Quem tem o relógio contra ele: Trump ou a República Islâmica?

Donald Trump e a República Islâmica enfrentam duas contas diferentes. Washington é constrangido pelas eleições e pelo fim do mandato presidencial, enquanto Teerã luta contra o colapso monetário, a inflação e a pressão social. Neste confronto, o tempo poderia tornar-se uma arma tão decisiva como a força militar.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Por Bernard Raymond Jabre

Nas guerras, olhamos para mísseis, aviões, porta-aviões, sanções, perdas, territórios. Contamos homens e biliões. No entanto, há uma arma que ninguém pode produzir e que nenhum exército pode destruir: o tempo.

E no confronto de hoje entre os Estados Unidos de Donald Trump e a República Islâmica do Irão, talvez a questão chave já não seja quem é o mais poderoso?

A resposta a isso é óbvia.

A verdadeira questão é:

Quem tem o relógio contra ele?

Porque Washington e Teerão não vivem ao mesmo tempo.

Donald Trump vive no tempo da democracia americana: eleições, pesquisas, Congresso, opinião pública e, em última análise, o fim constitucional de um termo.

A República Islâmica vive noutra época: a da sobrevivência.

E uma dieta que procura sobreviver não necessariamente justifica em meses. Ele pode raciocinar em gerações.

DOIS HORLÓGIOS

Donald Trump tem um poder considerável. Mas este poder carrega nele sua própria data de expiração.

Em 3 de novembro de 2026, os americanos renovarão toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado. FEC.gov

Pesquisas de opinião recentes mostram um ambiente difícil para republicanos. Uma pesquisa da Reuters/Ipsos de setembro revelou um aumento no apoio a um Congresso controlado pelos Democratas, juntamente com uma baixa popularidade presidencial. Reuters

Isto, obviamente, não prevê o resultado das eleições. As eleições americanas são decididas distrito por distrito e estado por estado, e o voto nacional não é uma previsão da composição final do Congresso.

Mas isso é suficiente para compreender o problema estratégico.

Trump ouve o tique.

O Irão está a tentar não ouvir.

HORLOGIA AMÉRICA: GUIAR ANTES DAS ALTERAÇÕES POLÍTICAS DO TEMPO

Um presidente americano nunca é apenas confrontado com o seu adversário externo. É também confrontado com o seu próprio calendário interno.

Se ele tem um Congresso favorável, sua capacidade política é importante.

Se ele perder a Casa, a paisagem muda.

As investigações parlamentares estão a aumentar. Os orçamentos estão a tornar-se mais difíceis de negociar. As iniciativas legislativas enfrentam mais obstáculos. O controlo sobre o executivo está a aumentar.

E se a oposição também obtivesse o Senado, as nomeações presidenciais e judiciais também se tornariam muito mais conflitantes.

Trump permaneceria presidente. Mas o tempo de seu poder político já não seria exatamente o mesmo.

Então vem um segundo relógio, mais distante e muito mais certo.

A Constituição dos Estados Unidos prevê que o mandato presidencial termine ao meio-dia de 20 de janeiro após o seu mandato constitucional. Para o mandato atual de Trump, isto significa 20 de janeiro de 2029, a menos que haja um evento constitucional excepcional. Congresso.gov

Teerão conhece essa data e Washington.

É fundamental.

Para derrotar politicamente um presidente dos EUA, nem sempre é necessário vencê-lo militarmente.

Às vezes temos de sobreviver.

ARTE IRÂNICA DE ENDURAÇÃO

A República Islâmica está agora extremamente enfraquecida.

O desaparecimento de Ali Khamenei e vários altos oficiais militares poderiam ter causado o colapso da arquitetura de poder. No entanto, apesar das perdas sofridas, as instituições centrais e especialmente o aparelho da Guarda Revolucionária continuaram a funcionar. Reuters ainda estava descrevendo em março um sistema que mostrou uma surpreendente resiliência após a decapitação de uma parte significativa de seu comando. Reuters

Isto não significa que o regime seja sólido.

Significa outra coisa, muito mais importante:

ele sabe como sobreviver ferido.

E é provavelmente a qualidade essencial de todos os regimes revolucionários que duram.

Eles gradualmente aprendem a distinguir o que é indispensável do que pode ser sacrificado.

Um ministro pode desaparecer.

Um general pode ser substituído.

A infra-estrutura pode ser reconstruída.

Uma moeda pode cair.

Uma população pode tornar-se pobre.

Enquanto restarem três elementos — a cadeia de comando, o aparelho coercitivo e a capacidade de financiar adequadamente aqueles que defendem o sistema — o regime pode continuar a existir.

É brutal, mas é a lógica da sobrevivência política.

MAS É POSSÍVEL QUE ELE TENHA UMA CHIADO

No entanto, seria errado acreditar que o tempo necessariamente joga para Teerão.

A República Islâmica tem sua própria bomba-relógio.

É económico.

No início de outubro, o rial iraniano caiu cerca de 2,688 milhões por um dólar, depois de perder mais da metade do seu valor em um ano. A Reuters também relata inflação acima de 70%. Reuters

Não são apenas números.

A inflação desta magnitude destrói algo muito mais valioso do que uma moeda: a confiança.

Confiar em poupanças.

Confiar em salários.

Confia em mim amanhã.

E quando os cidadãos começam a transformar o seu dinheiro em dólares ou ouro porque já não acreditam na sua própria moeda, há um fenómeno profundamente político: já estão a votar silenciosamente contra o sistema monetário do seu Estado.

A República Islâmica pode resistir a aeronaves americanas.

Ela pode parar os adversários.

Pode reconstruir a infra-estrutura.

Mas não pode ordenar indefinidamente que uma população acredite numa moeda em que já não acredita.

Então este é o segundo relógio.

Trump é dono do relógio eleitoral.

O Irão tem o relógio económico e social.

E ninguém sabe hoje qual vai tocar primeiro.

TRUMP PARADOX

Há aqui um paradoxo notável.

Quanto mais Trump aumenta a pressão sobre o Irã para acelerar seu enfraquecimento, mais custo econômico este mesmo confronto pode ter nos Estados Unidos.

Petróleo, gasolina, transporte e inflação entram imediatamente na vida diária do eleitor americano.

Reuters observou, no final de Setembro, que o conflito com o Irão e o aumento dos preços da energia eram precisamente um problema político para a administração na abordagem intercalar. Reuters

Este é todo o paradoxo estratégico:

para encurtar o relógio iraniano, Trump pode inadvertidamente acelerar o seu.

Uma longa guerra pode empobrecer o Irão.

Mas uma longa guerra também pode cansar a América.

E ambas as sociedades não apoiam politicamente o sofrimento da mesma forma.

A democracia reflecte rapidamente a sua insatisfação com as eleições.

Uma ditadura procura repelir este momento por coerção.

Isto não torna a ditadura mais forte.

Isto significa simplesmente que os seus mecanismos de ruptura são diferentes.

TEHÉRAN NÃO NECESSITA

Este é provavelmente o ponto estratégico fundamental.

Talvez a República Islâmica já não precise de derrotar os Estados Unidos.

Só deve evitar ser destruída.

Imagine sua estratégia como um boxeador amplamente dominado que sabe que a luta tem uma duração fixa.

Ele já não procura necessariamente o KO.

Ele está a desligar.

Ele protege os órgãos vitais.

Está disposto a perder as rondas.

Está à espera do sino.

Para Teerão, este « bell » pode ser 3 de novembro de 2026.

Daí, em 3 de janeiro de 2027, quando o novo Congresso tomou posse.

Depois 2028.

Depois, 20 de Janeiro de 2029.

A lógica torna-se então:

hoje vamos negociar amanhã com uma América diferente.

Este raciocínio não garante obviamente a sobrevivência do regime. O colapso econômico, uma fratura dentro das forças de segurança, uma revolta maciça ou um colapso de elite poderiam perturbar a equação.

Mas ele explica por que a perseverança se torna uma estratégia em si mesma.

E SE A REPÚBLICA ISLÂMICA MORRER SEM TOMBER?

Finalmente, há uma terceira possibilidade, provavelmente a mais interessante.

Muitas vezes imaginamos dietas como edifícios.

Eles existem.

Depois, colapsam.

A história raramente funciona assim.

Uma dieta pode morrer enquanto mantém o seu nome.

A República Islâmica poderia sobreviver institucionalmente, mas mudar profundamente na natureza.

O poder religioso poderia gradualmente ceder mais terreno ao aparato militar e de segurança.

Os Guardiões da Revolução poderiam tornar-se menos protetores da República Islâmica do que a própria República Islâmica.

Antes do desaparecimento de Ali Khamenei, uma avaliação dos serviços dos EUA relatada pela Reuters previa especificamente a possibilidade de elementos duros do IRGC tomar um lugar decisivo no poder em caso de desaparecimento do Guia. Era apenas um cenário entre muitos, não uma certeza. Reuters

Mas revela algo essencial.

Talvez a verdadeira questão não seja:

« Vai cair o regime iraniano? »

Pode tornar-se:

« Que regime iraniano vai sobreviver? »

TEMPO CONTRA A FORÇA

Depois chegamos ao cerne da questão.

Os Estados Unidos têm superioridade militar.

O Irã tem a profundidade histórica de um estado que aprendeu a viver sob pressão por décadas.

Trump tem uma extraordinária capacidade de agir.

Mas governa em um sistema onde cada poder retorna periodicamente ao eleitor.

A República Islâmica tem muito menos poder.

Mas ela não organiza a sua própria alternância.

Assim, a pessoa tem força, mas seu tempo é constitucionalmente contado.

O outro tem muito menos força, mas tenta tornar seu tempo indefinido.

E é aí que começa a verdadeira guerra.

Não só entre mísseis e defesas aéreas.

Mas entre duas concepções do tempo.

A América quer um resultado.

O Irão quer durar.

Trump quer que algo aconteça.

Teerã quer impedir que algo aconteça até que Trump não tenha mais o mesmo poder para provocá-lo.

QUEM TEM DE LUTAR COM ELE?

Os dois.

Mas não o mesmo.

Trump ouve o tique eleitoral.

A República Islâmica ouve o abalo econômico, social e talvez revolucionário.

O primeiro sabe exatamente quando certos prazos ocorrerão: 3 de novembro de 2026, 20 de janeiro de 2027 e 20 de janeiro de 2029.

O segundo não sabe o dia em que sua população, economia ou próprio aparato de poder poderia passar um ponto de ruptura.

Talvez seja isso que torna este confronto tão perigoso.

Trump sabe quanto tempo tem a política.

O regime iraniano não sabe quanto tempo histórico lhe resta.

E quando um homem com pressa enfrenta um regime sitiado, cada um pode ser tentado a acelerar o tempo do outro.

Então os erros tornam-se possíveis.

Pois a história nos ensina uma última coisa:

os poderes muitas vezes pensam que controlam o relógio.

Mas no final, é quase sempre o relógio que controla os poderes.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews