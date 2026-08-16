Dia do Dia: Chipre ganhou independência em 16 de agosto de 1960

No coração do Mediterrâneo Oriental, Chipre, por muito tempo sob o domínio britânico, atingiu uma fase decisiva na sua história em 16 de Agosto de 1960. Naquele dia, a proclamação oficial da independência marcou o culminar de um processo negociado ferozmente entre o Reino Unido, a Grécia, a Turquia e representantes das comunidades cipriotas. Este evento, resultado dos acordos de Zurique e Londres assinados em fevereiro de 1959, terminou mais de oito décadas de controle colonial britânico, enquanto criando um complexo quadro constitucional para equilibrar as aspirações das populações grega e turca na ilha. Num contexto de descolonização acelerada após a Segunda Guerra Mundial, esta independência reflecte as tensões nacionalistas na região, opondo-se aos ideais de união com a Grécia aos da divisão ou manutenção do status quo.
A história de Chipre sob tutela britânica remonta a 1878, quando o Império Otomano, enfraquecido, cedeu a administração da ilha ao Reino Unido em troca de apoio contra a Rússia. Esta transferência, formalizada pela Convenção de Chipre, coloca a ilha sob uma administração britânica, mantendo uma soberania otomana nominal. Em 1914, com a entrada em guerra do Império Otomano ao lado das Potências Centrais, o Reino Unido anexou oficialmente Chipre, transformando-o em um protetorado. Então, em 1925, tornou-se uma colônia da Coroa, totalmente integrada ao império colonial britânico. Nesse período, a administração britânica desenvolveu infraestrutura, modernizou a economia e estabeleceu um sistema educacional, mas esses avanços mascaram frustrações crescentes entre a população.
A maioria grega, representando cerca de 77% da população, tem sido um forte defensor das aspirações da enose, união com a mãe Grécia. Influenciada pela revolução grega de 1821 e pelos ideais do nacionalismo grego, esta comunidade via Chipre como uma extensão natural do mundo grego. Por outro lado, a minoria turca, cerca de 18% da população, teme o domínio grego e muitas vezes prefere manter a presença britânica como garantia de segurança. Essas divisões étnicas e religiosas, herdadas de séculos de convivência sob o Império Otomano, exacerbam nos anos pós-guerra. A ascensão dos movimentos anti-coloniais na Ásia e África inspirou os cipriotas, enquanto a Grécia, uma saída enfraquecida da guerra civil (1946-1949), reviveu a questão de Chipre no cenário internacional.
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As raízes do nacionalismo exacerbado
Na década de 1930, tumultos esporádicos eclodiram contra a administração britânica, especialmente em 1931, quando manifestantes gregos-quipriot incendiaram a residência do governador em Nicósia. Estas perturbações levam ao aumento da repressão, com a proibição dos partidos políticos e a estrita censura. A Segunda Guerra Mundial acentuou as disparidades: milhares de cipriotas juntaram-se ao exército britânico, esperando um reconhecimento posterior, mas as promessas de autodeterminação permaneceram uma letra morta. Em 1948, o Reino Unido propôs um plano constitucional limitado, rejeitado pelo povo grego-cipriota que exigiu que fosse.
Um ponto de viragem ocorreu em janeiro de 1950, quando a Igreja Ortodoxa de Chipre, sob a liderança do arcebispo Makários II, organizou um plebiscito informal sobre a enose. Embora os cipriotas turcos boicotem a votação, 96% dos cipriotas gregos votaram a favor da união com a Grécia. Este referendo, embora não oficial, galvaniza o movimento nacionalista e atrai a atenção internacional. A Grécia apresentou o caso perante as Nações Unidas em 1954, invocando o direito à autodeterminação, mas os debates fervilhavam contra a oposição britânica e turca. O Reino Unido argumenta que Chipre é estratégico para as suas bases militares, essenciais no contexto da guerra fria e da proximidade do Canal de Suez.
Ao mesmo tempo, as tensões internas estão a piorar. A comunidade turca forma organizações como o Partido Nacional turco, defendendo os Taksim, ou partição da ilha. Os confrontos intercomunais eclodiram esporadicamente, exacerbados pela propaganda rival. É neste clima que surge a ideia de uma luta armada, inspirada por movimentos guerrilheiros na Argélia ou na Irlanda. Líderes gregos-quipriot, conscientes dos limites da diplomacia, optam por uma estratégia combinando pressão política e ações militares.
O nascimento da EOKA e o colapso da violência
1 de Abril de 1955 marca o início oficial da campanha armada com a fundação da EOKA, a Organização Nacional dos Lutadores Cipriota, liderada pelo coronel Georgios Grivas, um oficial grego experiente, conhecido como a Guerra de Digenis. Grivas, veterano de guerras mundiais e resistência grega, chegou clandestinamente em Chipre em novembro de 1954 para organizar uma rede subterrânea. O EOKA, com cerca de 300 combatentes regulares e 1.000 membros ativos, recruta agricultores cipriotas através da União de Agricultores Cipriota (PEK) e jovens através de movimentos como a Organização Cristã da Juventude (OHEN) e a Juventude Panciriana (PEON). O objectivo é claro: assediar as forças britânicas para forçar concessões que conduzam à enose.
Na noite de 29-30 de março de 1955, uma série de 18 ataques a bombas visaram instalações britânicas, delegacias e locais militares em toda a ilha. Entre as ações notáveis, a explosão na sede da polícia em Famagusta e a destruição do transmissor da Estação de Radiodifusão de Chipre. Uma proclamação revolucionária, assinada por Digenis, convida os cipriotas a lutar. Em junho de 1955, mais de 204 incidentes foram registrados, incluindo tiroteio e sabotagem. O EOKA evita inicialmente o turco-quipriot, com foco nos colaboradores britânicos e gregos.
Grivas e Dom Makários III, eleitos em setembro de 1950, trabalham em estreita colaboração, embora surjam diferenças. Makários prefere sabotagem limitada para evitar a perda de vidas, enquanto Grivas defende uma guerrilha mais agressiva. A organização depende de uma frente nacional (EMAK) para informações, suprimentos e propaganda, e da juventude (ANE) para manifestações. Operações como « Progress to Victory » em novembro de 1955 incluíram assassinatos de membros do serviço secreto britânico e batalhas simbólicas, como batalhas de bandeira, onde os escolares levantaram a bandeira grega, causando motins.
A repressão britânica e o exílio de Makários
Diante dessa insurgência, as autoridades britânicas, inicialmente tiradas de vista, reforçaram sua presença. O governador Robert Armitage foi substituído em outubro de 1955 por Sir John Harding, um soldado experiente. Em 26 de novembro de 1955, o estado de emergência foi declarado impondo a pena de morte por porte de armas, punição coletiva e leis repressivas. Operações de levantamento em massa, como « Kennett » ou « Pepperpot », visam os maquis Troodos, capturando guerrilheiros, mas sofrendo perdas.
A repressão estendeu-se aos civis: buscas domiciliares, detenções em massa (128 membros do Partido Comunista AKEL em dezembro de 1955) e alegações de tortura, incluindo espancamentos, açoites e métodos mais sofisticados, como o uso de ovos quentes ou eletrochoques. Os britânicos recrutaram policiais turco-cipriotas, atingindo 4.000 em 1956, exacerbando as tensões intercomunais. Já em janeiro de 1957, EOKA alvejou esses policiais, desencadeando motins.
Em 9 de março de 1956, Makários foi preso e exilado em Seychelles, via Aden e Mombasa, acusado de apoiar a violência. Isso levou a uma onda de ataques: 246 apenas em março de 1956, incluindo uma tentativa contra Harding. Makários, desde seu exílio, continua a trabalhar diplomaticamente, como assistente das Assembléias Gerais da ONU, e implorando por lenosis. Libertado um ano depois, mudou-se para Atenas, proibido de regressar a Chipre.
Escalada e primeiros sinais de compromisso
1957 viu uma trégua de março a outubro, permitindo que a EOKA se reorganizasse, mas as negociações falharam. Sob o novo governador Hugh Foot em dezembro de 1957, a violência retomou. O plano MacMillan de 1958, propondo uma pontuação de fato, foi rejeitado, levando a uma campanha indiscriminada contra os britânicos: 104 incidentes em dois meses, causando 8 mortes. No total, os guerrilheiros mataram 104 soldados britânicos, 54 policiais (15 gregos, 22 turcos, 12 britânicos) e 238 civis (26 britânicos, 203 gregos, 7 turcos).
Ao mesmo tempo, a comunidade turca formou o Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) em 1958, com tolerância britânica, como um contrapeso para EOKA. A violência intercomunal irrompeu, com 55 gregos mortos por turcos e 59 turcos por gregos em 1958. Estas tensões, juntamente com o medo de uma guerra greco-turca e instabilidade na NATO, levam a um compromisso. Grécia, sob Konstantinos Karamanlis, e Turquia, sob Adnan Menderes, optar pela independência em vez de leenose ou taksim.
Acordos de Zurique: bases para um equilíbrio precário
As negociações aceleraram-se no final de 1958. Em 11 de fevereiro de 1959, em Zurique, Karamanlis e Menders, com seus ministros estrangeiros Evangelios Averoff e Fatin Rüştü Zorlu, assinaram os acordos básicos. Estes textos incluem o Tratado de Garantia e o Tratado da Aliança. O Tratado de Garantia obriga o Reino Unido, a Grécia, a Turquia e Chipre a preservar a independência e a integridade territorial da ilha, proibindo qualquer união com outro Estado ou comparticipação. O artigo 4o estabelece: « Na medida em que não seja possível uma acção conjunta ou concertada, cada um dos três poderes garantes reserva-se o direito de agir exclusivamente para restabelecer a situação criada pelo presente Tratado. »
O Tratado da Aliança prevê a cooperação militar entre a Grécia, a Turquia e Chipre. Estes acordos lançam as bases para uma federação bicomunal e bizonal, com quotas étnicas para equilibrar poderes.
Acordos de Londres: Rumo a uma Constituição Bicomunal
Em 19 de Fevereiro de 1959, em Lancaster House, em Londres, os acordos de Zurique foram alargados com a participação do Reino Unido e dos dirigentes cipriotas: Makários para os gregos e Fazıl Küçük para os turcos. Inicialmente relutante, Makários aceitou sob pressão, marcando o abandono da neose em favor da independência.
A nova Constituição divide os cipriotas em duas comunidades. O Presidente é grego-cíprio, eleito pelos gregos; o Vice-Presidente turco-cíprio, eleito pelos turcos, tem um veto final sobre as leis e decisões do Conselho de Ministros. O Conselho conta com dez ministros, dos quais três são nomeados pelo Vice-Presidente. A Câmara dos Representantes, eleita separadamente, não pode alterar os artigos básicos sem acordo; outras leis, como leis fiscais ou municipais, exigem maiorias simples distintas, impedindo uma comunidade de legislar sozinha.
As quotas estendem-se à administração: 70% grego, 30% turco na função pública e o exército. O Reino Unido mantém a soberania sobre as bases de Akrotiri e Dhekelia.
As figuras centrais do movimento
Makários III, nascido Michael Christodoulou Mouskos em 1913, incorpora liderança espiritual e política. Monge no Mosteiro de Kykkos em 1926, formou-se em teologia em Atenas e Boston, tornou-se bispo de Kition em 1948 e arcebispo em 1950. Etnarco dos gregos-quipriots, ele liga a Igreja à causa nacional, organizando o plebiscito de 1950 e apoiando o EOKA sem admitir envolvimento direto.
Georgios Grivas, nascido em 1897, lidera a EOKA com uma disciplina militar. Um veterinário grego, formou grupos guerrilheiros nas montanhas e cidades, coordenando ataques e emboscadas. Seu anticomunismo visceral o distingue, também mirando os membros da AKEL.
Fazıl Küçük, médico e líder turco-quipriota, defende os interesses de sua comunidade, favorecendo o taksim inicialmente, mas aceitando a independência como um compromisso.
Karamanlis e Menders, primeiros-ministros gregos e turcos, desempenham um papel diplomático fundamental, evitando conflitos regionais.
Criação da República de Chipre
Em 1. ° de março de 1959, Makários retornou triunfante a Nicósia, recebido por imensas multidões. As eleições presidenciais de 13 de dezembro de 1959 levaram-no ao poder com dois terços dos votos gregos contra Ioannis Krides. Küçük torna-se vice-presidente.
== Demografia ==Segundo o censo norte-americano de 2000, a sua população era de 573.566 habitantes. A Constituição, promulgada em 1960, estabeleceu um sistema conjunto, com tribunais separados para assuntos comunitários e um exército misto.
Anúncio solene e garantias internacionais
Em 16 de agosto de 1960, em Nicósia, a República de Chipre foi declarada independente em uma cerimônia formal. A bandeira cipriota, neutra com um mapa da ilha de cobre num fundo branco, simboliza a unidade. Makários faz o juramento como Presidente, Küçük como Vice-Presidente. Os Tratados são assinados: o Tratado de Estabelecimento confirma as bases britânicas; o Tratado de Garantia apela aos poderes para garantir o respeito da Constituição.
Esta independência cria um equilíbrio imediato entre as comunidades, com quotas a proteger a minoria turca. Forças gregas e turcas estacionadas na ilha sob o Tratado da Aliança, enquanto o Reino Unido manteve suas instalações estratégicas. As implicações imediatas se manifestam na formação do governo, onde as nomeações respeitam escrupulosamente as relações étnicas, garantindo representação proporcional em instituições emergentes.