Salam-Pezeshkian: nos bastidores de uma nomeação que revela as tensões da nova relação entre Beirute e Teerã

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Encontro procurado do Irã apesar das reservas libanesas

O encontro entre Nawaf Salam e Masoud Pezeshkian em Nova Iorque não foi uma simples reunião de protocolo organizada mecanicamente à margem da Assembleia Geral da ONU. Por trás da fotografia oficial do Primeiro-Ministro do Líbano e do Presidente iraniano aparece uma sequência mais delicada. Teerão alegadamente solicitou a entrevista. Na delegação libanesa, esse pedido não teria recebido apoio imediato. Diz-se que o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Youssef Raggi, expressou reservas. Nawaf Salam decidiu finalmente a favor da reunião.

Esta arbitragem é reveladora. O Primeiro-Ministro não optou por evitar o Irão enquanto as relações entre os dois países estão a ser atravessadas pela questão do Hezbollah, pela questão das armas e pelas consequências da guerra regional. Pelo contrário, aceitou um diálogo directo, mas deu-lhe um conteúdo político particular. A linha defendida em Nova Iorque é manter as relações com Teerã, procurando colocá-las em um quadro institucional: dois estados soberanos, interesses comuns, não-interferência e respeito pelas decisões do Estado libanês.

O contexto torna esta abordagem mais sensível do que uma reunião diplomática ordinária. O Líbano está a emergir de uma nova fase de guerra que afectou profundamente o Sul, as pessoas deslocadas e agravou uma crise económica já muito pesada. Ao mesmo tempo, o Estado iniciou um processo destinado a alargar a autoridade do exército, obter a retirada de Israel e dedicar o monopólio das armas, bem como a decisão sobre a guerra e a paz. O Irão tem uma relação estratégica com o Hezbollah há décadas. Por conseguinte, qualquer discussão entre Beirute e Teerão afecta directamente uma das questões mais sensíveis da política libanesa.

A presença de Youssef Raggi e do ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros Abbas Araghchi durante a entrevista também confere uma dimensão institucional ao encontro. Apesar das reservas relatadas anteriormente, o ministro libanês participou na reunião logo que a decisão foi tomada. O episódio mostra, assim, uma discordância tática dentro do executivo, mas não uma ruptura pública da cadeia institucional.

Líbano pagou um preço elevado: mensagem central de Salam

Nawaf Salam usou uma fórmula que resume a nova doutrina que procura estabelecer na relação com Teerã: o Líbano pagou um preço elevado em termos de segurança, estabilidade e economia e não quer mais ser uma arena para conflitos regionais ou para a troca de mensagens entre poderes.

Esta frase refere-se directamente à experiência dos últimos anos. As decisões militares tomadas no contexto dos confrontos regionais tiveram consequências consideráveis para o território libanês. A destruição no sul, o deslocamento de pessoas, a paralisia das atividades econômicas e o fardo da reconstrução aumentaram a pressão sobre um país que ainda não absorveu os efeitos do colapso financeiro iniciado em 2019.

No entanto, Salam não formula sua mensagem como uma ruptura com o Irã. Pelo contrário, recorda que as relações entre os dois países e as suas populações são antigas. Mas ele imediatamente acrescentou que o Líbano queria abrir uma « nova página ». O conteúdo desta nova página é definido: uma relação saudável entre Estado e Estado, baseada no respeito pela soberania e independência de todos, na ausência de interferência nos assuntos internos e na busca de interesses comuns.

A escolha das palavras é importante. « Estado a Estado » significa que Beirute quer mover o centro de gravidade da relação. O interlocutor do Irão deve ser o Estado libanês e não uma organização política ou militar que actue independentemente dele. Não se trata de exigir o desaparecimento das relações políticas iranianas no Líbano. O objectivo declarado é tornar as instituições oficiais o quadro das relações bilaterais.

Esta doutrina junta-se ao discurso geral do governo sobre soberania. O mesmo Primeiro-Ministro, que pediu a Israel para deixar completamente o território libanês, disse que o Estado deveria exercer a sua autoridade sobre todo o país. Nessa construção, a soberania externa e a soberania interna são apresentadas como inseparáveis. O Líbano não pode exigir o fim da ocupação israelita, embora aceite que certas decisões estratégicas escapam às suas instituições.

O regresso de um embaixador iraniano torna-se um gesto político

Um dos elementos mais concretos da entrevista foi o pedido do Irão para nomear um novo embaixador em Beirute. À primeira vista, a abordagem poderia ser vista como uma simples questão diplomática. No contexto atual, porém, carrega uma mensagem mais ampla.

Pedir um novo embaixador equivale a favorecer canais diplomáticos comuns numa altura em que Beirute está a falar de uma relação Estado-Estado. Assim, a embaixada torna-se o instrumento institucional pelo qual devem ser abordadas as divergências, demandas e interesses comuns.

Este pedido também mostra que o governo não está tentando terminar com Teerão. Apesar da guerra e das tensões políticas, Salam deseja manter uma representação diplomática iraniana ativa no Líbano. A mudança procurada diz respeito, portanto, à natureza da relação e não à sua existência.

Esta distinção é importante face às duas leituras opostas que muitas vezes dominam o debate libanês. O primeiro considera qualquer normalização com o Irã como uma aceitação de sua influência através do Hezbollah. O segundo interpreta qualquer reivindicação de soberania contra Teerã como uma tentativa de quebrar ou desalinhar Washington. A abordagem de Salam tenta construir um terceiro caminho: manter uma relação diplomática plena com o Irão, ao mesmo tempo que estabelece limites políticos mais estritos à intervenção nos assuntos libaneses.

No entanto, o êxito desta abordagem dependerá da prática. A nomeação de um embaixador sozinho não altera o equilíbrio de poder. Torna-se significativo se os casos mais sensíveis passarem pelas instituições oficiais e Teerão aceitar que as decisões relativas ao território libanês sejam tomadas em Beirute.

Hezbollah no centro da conversa, mesmo quando não é nomeado

A questão do Hezbollah necessariamente estrutura esta relação. Ela aparece por trás dos três princípios defendidos pelo governo: a extensão da autoridade do Estado, o monopólio das armas e a exclusividade da decisão de guerra e paz.

A posição do Hezbollah permanece muito diferente. Sua representação parlamentar reafirmou a legitimidade da resistência e considerou que seu papel militar permaneceu necessário diante da ocupação e ataques israelenses. Por ocasião do segundo aniversário da morte de Hassan Nasrallah e Hashem Safieddine, o bloco parlamentar do Hezbollah renovou seu compromisso com a atual liderança do partido, liderada por Naim Kassem, e defendeu a continuidade da escolha da resistência.

Esta divergência não é, portanto, teórica. O Governo afirma que as armas devem ser controladas exclusivamente pelo Estado. Hezbollah considera que a contínua ocupação e ataques israelenses justificam a manutenção de sua capacidade militar. O Irã, o principal apoio regional do movimento, está diretamente preocupado com como essa contradição será tratada.

A mensagem de Salam para Pezeshkian pode, portanto, ser lida como uma tentativa de mover a discussão. Em vez de começar com um confronto direto com o Hezbollah, Beirute lembra Teerã os princípios que deveriam governar as relações internacionais do Líbano. Embora o Irão reconheça a soberania e a não interferência do Estado libanês, a consequência lógica é que as decisões estratégicas tomadas no território libanês devem ser da responsabilidade das instituições libanesas.

Mas não há informação disponível que sugira que esta interpretação foi aceite pelo Irão em todas as suas implicações. A reunião abre um diálogo. Não resolve o desacordo fundamental.

Relações iranianas se tornam mais caras para o Líbano

A guerra mudou profundamente o contexto em que está a decorrer o debate sobre o Irão. O custo do confronto já não é apenas político ou de segurança. É económico e social.

O sul deve enfrentar uma destruição significativa. Várias aldeias sofreram grandes danos. As famílias permanecem deslocadas ou vivem na incerteza. A agricultura, o comércio e as infra-estruturas locais foram afectados. A reconstrução exigirá recursos consideráveis, enquanto o Estado libanês ainda enfrenta uma profunda crise financeira.

Ao mesmo tempo, o custo de vida está atingindo níveis extremamente elevados. Uma família de quatro pessoas alugando alojamento em Beirute ou seus subúrbios pode exigir entre US $1.400 e US $1.500 por mês para cobrir apenas habitação, comida mínima, eletricidade, água e transporte. No entanto, essa estimativa exclui cuidados médicos, medicamentos, educação, telecomunicações e diversos gastos essenciais.

A guerra regional também pressiona os preços da energia. O aumento do petróleo está a afectar o transporte, os produtores privados e os custos de transporte. A inflação nos primeiros oito meses de 2026 atingiu cerca de 17%, muito mais do que as previsões no início do ano.

Neste contexto, a fórmula utilizada por Salam sobre o « preço alto » pago pelo Líbano tem um significado muito concreto. Um novo envolvimento do território num confronto regional teria consequências que a economia libanesa é cada vez menos capaz de absorver.

Teerão também negocia sua própria saída da crise

A reunião vem em paralelo com negociações muito mais amplas em torno do Irão. Os Estados Unidos e Teerão estão a explorar uma saída da guerra. Os canais indiretos operam em Nova York, com o Qatar desempenhando um papel em particular. A China também está a insistir para que se retomem as discussões sobre a referência Islamabad.

As negociações dizem respeito ao Estreito de Ormuz, ao regime de sanções e bloqueio, aos activos iranianos congelados e à questão nuclear. Também afectam as diferentes frentes regionais. Por conseguinte, o Líbano aparece potencialmente numa negociação muito mais ampla entre Washington e Teerão.

Esta dimensão preocupa Beirute tanto quanto lhe oferece uma possibilidade. O descalabro americano-iraniano pode reduzir a pressão sobre o Líbano. Mas o Governo pretende impedir que as decisões relativas ao seu território sejam negociadas entre potências estrangeiras sem participação libanesa.

É precisamente por isso que o diálogo directo com Pezeshkian é importante. Salam procura estabelecer que o Líbano já não deve ser apenas uma questão dentro da relação entre o Irão e os Estados Unidos. Deve ter a sua própria voz e interesses.

Esta posição é tanto mais importante quanto há relatos de discussões regionais que podem incluir a cessação de guerras em várias frentes, incluindo Líbano, Gaza e Iêmen. Se tais negociações progredirem, Beirute pretende evitar que o seu futuro em matéria de segurança seja definido como um mero homólogo num acordo mais amplo.

As reservas de Youssef Raggi revelam uma divergência de método

As reservas dadas ao Ministro dos Negócios Estrangeiros antes da reunião proporcionam uma melhor compreensão dos debates internos. Não devem ser transformados em conflitos institucionais cujas fontes não fornecem provas. No entanto, mostram que a forma como a relação iraniana é gerida não é totalmente uniformemente lida.

Uma linha pode considerar que uma reunião de alto nível com o Presidente iraniano poderia dar a Teerão normalização política sem compensação suficiente. Outro acredita que é precisamente necessário falar diretamente com o Irã para explicar as novas regras que o governo quer estabelecer.

Nawaf Salam escolheu o segundo método. Ele aceitou a reunião, mas usou-a para falar sobre soberania, não interferência, retirada israelense e monopólio estatal. A abertura diplomática torna-se assim o meio de transmitir uma mensagem exigente em vez de um sinal de alinhamento.

Esta escolha também é consistente com o estilo diplomático do Primeiro-Ministro em Nova Iorque. Encontra-se simultaneamente com líderes árabes, europeus, russos, sírios e iranianos. O objectivo é evitar que o Líbano seja trancado num único eixo quando o seu futuro depende de um conjunto muito vasto de parceiros.

No entanto, a divergência de metodologia dentro da delegação revelou uma questão que provavelmente voltaria: até que ponto a relação com o Irão deveria ser normalizada antes de se introduzirem quaisquer alterações concretas na questão das armas e da soberania?

Salam fala para Pezeshkian mas também para Hezbollah

A mensagem enviada ao Presidente iraniano também tem um destino interno. Ao dizer que o Líbano não quer mais servir de base para conflitos regionais, Salam fala implicitamente às forças políticas libanesas que mantêm alianças externas.

A fórmula não nega a existência dessas alianças. Estabelece um limite: nenhuma relação regional deve permitir que um partido libanês decida sozinho sobre um confronto envolvendo todo o país.

Esta questão tornou-se particularmente sensível após as guerras de 2023 e 2026. A crítica do noivado do Hezbollah aumentou à medida que a destruição aumenta. Walid Jumblatt, em particular, recordou sua oposição ao envolvimento do Irã e Hezbollah em conflitos regionais, mas sentiu que o diálogo com o partido ainda era necessário.

Esta combinação de crítica e diálogo, em outro registro, assemelha-se à abordagem de Salam a Teerã. O governo não está a tentar construir uma política de separação imediata. Procura mudar gradualmente as regras do jogo, reforçando as instituições.

A dificuldade reside no fato de que Hizbullah ainda considera suas armas necessárias em face de Israel. Enquanto a ocupação persistir e os ataques continuarem, o partido tem um argumento poderoso para recusar um desafio rápido ao seu arsenal.

Por conseguinte, o êxito da estratégia governamental depende também do processo de retirada israelita. Quanto mais território o exército recupera e mais segurança o Estado pode fornecer, mais o argumento a favor do monopólio de armas se torna mais forte. Por outro lado, a continuação da ocupação alimenta o discurso de resistência.

Irã enfrentando a nova língua do Estado libanês

O verdadeiro desafio da reunião é finalmente a forma como Teerão responderá a esta nova formulação libanesa. O governo não está a pedir ao Irão que desapareça do cenário diplomático. Pediu-lhe que aceitasse uma relação estruturada pelas instituições.

Isso pode parecer semântico, mas afeta diretamente a natureza da influência iraniana no Líbano. Durante anos, a relação estratégica entre Teerão e Hezbollah tem sido muitas vezes mais importante em questões de segurança do que a relação institucional entre os dois estados. A nova doutrina busca reverter essa hierarquia.

O pedido de nomeação de um novo embaixador está exactamente de acordo com esta lógica. Significa: o Líbano quer falar com o Irão, mas quer fazê-lo através dos canais estatais. A mensagem sobre a não-interferência complementa esta abordagem. O monopólio das armas dá-lhe a sua dimensão de segurança.

No entanto, a resposta iraniana não pode ser avaliada unicamente através de declarações diplomáticas. Terá de ser observado no comportamento: atitude face às decisões do Governo libanês, posição sobre o processo de monopólio das armas, relação com o Hezbollah e possível integração da questão libanesa nas negociações com Washington.

O verdadeiro teste virá depois de Nova Iorque

O encontro em Nova Iorque restaurou um canal político direto numa época em que as relações poderiam ter evoluído para o confronto verbal. Deu também a Nawaf Salam a oportunidade de definir os princípios da política que tenciona prosseguir.

Mas os casos mais difíceis permanecem inteiramente abertos. Israel ainda ocupa territórios libaneses. O Hezbollah mantém as suas armas. As negociações entre a América e o Irão continuam. A guerra regional ainda não acabou. O sul tem de ser reconstruído e o exército tem de estender o seu controlo.

A relação com Teerão será, portanto, julgada pela sua capacidade de acompanhar essas transformações sem tentar bloqueá-las. Se o Irão aceitar que as decisões libanesas são tomadas pelo Estado e apoiar uma des-escala que permita a retirada de Israel, a fórmula de uma « nova página » pode levar conteúdo concreto.

Se, pelo contrário, a relação Estado-Estado permanecer restrita à linguagem diplomática, enquanto as decisões estratégicas continuam a passar por canais paralelos, a reunião de Nova Iorque só terá mudado de forma.

É precisamente isso que dá tanta importância às reservas que precederam a entrevista. O debate dentro do executivo não era apenas sobre a oportunidade de encontrar um presidente estrangeiro. Trata-se da própria eficácia do diálogo com o Irão. Nawaf Salam escolheu testar este caminho. Ele abriu a porta, mas colocando sobre a mesa condições que afetam o coração da relação entre os dois países: soberania, não-interferência, monopólio de armas e recusa de devolver o Líbano ao terreno de uma guerra decidida em outro lugar.

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