclui o caminho institucional de uma reforma adoptada alguns dias antes pelo Parlamento e transforma uma moratória de facto que dura desde 2004 numa abolição legal. Assim, as penas de morte desaparecem da lei libanesa e são substituídas pela prisão perpétua por trabalho forçado agravado. Esta decisão é uma mudança histórica para a justiça libanesa, embora esteja a ter lugar no meio de um debate muito mais amplo sobre prisões, detenções prolongadas e a controversa lei da anistia geral.

Joseph Aoun promulga a Lei 68

O último ato institucional ocorreu na segunda-feira 17 de agosto no Palácio de Baabda. O presidente Joseph Aoun promulgou a Lei no 68, aprovada alguns dias antes pela Câmara dos Deputados, que prevêabolição da pena de morte no LíbanoO Presidente da República anunciou a promulgação do texto, completando assim o processo constitucional necessário para a sua entrada na ordem jurídica libanesa.

Esta assinatura dá efeito final à decisão tomada pelos deputados em 11 de Agosto. Até agora, o Líbano estava em uma situação intermediária: a pena de morte sempre havia sido incluída em várias leis criminais e os tribunais ainda podiam impor sentenças de morte, mas as autoridades já não realizavam essas sentenças há mais de vinte e dois anos. A última utilização da pena capital foi em 19 de Janeiro de 2004.

Por conseguinte, a reforma altera a própria natureza desta moratória. A ausência de execução até agora dependia da prática política e institucional. Está agora a tornar-se um Estado de direito. Um Governo já não podia simplesmente decidir retomar as execuções com base nas disposições penais existentes, uma vez que a própria pena desapareceu do arsenal das sanções.

O alcance da promulgação presidencial vai assim além da mera formalidade. A votação parlamentar estabeleceu o princípio da abolição. A publicação da lei por Joseph Aoun encerrou o processo legislativo e incorporou a reforma no direito positivo libanês.

Pena de morte no Líbano: o que a lei realmente muda

A alteração mais imediata diz respeito às sanções aplicáveis aos crimes que até agora poderiam resultar numa sentença de morte. O novo sistema substitui a pena de morte por prisão perpétua por trabalho forçado agravado. A abolição não significa, portanto, o desaparecimento das penas mais pesadas ou a libertação automática de pessoas condenadas por crimes graves.

Esta clarificação é essencial no contexto libanês. O debate sobre a pena de morte teve lugar ao mesmo tempo que outro debate muito mais controverso sobre a anistia geral. Ambas as reformas afectam o sistema penal, mas respondem a lógicas diferentes. A abolição elimina uma categoria de sanção. Anistia actua em determinadas condenações ou processos já cometidos ou iniciados.

Para aqueles que estavam sob uma sentença de morte, a reforma agora exclui a possibilidade de execução. As penas de morte existentes devem ser transformadas de acordo com o novo quadro jurídico. Antes da votação, cerca de 85 pessoas ainda estavam no corredor da morte no Líbano, de acordo com dados relatados durante o debate sobre a abolição.

A mudança também diz respeito a futuras decisões judiciais. Os juízes deixarão de poder impor a pena de morte pelos crimes a que anteriormente estava associada. Terão de aplicar a nova pena máxima prevista pelo legislador.

No entanto, a abolição não altera a caracterização dos crimes em causa. Homicídio agravado, traição ou outros crimes extremamente graves continuam a ser puníveis com penas penais severas. A reforma aborda a natureza da pena máxima e não a abolição da responsabilidade penal.

Uma votação histórica em 11 de Agosto

A assinatura presidencial vem seis dias após a votação do Parlamento. Em 11 de agosto de 2026, a Câmara dos Deputados aprovou a abolição em uma sessão que marcou uma ruptura com décadas de debates fracassados.

O ministro da Justiça, Adel Nassar, apresentou esta decisão como um passo histórico. Vários parlamentares de longa data empenhados na abolição defenderam também a reforma invocando o direito à vida, o risco de erro de justiça e a necessidade de aproximar o sistema penal libanês das normas aplicadas pelos Estados abolicionistas.

O deputado Halimé El Kaakour esteve entre as figuras políticas que desempenharam um papel na promoção desta reforma. O caso também beneficiou de décadas de trabalho de advogados, associações e ativistas libaneses contra a pena de morte.

No entanto, a votação não foi unânime. O bloco parlamentar do Hezbollah opôs-se à abolição, de acordo com os procedimentos. Esta divergência recorda que a pena de morte continua a ser uma questão política, jurídica e social sensível no Líbano, especialmente quando diz respeito a crimes que causaram muitas vítimas ou violações da segurança nacional.

Apesar destas oposições, uma maioria parlamentar optou por abolir a pena de morte. A promulgação de Joseph Aoun, em 17 de Agosto, torna agora esta escolha aplicável e põe termo à incerteza que ainda poderia existir entre a votação do Parlamento e a conclusão do processo constitucional.

Líbano não tinha executado ninguém desde 2004

Labolição da pena de morte no Líbanona realidade, um desenvolvimento que está em andamento há mais de duas décadas é formalizador. A última execução foi em 19 de Janeiro de 2004, quando três pessoas condenadas foram executadas na prisão de Roumieh. Dois foram baleados e o terceiro enforcado.

Este episódio reviveu profundamente o debate nacional sobre a pena de morte. As execuções de 2004 tinham sido as primeiras em vários anos e foram finalmente as últimas.

No entanto, o Líbano tinha experimentado um período muito mais ativo na aplicação da pena de morte na década de 1990. Entre 1994 e 1998, sob a presidência de Elias Hraoui, 14 sentenças de morte foram executadas. Este período foi uma política penal mais severa, num país ainda marcado pelas consequências da guerra civil e confrontado com graves problemas de segurança.

Desde meados dos anos 2000, a situação mudou dramaticamente. Os governos sucessivos mantiveram uma moratória de facto. Nenhuma legislação aboliu formalmente a pena de morte, mas os procedimentos necessários à execução das sentenças deixaram de estar concluídos.

Esta situação poderia continuar, mas permaneceu legalmente reversível. Os tribunais continuaram a emitir sentenças de morte. Por conseguinte, o Líbano continuou a ser considerado um Estado com pena capital na sua legislação, mesmo que já não a aplicasse.

A Lei n.o 68 elimina especificamente esta contradição. O país já não se contenta em não executar pessoas condenadas: retira a pena de morte do seu sistema jurídico.

Por que a moratória já não era suficiente

Durante vinte e dois anos, a moratória impediu a execução. Mas essa prática não garantia que a situação seria irreversível. A pena permaneceu disponível na lei e poderia teoricamente ser reintegrada se as autoridades políticas decidissem assinar os decretos necessários.

No Líbano, a execução da pena capital exigiu várias etapas institucionais. O sistema criou, portanto, na prática, uma barreira política importante. A falta de vontade de passar por essas etapas transformou a pena de morte numa sentença imposta, mas não executada.

Esta situação produziu também uma categoria específica de prisioneiros. As pessoas permaneceram legalmente condenadas à morte enquanto sabiam que uma moratória não escrita impedia sua execução. A incerteza pode continuar por anos.

A abolição põe fim a esta ambiguidade. A questão já não é se um presidente, um governo ou um ministro concordarão em relançar as execuções. A pena capital já não é uma punição que o Estado possa aplicar legalmente.

Essa transformação foi um dos principais objetivos dos defensores da abolição. Consideraram que uma moratória, mesmo que prolongada por várias décadas, permaneceu mais frágil do que uma proibição legislativa.

Consequências da cooperação judiciária internacional

A reforma tem também uma dimensão internacional muito concreta. A continuação da pena de morte poderia complicar os pedidos de extradição libaneses aos Estados que se recusaram a entregar um suspeito a um país onde ele ou ela possa ser condenado à morte.

Essa dificuldade tinha sido levantada nos debates anteriores à votação. Os países abolicionistas exigem regularmente garantias antes de aceitar a extradição. As autoridades requerentes devem então comprometer-se a não solicitar ou aplicar a pena de morte contra a pessoa procurada.

O caso da Bulgária tinha sido mencionado em particular nos debates sobre a reforma. A existência da pena de morte na legislação libanesa pode constituir um obstáculo em alguns casos de extradição.

Sua remoção simplifica esta questão. Naturalmente, não garante a aceitação de um pedido de extradição libanês, uma vez que os Estados requeridos consideram muitos outros critérios. Mas o risco de execução deixará de constituir o mesmo obstáculo jurídico.

Este desenvolvimento pode também aproximar o Líbano das normas penais aplicadas pelos países europeus, que fizeram da abolição uma importante condição da sua política de direitos fundamentais e de cooperação judiciária.

Uma decisão importante num sistema judicial em crise

A importância simbólica da reforma não elimina as profundas dificuldades da justiça libanesa. Abolição vem à medida que tribunais e prisões continuam a enfrentar problemas estruturais que se acumulam há vários anos.

A longa detenção antes do julgamento é uma das principais dificuldades. Os detidos podem aguardar períodos significativos antes da sua decisão final. O ritmo lento dos processos alimenta directamente a superlotação das prisões.

A prisão de Roumieh continua a ser o símbolo desta crise. As prisões libanesas estão muito acima da capacidade de vários locais, enquanto os recursos financeiros da administração prisional permanecem limitados.

Estes problemas explicam porque é que o Parlamento também tratou de uma lei geral de anistia. O texto adoptado após a pena de morte visava, nomeadamente, reduzir algumas das pressões sobre as prisões, mas tinha desencadeado um debate muito mais conflituosa.

Os críticos salientam que a anistia pode reduzir temporariamente o número de detidos sem resolver as causas da superlotação. Se os procedimentos judiciais permanecerem lentos, se a detenção preventiva continuar a aumentar e se as infra-estruturas prisionais não forem reformadas, as mesmas dificuldades podem reaparecer rapidamente.

A abolição da pena capital e a crise prisional estão, portanto, vinculadas ao contexto, mas não devem ser confundidas. A primeira constitui uma reforma duradoura da sanção penal. O segundo exige mudanças no funcionamento diário da justiça.

A anistia geral não deve ser confundida com a abolição

A proximidade das duas votações parlamentares pode criar confusão. O Parlamento aprovou a abolição da pena de morte em 11 de Agosto, seguida de uma lei geral de anistia no dia seguinte. Todavia, as suas consequências jurídicas são distintas.

A lei da pena de morte estabelece um princípio permanente: o Estado libanês já não pode condenar uma pessoa à morte. Trata-se, portanto, de ensaios existentes e futuros, de acordo com o procedimento de aplicação do novo texto.

Pelo contrário, a anistia baseia-se em critérios que definem infrações, condenações e detidos que podem beneficiar de redução ou cessação de pena. Estão excluídos vários crimes graves, incluindo certas formas de homicídio premeditado, violação, tráfico, financiamento do terrorismo e crimes relacionados com a cooperação com Israel.

Esta diferença é politicamente significativa. Os opositores da pena de morte não exigiam necessariamente a libertação dos autores de crimes graves. O princípio abolicionista é que o Estado não deve executar uma pessoa condenada, mantendo a possibilidade de impor uma pena de prisão muito longa.

A lei promulgada por Joseph Aoun preserva precisamente essa lógica punitiva ao substituir prisão perpétua por execução.

Uma ruptura legal após décadas de debate

A questão da pena capital tem atravessado a vida política e judicial libanesa muito antes do início da moratória em 2004. Tradicionalmente, contrasta duas concepções de justiça penal.

Os defensores da pena de morte invocaram o seu valor dissuasor e a gravidade excepcional de certos crimes. Este argumento mantém uma ressonância particular em um país que experimentou guerra civil, assassinatos políticos, ataques, confrontos armados e ataques mortais contra o exército ou forças de segurança.

Os abolicionistas enfatizam outro princípio: um erro de justiça torna-se irreparável quando a sentença foi aplicada. Eles também consideram prisão perpétua para proteger a sociedade sem dar ao Estado o poder de matar uma pessoa condenada.

Por mais de 20 anos, o Líbano havia evitado finalizar esta oposição. O compromisso implícito era manter a pena nos textos enquanto se recusava a executá-la.

O voto de 11 de Agosto e a promulgação de 17 de Agosto puseram termo a este compromisso. O legislador escolheu a abolição e o Presidente da República acabou de concluir o processo institucional.

Esta evolução coloca também o Líbano numa posição particular no Médio Oriente. De acordo com as agências internacionais que cobriram a votação, o país tornou-se o primeiro da região a abolir a pena de morte inteiramente do seu sistema penal. No entanto, essa qualificação depende do escopo geográfico escolhido, pois vários territórios ou sistemas jurídicos da região apresentam situações diferentes.

Promulgação abre agora a fase de implementação

Após a assinatura presidencial, a atenção passará agora à aplicação prática da Lei 68. As autoridades judiciais terão de integrar a abolição da pena capital nos processos em curso e adaptar a situação das pessoas já condenadas à morte.

Em particular, este passo terá de clarificar as consequências precisas da substituição de sentenças por cerca de 85 pessoas condenadas no corredor da morte antes da reforma. A sua situação deverá ser analisada em conformidade com as disposições do novo texto e, se necessário, as decisões judiciais correspondentes deverão ser adaptadas.

Os tribunais terão também de aplicar a nova pena máxima a casos futuros. Os procuradores deixarão de poder exigir a execução e os tribunais deixarão de poder pronunciá-la com base nas antigas disposições.

Finalmente, a reforma afectará as estatísticas judiciais, os pedidos de extradição e a gestão das prisões. Substituir a pena de morte por prisão perpétua significa que o Estado deve assumir a responsabilidade a longo prazo pela detenção de pessoas condenadas pelos crimes mais graves. Essa realidade levanta diretamente a questão das condições prisionais, da capacidade das prisões e do tratamento de longas penas.

O dia 17 de agosto de 2026, no entanto, marca uma clara quebra legal. Vinte e dois anos após as últimas três execuções em Roumieh, a moratória de facto pertence agora ao passado: Joseph Aoun promulgou a lei que retira a pena de morte da lei libanesa. O próximo passo será a sua aplicação às condenações existentes e a adaptação dos tribunais a esta nova pena máxima.