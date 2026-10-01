Israel ameaçaria avançar para Beirute sem o desarmamento do Hezbollah e estabelecer condições para o destacamento do exército libanês.

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Israel teria ameaçado lançar uma ofensiva terrestre em larga escala que poderia chegar a Beirute se o Hezbollah não entregasse as suas armas, de acordo com relatórios publicados pela imprensa libanesa na quinta-feira, 1 de outubro de 2026. O aviso foi supostamente transmitido ao Líbano pelo Embaixador americano em Beirute, Michel Issa, numa reunião realizada em Setembro com o Vice-Presidente do Alto Conselho Islâmico xiita, Sheikh Ali al-Khatib. Nenhum anúncio oficial americano ou israelense nesta fase confirma publicamente os termos precisos desta ameaça.

Os relatórios indicam também requisitos israelitas para o desarmamento do Hezbollah para além das zonas fronteiriças. Israel solicitaria, nomeadamente, uma intervenção do exército libanês em Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah, duas áreas ao norte do Litani e historicamente associadas com uma presença do Hezbollah.

Mais sensível, Israel teria solicitado informações sobre as tropas libanesas envolvidas em certos destacamentos e gostaria de uma coordenação militar direta com o exército libanês. De acordo com as mesmas informações, foi formulada uma exigência de exclusão de quaisquer militares relacionados com o Hezbollah de áreas-piloto, mas também de quaisquer militares xiitas. O exército libanês teria rejeitado categoricamente esta última condição.

Ameaça israelita a Beirute denunciada a Ali al-Khatib

As informações centrais referem-se a uma reunião que alegadamente teve lugar em Setembro entre Michel Issa e o Sheikh Ali al-Khatib. De acordo com o diário eletrônico libanês Al-Modon, o embaixador americano emitiu então um aviso particularmente sério sobre as intenções israelenses.

Na ausência do desarmamento do Hezbollah, Israel estaria preparado para lançar uma operação terrestre numa escala maior do que as operações atuais. De acordo com a mensagem, o progresso pode chegar a Beirute. Esta formulação constituiria uma escalada acentuada em relação às exigências israelitas relacionadas principalmente com o desmantelamento das capacidades militares do Hezbollah em determinadas áreas.

No entanto, a informação deve permanecer atribuída ao Al-Modon. Nem a Embaixada dos Estados Unidos nem as autoridades israelitas confirmaram publicamente, na altura da publicação, que Michel Issa tinha realmente feito esta ameaça nesses termos antes de Ali al-Khatib.

No entanto, o contexto torna a mensagem particularmente sensível. As discussões sobre o desarmamento já não dizem respeito apenas às posições do Hezbollah perto da fronteira israelita. Agora cobrem áreas mais profundas dentro do território libanês.

O desarmamento de Hezbollah ao norte de Litani

Segundo relatos da imprensa libanesa, Israel transmitiu várias mensagens diretas e indiretas pedindo o desarmamento total do Hezbollah. As exigências israelitas incluiriam Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah.

Estas duas áreas revestem-se de particular importância geográfica. Eles estão localizados ao norte do Litani e constituem áreas montanhosas onde a presença de Hezbollah tem sido considerada importante há muito tempo. O alargamento das operações de desarmamento a estas zonas alteraria, portanto, significativamente o âmbito geográfico da missão confiada às Forças Armadas libanesas.

Israel exigiria especificamente que o exército se deslocasse para essas áreas para desmantelar a infraestrutura militar do Hezbollah. De acordo com Al-Modon, as mensagens israelenses alertariam contra uma repetição do « cenário Ali al-Taher ».

Esta referência refere-se às tensões e operações nesta área do Governorado de Nabatiyah. Em particular, reflecte o compromisso de Israel de impedir a manutenção ou a reconstrução de infra-estruturas militares em zonas onde o exército libanês é chamado a reforçar o seu controlo.

A questão do desarmamento está a mudar gradualmente. Após o debate sobre o controlo do território ao sul do rio Litani, está a ser exercida pressão sobre áreas mais afastadas da fronteira.

Israel gostaria de saber os militares destacados

No entanto, a informação mais incomum diz respeito às condições que Israel procuraria impor ao destacamento do exército libanês.

Fontes diplomáticas citadas por Al-Modon afirmam que Israel solicitou uma lista de oficiais e militares para serem destacados em certas áreas-piloto. Tel Aviv também gostaria de estabelecer uma forma de coordenação militar direta com o exército libanês.

Se confirmado, tal pedido iria muito além do posicionamento geográfico das unidades. Daria a Israel um direito de controlo sobre a própria composição das forças libanesas implantadas no seu território.

No entanto, não existe publicamente nenhuma confirmação oficial do Libanês ou Israel de que essas listas foram realmente reivindicadas. Esta afirmação baseia-se, nesta fase, nas fontes diplomáticas citadas pelos meios de comunicação libaneses.

A questão também tem uma dimensão de segurança óbvia. Comunicar a identidade precisa de oficiais e soldados designados para determinadas operações a um poder estrangeiro seria uma decisão particularmente sensível para uma instituição militar.

Um pedido para excluir soldados xiitas

Outra condição atribuída a Israel parece ser ainda mais problemática. Segundo relatos, Israel exigiria que nenhum militar destacado nas áreas-piloto estivesse ligado ao Hezbollah. Mas esta exigência iria mais longe: os militares da comunidade xiita também deveriam ser excluídos.

O exército libanês teria rejeitado fortemente esta condição.

A exclusão dos soldados com base na sua filiação religiosa afectaria directamente a composição da instituição militar libanesa. O exército reúne pessoal das diferentes comunidades do país e seu comando não pode tratar a adesão a uma confissão como equivalente à filiação política ou militar ao Hezbollah.

Novamente, este requisito não foi confirmado publicamente por Israel. Por conseguinte, deve ser considerado como um pedido atribuído a Israel pelas fontes citadas na imprensa libanesa.

No entanto, a sua formulação revela a profundidade do desacordo que surgiria em torno das modalidades de eventual implantação nos sectores em causa. Para o exército, aceitar um critério religioso significaria permitir que um ator externo interviesse na composição de suas unidades.

Exército no centro das máquinas de desarmamento

As novas exigências relatadas colocam o exército libanês numa posição particularmente delicada. Deve reforçar a sua autoridade no território, evitando simultaneamente a transformação de um destacamento para restaurar o monopólio estatal das armas num mecanismo controlado por Israel.

Esta distinção é essencial para as autoridades libanesas. O destacamento do exército é uma decisão soberana do Estado e sua cadeia de comando. A coordenação internacional pode acompanhar determinadas operações, nomeadamente no âmbito dos mecanismos existentes, mas a selecção individual de pessoal militar constituiria outro passo.

O problema torna-se ainda mais sensível quando diz respeito a áreas como Iqlim al-Tuffah ou Jabal al-Rihan. A intervenção militar nestas áreas exigiria recursos significativos e poderá exigir a identificação prévia de infra-estruturas militares, depósitos ou posições do Hezbollah.

A eficácia de tal operação dependerá também da cooperação política e de segurança no terreno. Um confronto direto entre o exército e o Hezbollah seria um cenário que as autoridades libanesas há muito procuram evitar.

A pressão agora vai além da fronteira sul

As informações publicadas na quinta-feira indicam, acima de tudo, que os pedidos de Israel deixariam de cessar no desarmamento do Hezbollah em zonas directamente adjacentes à fronteira.

Jabal al-Rihan e Iqlim al-Tuffah estão mais ao norte. Sua inclusão nas demandas israelenses reforçaria o objetivo de um desmantelamento mais amplo das capacidades militares do movimento, e não uma mera distância das suas forças fronteiriças.

Este desenvolvimento também explica o alcance da ameaça atribuída a Michel Issa. Uma ofensiva que pudesse chegar a Beirute deixaria de ser vista como uma consequência de um incidente fronteiriço em particular, mas sim como um meio de pressão final em caso de fracasso do desarmamento.

Tal operação teria consequências militares e humanas consideráveis. Implicaria um profundo avanço israelita no território libanês e abriria uma nova fase do conflito.

Nesta fase, no entanto, é uma ameaça relatada por fontes de mídia, não um anúncio público de um plano operacional israelense.

Várias declarações ainda por confirmar

Por conseguinte, as informações publicadas devem ser distinguidas de acordo com o seu nível de confirmação. A pressão israelita para o desarmamento do Hezbollah é um elemento estabelecido do contexto político e militar. A extensão desta pressão às zonas a norte de Litani também faz parte das discussões em curso sobre o controlo de armas.

Por outro lado, vários elementos específicos permanecem relatados por Al-Modon e suas fontes: a ameaça de uma invasão a Beirute transmitida por Michel Issa, a exigência de obter os nomes dos soldados libaneses destacados, o desejo de estabelecer uma coordenação direta com o exército e, acima de tudo, a exigência de excluir soldados xiitas de certas áreas.

Estas alegações exigem respostas de Washington, do Exército Libanês e das autoridades israelitas para serem definitivamente estabelecidas.

No entanto, estão a ter lugar numa altura em que a questão das armas Hezbollah está gradualmente a espalhar-se para zonas mais remotas da fronteira. O próximo ponto de tensão poderia, portanto, concentrar-se menos no princípio do destacamento do exército libanês do que numa questão de soberania: quem decide as áreas em que intervém, os soldados que envia para lá e as informações que aceita comunicar a Israel?

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