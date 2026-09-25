Washington promete uma nova retirada israelita: o que está realmente a ser negociado entre Kfar Tebnit, Ali al-Taher e o destacamento do exército

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Uma promessa americana em dois sectores precisamente identificados

A questão do Sul já não se limita a uma discussão abstrata sobre uma possível retirada israelita. Foram realizados contactos com os Estados Unidos sobre uma nova operação territorial envolvendo Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Washington teria prometido exercer pressão e apoio para que as forças israelitas se retirassem desta nova área. O exército libanês entraria então nas áreas evacuadas para implantar e exercer a autoridade do Estado. O projeto é apresentado como uma nova « zona experimental », construída sobre o modelo da primeira experiência de negociação.

Esta precisão altera a natureza da informação. Esta não é uma declaração geral americana a favor da soberania libanesa. Dois locais são identificados e uma sequência operacional é descrita. Israel deve primeiro evacuar as posições em causa. O exército libanês assumiria então. Washington interviria para conseguir este movimento israelita. A questão imediata é, portanto, se esta promessa americana será seguida de uma mudança concreta no mapa militar.

O projecto surge num momento em que o processo de negociação está em estado de estagnação. A primeira fase experimental não criou a cadeia rápida esperada. No entanto, o exército libanês estendeu seu controle sobre vastas áreas do Caza de Tiro. O raciocínio das autoridades libanesas consiste agora em utilizar esta progressão para reclamar uma consideração. Se o exército assume as suas responsabilidades, Israel deve, por sua vez, abandonar novas posições.

Um ponto é particularmente enfatizado: o exército não precisa da permissão de nenhum partido para entrar em território libanês e implantar sua autoridade lá. Esta declaração refere-se directamente ao debate sobre as condições de retirada. Para Beirute, o destacamento do exército no seu próprio território não pode ser objecto de autorização israelita. O problema é a ocupação prévia de cargos e não a legitimidade do exército para recuperá-los.

Kfar Tebnit e Ali al-Taher tornam-se assim muito mais de dois pontos no mapa. Devem determinar se o mecanismo negociado ainda pode produzir retiradas sucessivas ou se a primeira experiência permanecerá sem extensão.

A primeira zona experimental no coração do braço

A dificuldade vem em particular da interpretação totalmente oposta que Beirute e Israel dão da primeira experiência. Israel enviou a Washington uma avaliação negativa dos seus resultados. De acordo com a versão israelense comunicada aos americanos, vários membros do Hezbollah e quadros supostamente retornaram à primeira área após sua evacuação. Esta taxa é utilizada para desafiar a eficácia do regime e justificar a relutância em avançar rapidamente para uma segunda experiência.

O Líbano rejeita esta versão. Ele considerou as acusações israelenses imprecisas e considerou que elas pretendiam derrotar o processo de negociação, consolidar a ocupação e possivelmente preparar um retorno ao confronto mais amplo. O próprio Exército Libanês forneceu uma resposta detalhada para desafiar as reivindicações israelenses sobre o que aconteceu na primeira área.

Esta disputa é fundamental para compreender o caso de Kfar Tebnit e Ali al-Taher. O debate não tem a ver apenas com a vontade de Israel de deixar dois novos sectores. Trata-se do próprio balanço do mecanismo já testado. Se Washington aceita o argumento israelense de que a primeira experiência não funcionou, pode exigir mais garantias antes de qualquer evacuação. Se, pelo contrário, considera que o exército libanês cumpriu devidamente a sua missão, tem um argumento para pedir a Israel que prossiga para a próxima fase.

A nova zona experimental seria, portanto, tanto um teste do Exército Libanês como um teste de mediação dos EUA. Ajudaria a verificar se as acusações israelenses constituíam um obstáculo duradouro ou se Washington estava preparado para superá-las. É aqui que a promessa americana de pressão faz sentido. Sugere que os contactos não foram interrompidos apesar da disputa sobre a primeira área e que uma segunda sequência continua a ser considerada.

Esta batalha de versão também é uma batalha no calendário. Israel pode usar qualquer desafio para a primeira experiência para atrasar a segunda. Pelo contrário, Beirute procura demonstrar que o dispositivo está a funcionar e que o atraso já não se justifica. No meio disso, Washington tem de decidir que leitura é necessária e que garantias adicionais exige.

O que Washington realmente pede no Líbano

No entanto, a posição americana parece mais exigente do que a promessa de uma nova retirada sugeriria. Em Washington, perguntam-se por que razão o exército não se dirige mais directamente a alguns depósitos e locais militares do Hezbollah no sul. As questões americanas vão além desta região. Eles também dizem respeito à presença de armas na área de Beirute, considerado ter uma função mais interna do que uma função diretamente ligada ao confronto com Israel.

Esta extensão geográfica é importante. Mostra que, para parte da administração norte-americana, o problema não pára na fronteira ou mesmo ao sul do Litani. A questão é o monopólio estatal eficaz das armas. Washington não só quer que o exército substitua as forças israelitas nas áreas evacuadas. Aguarda medidas para demonstrar que a autoridade estatal também se estende à infraestrutura militar do Hezbollah.

Uma linha norte-americana particularmente dura é relatada nas discussões com os visitantes libaneses: nenhuma ajuda significativa ao Estado deve ser concedida antes de serem tomadas medidas concretas no terreno. Neste contexto, a retirada de Israel estaria directamente ligada à capacidade do Estado libanês de impor a sua autoridade. A ideia de que Washington pressionaria Israel a deixar o Líbano sem ações prévias e decisivas do exército é até descrita nessas trocas como uma ilusão.

Esta posição cria uma tensão com a promessa sobre Kfar Tebnit e Ali al-Taher. Por um lado, Washington teria concordado em empurrar Israel para outra evacuação. Por outro lado, as autoridades norte-americanas estão a condicionar os progressos a resultados libaneses adicionais. A negociação consiste precisamente em reunir estas duas lógicas.

A leitura americana da segurança regional também mudou desde 7 de Outubro. Os padrões anteriores deixariam de ser considerados suficientes em Gaza ou no Líbano. Para Washington, as garantias de segurança devem agora ser mais concretas e mais facilmente verificáveis. Isto explica porque a questão dos depósitos de armas, das posições militares e da verdadeira autoridade do exército ocupa tal lugar nas discussões.

A retirada de Israel torna-se uma contrapartida política

Para Beirute, aceitar esta lógica sem a contrapartida israelita seria politicamente perigoso. O governo já afirmou o seu compromisso com o monopólio das armas e com o destacamento do exército. Deve, portanto, ser capaz de mostrar que cada progressão no estado também leva a um declínio na ocupação.

Isso seria precisamente o que uma retirada de Kfar Tebnit e Ali al-Taher representaria. Permitiria que o governo libanês apresentasse uma sequência tangível: progressão do exército, negociação americana, retirada israelense e nova implantação. A operação constituiria assim um argumento para negociar apoiantes contra aqueles que consideram que o processo impõe obrigações ao Líbano sem alterar suficientemente a presença israelita.

O problema é que as exigências israelitas continuam a ser elevadas. A posição pública dos líderes israelenses é ligar uma retirada mais ampla ao tratamento das capacidades militares do Hezbollah. As autoridades israelitas recusam-se também a considerar o acordo-quadro como uma obrigação que conduz automaticamente à rápida evacuação de todas as posições.

Essa discrepância explica porque a aplicação do texto abrandou após a primeira fase. O Líbano considera que cumpriu os seus compromissos, colocando o exército na zona experimental. Israel acredita que o resultado da segurança não é satisfatório. Washington então tenta construir uma nova fase limitada para evitar o colapso do processo.

Os projectos Kfar Tebnit e Ali al-Taher devem ser incluídos neste quadro. Ainda não é a segunda fase geral da retirada. É mais uma tentativa de demonstrar que o método permanece viável apesar das acusações de Israel.

Oitava sessão de negociação suspensa nas eleições de Israel

Outra incerteza diz respeito à próxima reunião formal. Nawaf Salam perguntou se uma oitava ronda de negociações libanesa-israelense seria convocada em outubro ou se seria adiada para depois das eleições israelenses. Esta questão deve ser abordada diretamente com o Secretário de Estado dos EUA Marco Rubio.

O calendário não é secundário. Uma ideia tinha circulado em torno de uma oitava sessão, às vezes referida como « Roma 3 », durante a primeira semana de outubro. Em especial, o objectivo era impedir que o acordo-quadro desse a impressão de ter entrado numa fase de coma diplomático. Mas esta possibilidade encontra obstáculos relacionados à campanha eleitoral israelense.

Benjamin Netanyahu tem pouco incentivo para fazer uma retirada provável de ser apresentada por seus oponentes como uma concessão algumas semanas antes da eleição. A questão libanesa faz, portanto, parte dos cálculos da política interna israelita. Uma medida que poderia ser negociada em outro período torna-se mais difícil quando cada movimento territorial pode ser explorado na campanha.

Essa situação também explica a tendência observada em várias capitais ocidentais. Os resultados das eleições são acompanhados de perto. A hipótese de um retorno de Netanyahu coexiste com a de uma recomposição em torno de personalidades como Gadi Eisenkot. Mas os próprios funcionários libaneses são encorajados a não sobrestimar esses cenários. Uma mudança de maioria não garantiria automaticamente uma mudança de doutrina no sul.

No entanto, para o Líbano, esperar pela votação é um custo. As operações militares continuam. Os residentes são impedidos de retornar normalmente a várias áreas. A reconstrução continua suspensa da segurança. Por conseguinte, cada adiamento das negociações estende uma situação que não é meramente diplomática.

O acordo-quadro ameaçado por condições crescentes

O verdadeiro perigo é que o acordo-quadro mude gradualmente a sua natureza. Projetado para organizar uma saída de crise, corre o risco de se tornar um espaço onde novas condições são adicionadas antes de cada passo. As negociações não desaparecem, mas deixam de produzir um movimento regular.

A parte libanesa considera que o acordo deveria conduzir à retirada total de Israel. Alguns funcionários também garantem que Donald Trump continua comprometido com esse objetivo. Mas, entre o princípio e a execução, vários casos se interpuseram: avaliação da primeira zona experimental, armas Hezbollah, destacamento do exército, eleições israelenses, o futuro das condições finais e internacionais de ajuda no Líbano.

O próprio apoio internacional torna-se condicional. A participação significativa na reunião preparatória dedicada ao apoio ao exército em Paris confirmou que o Líbano continua a ser acompanhado pelos seus parceiros. Mas a falta de resultados financeiros imediatos também enviou uma mensagem: a ajuda já não é considerada automática. Os capitais estrangeiros querem ver medidas concretas antes de mobilizar mais recursos.

Essa lógica afeta diretamente o exército. Pede-se-lhe que estenda o seu controlo, mesmo que o seu reforço dependa, em parte, do apoio internacional condicionado aos resultados que deve produzir. O mecanismo pode, portanto, tornar-se circular: mais missões são solicitadas ao exército para desbloquear a ajuda, enquanto mais ajuda é necessária para realizar essas missões numa base sustentável.

O terreno continua a deteriorar-se durante as discussões

Enquanto as negociações procuram uma nova zona experimental, Israel continua suas operações. Ataques e destruição afetaram várias partes do sul. Kfar Tebnit aparece na geografia das operações militares. Outras localidades e setores, incluindo Kfar Shuba, Beit Yahoun, Qantara, Tallousa e Mansouri, permanecem sob forte pressão.

Esta realidade é essencial. Significa que as negociações não são conduzidas numa situação de cessar-fogo estabilizada. O território discutido pelos diplomatas continua a sofrer transformações militares. As casas estão a ser destruídas. As zonas agrícolas são afectadas. O deslocamento dos habitantes continua. O exército deve preparar-se para o seu destacamento em áreas cujas infra-estruturas foram por vezes gravemente danificadas.

Por conseguinte, a questão da retirada não se limita à partida dos soldados israelitas. O exército libanês pode recuperar uma área cujas casas, estradas e serviços foram destruídos. O regresso do Estado implica então uma operação muito mais ampla de desminagem, segurança, reconstrução e restauração de serviços.

Essa dimensão explica por que o governo insiste no retorno dos habitantes e na reconstrução paralela das negociações militares. Uma retirada que não permite que as famílias retornem produz apenas soberania incompleta. O resultado deve ser medido através da retomada da vida civil.

Finul adiciona um segundo prazo ao arquivo

O problema torna-se mais complexo com o fim planejado da missão Finul. Depois de 48 anos de presença internacional ao sul da Litani, o Líbano deve agora preparar-se para o período pós-Final, enquanto tenta assegurar a retirada de Israel.

A busca por uma força de substituição ainda não foi concluída. Está a ser estudada uma iniciativa franco-italiana. Vários países europeus demonstraram interesse. Outros Estados, incluindo Estados Asiáticos, poderiam participar de uma fórmula ampliada. Mas as discussões são sobre a missão desta força futura, sua área de intervenção, suas capacidades e as garantias de segurança concedidas aos seus militares.

O desacordo é profundo. Um conceito europeu favorece uma presença essencialmente destinada a manter a estabilidade e a apoiar o exército. Uma abordagem mais exigente gostaria de conferir à nova força um papel mais amplo na extensão da autoridade estatal, com possíveis implicações ao norte do Litani. Os países contribuintes das tropas querem saber exactamente o que lhes será pedido para fazer antes de aderirem.

Foi referido um prolongamento técnico da final por seis meses para dar tempo às negociações. Esta possibilidade, no entanto, encontra relutância americana. Outra via é reforçar o papel dos observadores internacionais da trégua. Mais uma vez, nenhuma decisão final é tomada.

A consequência para o processo de retirada é directa. Se Kfar Tebnit, Ali al-Taher e outros setores forem evacuados antes da transição internacional, o exército poderá gradualmente consolidar seus arranjos. Se Israel mantiver as suas posições à medida que o Finul começa a reduzir a sua presença, o Sul pode entrar num período em que a arquitectura de segurança se torna ainda mais frágil.

Uma promessa americana para ser julgado em três resultados

O conteúdo real da promessa americana pode, em última análise, ser avaliado através de três critérios específicos. A primeira é a evacuação real de Kfar Tebnit e d’Ali al-Taher. Sem um movimento israelita, o compromisso continuará a ser uma garantia diplomática sem tradução territorial.

O segundo é o destacamento do exército libanês. Se Israel se retirar, as forças regulares terão de poder entrar imediatamente nos sectores em causa e estabelecer um controlo duradouro. Este destacamento terá também de responder às acusações feitas após a primeira experiência. O objectivo será mostrar que o exército pode impedir o regresso de estruturas militares que escapam ao Estado.

O terceiro critério será o mais importante: a existência de um próximo passo. Se a nova área experimental funcionar, mas não for preparada qualquer retirada, o processo permanecerá bloqueado numa lógica de testes permanentes. Se, pelo contrário, Kfar Tebnit e Ali al-Taher prepararem rapidamente o caminho para uma nova evacuação, o acordo-quadro recuperará o ímpeto.

A credibilidade americana está neste nível. Washington não deve apenas convencer Beirute a tomar medidas difíceis. Deve também demonstrar que pode obter o equivalente pretendido de Israel. Sem este equilíbrio, o acordo pode ser visto como um mecanismo em que as obrigações libanesas são imediatamente verificadas, enquanto as retiradas israelitas permanecem negociáveis em cada fase.

Para as autoridades libanesas, a questão é igualmente importante. Eles escolheram contar com o exército dos EUA, negociação e mediação para gradualmente recuperar o território. Kfar Tebnit e Ali al-Taher são agora um teste concreto desta estratégia. Se a retirada ocorrer, o governo terá um resultado verificável. Se permanecer suspensa, a questão deixará de ser apenas quando Israel se retirar. O Conselho centrar-se-á na própria capacidade do acordo-quadro para transformar os compromissos diplomáticos em soberania efectiva.

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