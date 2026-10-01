Líbano: Como os bancos fogem da sua responsabilidade na crise Sete anos após o início da crise, os líderes bancários libaneses rejeitam toda a responsabilidade. Os factos acusam-nos directamente. Antes de 2019,..

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🏦 Liban : comment les banques fuient leur responsabilité dans la crise

Sete anos após o início da crise, os líderes dos bancos libaneses rejeitam toda a responsabilidade. Os factos acusam-nos directamente.

Antes de 2019, eles optaram por concentrar até 70% de seus ativos na dívida pública em vez de diversificar o risco. Eles já sabiam em 2018 que essas contas do Tesouro já estavam perdendo valor — e continuaram a vendê-las como um investimento seguro.

Entre 2015 e 2019, pagaram grandes dividendos aos seus acionistas e diretores, em grande parte transferidos para o exterior. Pior: Em outubro-novembro de 2019, ao mesmo tempo que as retiradas foram bloqueadas para todos os libaneses, cinco líderes bancários — incluindo o presidente da Associação dos Bancos do Líbano — levantaram US$ 2,3 bilhões em fundos pessoais.

Para cobrir seus rastros, os bancos impuseram o controle de capital sem qualquer base legal, e contam com a mídia próxima deles para denunciar a culpa sobre o estado, a BDL, ou até mesmo a população.

Hoje, a justiça está ativa: denúncia do governador da BDL em janeiro de 2026, 45 a 50 funcionários entrevistados no Líbano, investigação criminal aberta na França em 15 bilhões de dólares transferidos para subsidiárias europeias.

Balanço: mais de $72 bilhões em perdas, e ainda nenhum banqueiro condenado.

📌 Analyse factuelle et sourcée de LibnaNEWS.

Este vídeo contém visuais gerados/assistidos pela IA.

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