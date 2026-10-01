Dia Internacional dos Idosos

As histórias dos idosos no Líbano: cuidados de saúde e apoio psicológico como uma prioridade humanitária urgente Com o aumento da idade, as necessidades de saúde, sociais e psicológicas dos idosos estão aumentando, especialmente nas sociedades que enfrentam pobreza, conflitos ou desastres naturais. No Líbano, a necessidade de fortalecer […]

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As histórias dos idosos no Líbano: cuidados de saúde e apoio psicológico como uma prioridade humanitária urgente

Com o aumento da idade, as necessidades de saúde, sociais e psicológicas dos idosos estão aumentando, especialmente nas sociedades que enfrentam pobreza, conflitos ou desastres naturais. No Líbano, a necessidade de reforçar a protecção e o cuidado desta categoria de população está a tornar-se ainda mais importante à medida que aumenta o número de idosos e alguns deles enfrentam condições económicas difíceis.

Com base em dados deFundo de População das Nações UnidasO Líbano tem cerca de765.000 pessoas com 60 anos ou maisquer11,2% da população total. Projeções indicam que este número é esperado para atingir cerca de1,7 milhões de pessoas, ou 27,1 por cento da população em 2025.

Os dados também destacam a extensão das dificuldades econômicas enfrentadas pelos idosos.15,4% das mulheres e 13% dos homens vivem com rendimentos inferiores a metade da média nacionalenquanto as taxas de pobreza entre os idosos atingem33,7% entre mulheres e 35,8% entre homens.

Aumentar os desafios de saúde, psicológicos e sociais

As dificuldades enfrentadas pelos idosos não se limitam a problemas económicos. O envelhecimento é acompanhado por muitos desafios de saúde, incluindo diminuição da acuidade visual e auditiva, problemas articulares e mobilidade, bem como um risco aumentado de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Essas dificuldades físicas são agravadas por problemas psicológicos e sociais que podem ser particularmente graves, particularmente após a perda do cônjuge ou a remoção dos filhos. Essas situações podem aumentar os sentimentos de solidão, isolamento e necessidade de apoio.

Alguns idosos também enfrentam recursos financeiros limitados ou acesso inadequado ao cuidado de que necessitam. Neste contexto, a prestação de serviços de saúde e alimentação, bem como o apoio psicológico e social, constituem um elemento essencial para que possam viver em segurança e dignidade.

Cuidados de saúde e apoio psicológico no centro das prioridades humanitárias

Nos países que enfrentam a pobreza, a guerra ou as catástrofes naturais, as necessidades das pessoas idosas podem aumentar consideravelmente, embora os esforços humanitários se concentrem frequentemente em situações consideradas mais urgentes.

Neste contexto,Vida para alívio e desenvolvimento (LIFE)salienta a importância de integrar os idosos nos programas de resposta humanitária e desenvolvimento comunitário.

Vicki Roob, Directora dos programas nacionais e internacionais da organização, explica:

« De acordo com relatos do Fundo das Nações Unidas para a População, as pessoas com 60 anos ou mais agora representam cerca de 8% da população mundial. No mundo árabe, seu número deverá subir de cerca de 27 milhões em 2015 para 50 milhões em 2030, e exceder 80 milhões em 2045.

Espera-se também que, em meados do século, a proporção de pessoas mais velhas exceda a de crianças com menos de 15 anos em vários países árabes, incluindo o Líbano, alguns países do Golfo e vários países do Magrebe.

Através dos programas LIFE implementados em 60 países ao longo dos últimos 34 anos, assegurámos que os idosos fossem incluídos entre as nossas prioridades em vários domínios de intervenção: resposta de emergência, apoio aos refugiados e pessoas deslocadas, programas de desenvolvimento sustentável e desenvolvimento comunitário.

Estas acções incluem cuidados médicos, acesso à água potável, ajudas sazonais, programas de apoio familiar, programas de patrocínio e educação. »

Em campos de deslocamento, necessidades que não podem esperar

No Líbano,Mohammad Al-Sharif, Director do Gabinete do Líbano LIFEAlguns dos programas para os idosos mais vulneráveis são mencionados. Ele explicou que a organização apoiava essa categoria da população nas instalações de acolhimento, independentemente de sua filiação religiosa.

» Garantimos que os idosos tenham um espaço de diálogo onde possam compartilhar suas experiências e histórias, pois o conhecimento e as memórias que carregam são uma verdadeira riqueza humana.

Nossas atividades também incluem a distribuição de refeições adaptadas e presentes simbólicos, bem como uma avaliação regular de suas necessidades.

Também organizamos oficinas sobre os conceitos básicos do uso da tecnologia para mantê-los em contato com suas famílias. Também oferecemos atividades educativas e de lazer adaptadas às suas habilidades, valorizando suas experiências e habilidades em atividades que servem a comunidade. »

O apoio não se limita ao apoio social. Inclui tambémfornecimento de medicamentos, exames médicos regulares e monitorização do tratamentoapoio aos serviços de enfermagem e às equipas médicas móveis para os que necessitam de cuidados especiais.

A assistência inclui também a distribuição regular de alimentos, vestuário e cobertores, nomeadamente durante o Inverno, bem como a assistência financeira para cobrir as necessidades básicas, em particular para os idosos que assumem a responsabilidade pelo tratamento dos órfãos.

Apoio psicológico: combate à solidão e ao isolamento

A dimensão psicológica também é essencial no cuidado ao idoso. Os programas incluem sessões de escuta, aconselhamento e actividades sociais destinadas a ajudar a manter ligações com o seu ambiente e a reduzir os efeitos do isolamento.

De acordo com Mohammad Al-Sharif, a participação dos idosos em atividades comunitárias contribui para o seu senso de valor e papel na sociedade, promovendo uma cultura de respeito e reconhecimento por eles.

Ele acrescenta:

« Alguns idosos estão muito ligados à sua dignidade e podem não procurar ajuda apesar das suas necessidades. É, portanto, essencial satisfazê-los e avaliar suas necessidades, especialmente quando se vive com uma deficiência ou uma doença crônica. »

A guerra aumenta a carga sobre os idosos

Durante períodos de guerra e deslocamento, as vidas das pessoas mais velhas tornam-se ainda mais complexas. Alguns talvez percam seus filhos ou fontes de renda e subitamente se encontrem responsáveis por seus netos ou filhos que perderam seus pais.

De acordo com Mohammad Al-Sharif, equipes humanitárias trabalharam durante a guerra para transportarajuda alimentar e médica e abastecimento sazonalàs famílias mais gravemente afetadas em campos de deslocamento. Essas famílias muitas vezes incluem idosos com doenças crônicas ou crianças perdidas.

Assim, um idoso que precisaria ser cuidado consigo mesmo pode subitamente se encontrar responsável por filhos e netos em condições extremamente difíceis.

Testemunhos humanos que revelam as necessidades dos idosos

As necessidades dos idosos nem sempre são expressas na forma de demanda direta de assistência. Algumas histórias diárias testemunham um sofrimento silencioso que só aparece quando essas pessoas têm um espaço para expressar o que estão vivendo.

Simão, 65 anos, do Líbanotestemunho:

« Para poder satisfazer as minhas necessidades para preservar a minha dignidade foi um dos maiores desafios que enfrentei. Graças ao fornecimento dos suprimentos médicos necessários, as coisas tornaram-se mais fáceis e eu não sinto mais o mesmo desconforto na frente do meu povo. »

Abu Nasser, 71, diz:

» A guerra não me deixou a oportunidade de viver calmamente a minha velhice. Depois que meu filho e sua esposa morreram, eu me dei responsável por seis filhos. A distribuição de cestas de alimentos, produtos de higiene pessoal e água tornou possível não mais viver com medo permanente de que um dos meus netos tivesse de sair para procurar o que precisávamos. A provisão de instalações sanitárias no campo também trouxe grande alívio para minha esposa e para mim. »

Fátima, 73, conta sua experiência após a destruição de sua casa:

« Eu estava aterrorizado e incapaz de me mover ou falar normalmente. A LIFE forneceu-nos uma acomodação adequada e também recebemos cuidados médicos depois do que tínhamos passado. »

Deslocamento e exílio: mudar as necessidades sem nunca desaparecer

Aisha, 67 anos, encontrou-se confrontado com uma nova realidade após a guerra:

» Nós nos encontramos lá fora, confrontados com medo e gelo frio. Após a nossa viagem, a LIFE continuou a seguir-nos e a fornecer-nos necessidades básicas, desde alojamento e medicamentos até roupas e cestas de comida. A organização continuou a monitorar nossa situação até que encontramos mais estabilidade. »

Após desastres, os idosos precisam de segurança e cuidados

Iman, 59, encontrou-se com sua filha grávida e netos enfrentando uma jornada difícil devido à guerra:

« Eu só precisava de um abrigo seguro e remédio. »

ParaAbu Mahmoud, 54 anosA experiência foi diferente. Depois de ingressar recentemente num asilo, ele diz:

No início, foi principalmente o silêncio que me fez sofrer neste estabelecimento. Mas a equipe de voluntários me trouxe muito conforto falando comigo e ouvindo com atenção e respeito, sem interromper. »

Do lado dele,Amjad, 71, encontrou um novo motivo para se alegrar após a reabilitação da VIDA da escola frequentada por seus netos, permitindo-lhes retornar às aulas.

Esta iniciativa teve um impacto que ultrapassou a única reabertura da escola, uma vez que também reduziu o peso sobre o avô para buscar ajuda de outras pessoas para sustentar seus netos órfãos.

Proteger os idosos: uma responsabilidade humana partilhada

Esses depoimentos mostram que as necessidades dos idosos não se limitam a medicamentos e alimentos. Também dizem respeito à segurança, dignidade, laços sociais, apoio psicológico e acesso a serviços essenciais em tempos de crise.

À medida que o número de idosos no Líbano, no mundo árabe e globalmente aumenta, a sua integração nas políticas de saúde, na resposta a catástrofes e nos programas sociais está a tornar-se cada vez mais importante, especialmente quando o envelhecimento é acompanhado de pobreza, deslocamento, doença ou perda de membros da família.

Portanto, preservar a dignidade dos idosos não é simplesmente ajudá – los quando precisam. É também uma questão de dar-lhes apoio para viverem em segurança, autonomia e dignidade, reconhecendo a contribuição daqueles que dedicaram muitos anos às suas famílias e comunidades.

Para mais informações:

https://lifeussa.org/#social-media

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