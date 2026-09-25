Baril em mais de $105: Guerra de energia ameaça diretamente o portfólio libanês

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Em poucos dias, o petróleo cruzou um novo limiar

O choque petrolífero já não é uma hipótese. O Brent ultrapassou 100 dólares por barril, e então acelerou com tensões aumentadas entre os Estados Unidos e o Irã. Ficou em $10.09 na quarta-feira, antes de fazer mais progresso. Na quinta-feira, ele ganhou $2,03, ou 2%, para chegar a $105,11 em aproximadamente 1,20 p.m., depois de receber $106,50 durante a reunião. Outro encerramento relatado no corpus foi de $106,60, um aumento de 3,4 por cento. Ao mesmo tempo, o bruto dos EUA era de $93,64.

Esta volatilidade reflecte um prémio de risco directamente relacionado com a guerra. O mercado não é apenas sensível à produção global. Incorpora agora a ameaça ao Estreito de Ormuz, as dificuldades de navegação, as sanções contra o Irão e a extensão do conflito ao Mar Vermelho. Ataques violentos contra a Arábia Saudita acrescentaram uma segunda fonte de risco. Seis mísseis balísticos foram interceptados enquanto Taef e Yanbu estavam entre as áreas alvo. No entanto, Yanbu é precisamente uma das principais soluções sauditas para exportar petróleo através do Mar Vermelho quando a estrada do Golfo se torna problemática.

Para o Líbano, a questão é muito mais grave do que simplesmente aumentar os preços da gasolina. O país importa quase sua energia fóssil e depende fortemente de geradores privados para gerar sua eletricidade. Como resultado, o petróleo aumenta simultaneamente, afecta os transportes, a electricidade, as empresas, as empresas e o custo dos bens. O choque passa então por alimentos e serviços.

Mais importante ainda, esse aumento ocorre quando os domicílios têm quase nenhuma margem de absorção. A inflação acumulada nos primeiros oito meses de 2026 já se aproxima de 17%. As receitas não recuperaram o seu poder de compra pré-crise. O próximo choque petrolífero não atingiria, portanto, uma economia estabilizada, mas uma população, parte da qual já não cobre as suas necessidades básicas.

Ormuz e Yanbu: Por que o risco de petróleo é excepcional

O actual aumento não é uma mera decisão do produtor. Baseia-se numa ameaça física às estradas petrolíferas.

O Estreito de Ormuz concentra uma parte importante das exportações de energia do Golfo. As informações disponíveis indicam que a navegação permanece muito abaixo do seu nível habitual. O Brent tem assim um prémio geopolítico mais elevado do que o bruto americano, precisamente porque está muito mais exposto às perturbações do Médio Oriente e das rotas marítimas internacionais.

A situação de Yanbu aumenta o risco. A Arábia Saudita tem a rede de gasodutos Leste-Oeste para transportar petróleo para o Mar Vermelho e contornar Ormuz. Saudi Aramco afirma ter três grandes rotas de exportação e estudar duas rotas adicionais. Seu gerente geral, Amin Nasser, também garante que os distúrbios podem ser reparados dentro de alguns dias e discute a possibilidade de usar o gasoduto Sumed que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo via Egito.

Mas os ataques a Yanbu mostram que a estrada de desvio em si pode se tornar um alvo. Por conseguinte, o risco energético desloca-se do Golfo para o Mar Vermelho.

É precisamente isso que os valores de mercado valorizam. O Brent já não paga apenas o risco de um encerramento de Ormuz. Incorpora a possibilidade de que várias rotas possam ser simultaneamente ameaçadas.

Para o Líbano, que não tem controle sobre esses eventos, a transmissão é mecânica: quanto maior o custo do petróleo importado, maior o custo de toda a sua economia energética.

O primeiro choque chega à bomba

Em 18 de setembro, mesmo antes das novas explosões do Brent, a lata de 20 litros de gasolina a 95 octanas já custou 2,81 milhões de libras.

Uma estimativa das necessidades de transporte permite medir o que isto representa. Um carro de passageiros viaja cerca de 12.893 quilômetros por ano no modelo utilizado, ou 1.074 quilômetros por mês. Com um consumo médio de nove quilómetros por litro, requer aproximadamente 119 litros por mês.

Na tarifa de 18 de setembro, a gasolina representa cerca de £16,8 milhões por mês, ou quase $187.

E este número subestima muito o custo real do carro. Não inclui seguro, reparos, pneus, óleo, estacionamento, impostos ou depreciação do veículo.

Um aumento de 10 por cento no preço da gasolina aumentaria este gasto teórico único de cerca de $187 para 206. Um aumento de 20% traria cerca de 224 dólares. Isto representa um adicional $19-37 por mês apenas para combustível.

Para uma família com dois rendimentos modestos, estas dezenas de dólares não são mais marginais. Devem ser retiradas da alimentação, cuidados, escola ou outras despesas.

O segundo choque chega na conta do gerador

É aqui que o Líbano se destaca pela poupança com uma rede eléctrica normal. Uma onda de petróleo atinge a casa pela segunda vez quando ele volta para casa.

O cenário estudado leva cerca de 451 quilowatts horas de consumo mensal de eletricidade para uma família. Com apenas quatro horas de eletricidade pública por dia, cerca de 128 quilowatts são alocados na rede estadual e 323 no gerador.

Em agosto de 2026, a taxa oficial de geradores abaixo de 700 metros de altitude era de 48.241 libras por quilowatt hora. Assim, as 323 horas de quilowatt do tempo privado são aproximadamente $174. Com uma taxa de assinatura fixa de dez amperes, a conta do gerador está perto de $182. Ao adicionar eletricidade pública e algumas taxas, o total é de cerca de US $ 204 por mês.

Em outras palavras, mesmo antes do novo choque petrolífero, uma família já pode gastar quase $2.450 por ano apenas para ter eletricidade.

O aumento do combustível do gerador é rapidamente passado para a taxa de quilowatts hora. Se o choque do óleo persistir, a conta de luz aumentará em paralelo com a do carro.

Uma casa pode ser atingida duas vezes pelo mesmo barril: de manhã para ir trabalhar e à noite para alimentar o seu frigorífico, iluminação ou ar condicionado.

Transporte e eletricidade já absorvem quase US $ 400

A adição permite compreender a vulnerabilidade.

Com um carro, cerca de $187 é gasto mensalmente em gasolina. A conta de eletricidade para o cenário em estudo é de cerca de US $ 204. As duas posições juntas representam aproximadamente 391 dólares por mês.

Este montante é considerável quando comparado com o rendimento de referência utilizado no estudo do custo de vida. Uma pesquisa realizada em maio de 2026 entre 2.485 trabalhadores do setor privado, incluindo 1.787 libaneses, incluiu aproximadamente US $ 560 como a renda mensal média dos trabalhadores libaneses ainda ativos em sua amostra. Este valor não é um salário médio nacional oficial, mas dá uma ordem de grandeza útil.

O transporte de automóveis e a eletricidade representam cerca de 70% dessa renda nos modelos estudados.

E ainda há aluguel, comida, água, saúde e escola.

Assim, o petróleo caro não entra em um orçamento onde as famílias podem simplesmente reduzir seu tempo de lazer. Ataca posições que já são incompreensíveis.

A terceira camada de choque em cada mercadoria transportada

O efeito não pára nas despesas directamente identificáveis como energia. Diesel e gasolina estão incluídos no custo de quase todos os bens.

Caminhões transportam produtos do porto, armazéns ou áreas agrícolas. As lojas usam geradores. Restaurantes refrigeram sua comida com eletricidade cara. As indústrias financiam a sua própria energia. Os fornecedores passam então todas ou parte destas despesas aos seus preços.

O diesel é particularmente importante. Dados internacionais do corpus mostram que ultrapassou 6,50 dólares por galão no mercado norte-americano no contexto do conflito. Este valor não é obviamente o preço libanês, mas mostra a magnitude global da tensão num combustível essencial para o transporte e o equipamento.

A cesta de comida mínima libanesa já custa cerca de US $ 194 por mês para quatro pessoas. Contém principalmente pão, arroz, bulgur, massas, batatas, legumes, óleo, açúcar e algumas frutas e legumes.

Mesmo estes produtos muito simples são expostos à energia. Devem ser produzidos ou importados, transportados, armazenados e vendidos. Um aumento sustentável do combustível acaba por chegar a um cesto que já não contém carne vermelha, frango, queijo ou peixe fresco.

É por isso que o choque do óleo rapidamente se torna um choque alimentar.

Uma família já deficitária não tem margem para absorver o aumento

Antes da nova onda de petróleo, o cálculo das cinco necessidades básicas de uma família de quatro já era em torno de $1.403 a $1.486 por mês.

A habitação indicativa é de 700 dólares. Fonte mínima de energia de cerca de 194 dólares. A electricidade aproxima-se de 204 dólares. O transporte varia de acordo com o cenário e pode chegar a várias centenas de dólares. A água completa a adição.

A escola e a saúde estão excluídas.

Duas receitas de $560 dão apenas $1,120. O déficit inicial é, portanto, entre US $ 283 e US $ 366.

Estes dados alteram completamente a análise do óleo. Um aumento adicional de $20 ou $30 no combustível não é absorvido por economias mensais inexistentes. Aumenta directamente o défice.

O agregado familiar deve então escolher: atrasar uma conta, reduzir ainda mais os alimentos, pedir um adiantamento ao seu empregador, pedir emprestado à sua família ou adiar os cuidados.

O choque petrolífero torna-se assim um acelerador da crise social.

O Estado poderia ser tentado a escolher entre receita e poder de compra

O aumento da energia também vem na altura errada para as finanças públicas. O projecto de orçamento 2027 prevê um aumento significativo das receitas. O esforço adicional de coleta mencionado está próximo de US $ 840 milhões.

O problema é que a capacidade da administração para conseguir este aumento é contestada. A produtividade do sector público continua a ser baixa e os agregados familiares já estão severamente limitados.

Neste contexto, o combustível é uma base fiscal atraente. São relativamente fáceis de tributar e geram receitas rapidamente.

Mas a experiência recente mostra a sensibilidade do arquivo. Uma retirada de 300.000 libras da lata de gasolina já tinha provocado uma reação das federações de transporte. O governo havia finalmente negociado uma compensação de 12 milhões de libras por mês para alguns motoristas públicos usando veículos a gasolina.

Com óleo acima de 100 dólares, qualquer nova punção torna-se mais difícil politicamente. O Estado deve arbitrar entre sua necessidade de receita e o risco de aumento da bomba.

A estabilidade do livro não protegerá as famílias

O perigo económico é tanto mais importante quanto esta inflação pode progredir sem uma nova queda na moeda.

Desde a relativa estabilização da taxa de câmbio em torno de £89.500 por dólar, parte do debate econômico tem associado estabilidade monetária com estabilização de preços. O petróleo mostra os limites desta relação.

O Líbano compra sua energia em moeda estrangeira. Se o preço mundial do barril aumentar 20%, a estabilidade cambial não cancela esse aumento. Só impede que uma depreciação adicional da libra lhe seja acrescentada.

A inflação pode assim acelerar enquanto o dólar se mantém estável.

Já é um problema em 2026. Após os extremos de 2020 a 2023, a inflação diminuiu. No entanto, o aumento cumulativo dos preços nos primeiros oito meses deste ano já está em torno de 17%.

Um choque energético prolongado dificultaria ainda mais o retorno à baixa inflação.

O verdadeiro cenário negro é uma longa crise em Ormuz

A passagem única do Brent sobre 105 dólares é dolorosa. Mas o verdadeiro perigo para o Líbano seria que este nível duraria vários meses ou que uma nova escalada ainda aumentaria os preços.

A variável decisiva é o Estreito de Ormuz. Os mercados podem absorver ataques pontuais enquanto as exportações continuarem. Uma interrupção duradoura dos fluxos mudaria a escala do problema.

As negociações entre Washington e Teerão tornam-se, assim, indirectamente uma questão económica libanesa. Cada sinal de compromisso pode reduzir o prémio de risco sobre o petróleo. Cada falha pode reforçá-la.

O Líbano praticamente não tem qualquer influência nesta negociação. No entanto, ele sofreu seu resultado direto.

É a vulnerabilidade central do país: sua economia importa o choque geopolítico quase imediatamente, e então multiplica-lo por seus próprios fracassos. Um estado com eletricidade pública abundante sofreria principalmente com o aumento dos combustíveis. A família libanesa também paga em seu gerador. Um país com uma rede de transportes públicos absorveria parte do choque. O trabalhador libanês continua em grande parte dependente do carro ou do transporte privado caro.

A mais de $105 por barril, a guerra energética já não é informação internacional distante. Vai directamente para o orçamento familiar. E cada dólar adicional sobre o petróleo atingiu um país onde, mesmo antes deste novo aumento, dois rendimentos podem já ser insuficientes para cobrir cinco necessidades básicas.

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