Explosão do porto de Beirute: Tarek Bitar enfrenta o teste decisivo dos mandatos e sua execução

Seis anos após a explosão do porto de Beirute, Tarek Bitar aproxima-se de um passo decisivo. Depois de receber um estudo de 270 páginas, o juiz deve decidir as responsabilidades, o destino dos desaparecidos e quaisquer mandados. A sua execução será agora o verdadeiro teste à justiça libanesa e às suas instituições.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Estudo de 270 páginas coloca o arquivo em movimento

Mais de seis anos após a explosão do porto de Beirute, o inquérito judicial aproxima-se de um passo decisivo. O juiz de instrução do Tribunal de Justiça, Tarek Bitar, recebeu agora um estudo do Ministério Público sobre o caso. O documento tem 270 páginas e foi supervisionado pelo advogado-geral do Tribunal de Cassação de Mohammad Saab. Sua entrega ao juiz aproxima a investigação da decisão adversa que vem sendo aguardada há anos, sem implicar que possa ser publicada automaticamente. A Bitar continua livre para avaliar o conteúdo do documento, concluir certas investigações e tomar as medidas necessárias antes de considerar o seu trabalho de investigação concluído.

Essa precisão é essencial para entender o que está sendo feito. A apresentação do estudo da acusação não é uma decisão sobre responsabilidades. Nem vincula Tarek Bitar nas suas conclusões. O juiz conserva o poder de apreciar os factos, os títulos, as qualificações jurídicas e as pessoas susceptíveis de serem julgadas. Pode, por conseguinte, manter certos elementos, excluir outros ou considerar que os actos complementares são indispensáveis. Depois de anos em que o inquérito foi abrandado por recursos, desafios de jurisdição, recusa em comparecer e confronto aberto dentro do judiciário, a questão não é mais se Bitar será capaz de elaborar sua decisão. Deve igualmente determinar em que estado processual deixará cada um dos interessados quando concluir o inquérito.

É aqui que começa a parte mais delicada do ficheiro. Várias pessoas não compareceram perante o juiz. Alguns se recusaram a aparecer ou contestaram sua autoridade através de procedimentos diferentes. Outros haviam sido detidos antes de serem libertados nas circunstâncias excepcionais que marcaram o confronto entre Bitar e o antigo procurador-geral do Tribunal de Cassação, Ghassan Ouedat. Mesmo antes de o caso ser julgado perante o tribunal, temos de responder a uma pergunta muito concreta: o que fará Tarek Bitar com todas estas situações pendentes?

Aqueles que não apareceram são a primeira fechadura

O caso de pessoas que não compareceram antes de Tarek Bitar não é um detalhe processual. Pode determinar como a investigação irá passar para a fase de julgamento. Dois caminhos permanecem possíveis. O juiz pode decidir convocar novas audiências e tentar completar os interrogatórios antes de tomar a decisão. Pode igualmente considerar que o processo contém elementos suficientes para avançar e resolver directamente, na sua decisão, o estatuto judicial dos que não compareceram.

Nesta segunda hipótese, a questão dos mandatos torna-se central. A Bitar poderia tomar as medidas que considera justificadas pelos elementos de prova recolhidos durante o inquérito. Os mandados de detenção podem então ser emitidos contra determinadas pessoas se as condições legais forem cumpridas. Mas a sua assinatura seria apenas o primeiro passo. Um mandato só tem um efeito concreto se for transmitido às autoridades competentes e executado. O caso então deixaria o gabinete do juiz para entrar em uma nova cadeia institucional envolvendo a acusação e a polícia judicial.

Esta etapa será um dos testes mais importantes desde a abertura da investigação. Durante vários anos, o debate centrou-se na capacidade de Tarek Bitar para continuar seu trabalho, apesar dos apelos e desafios. A questão poderia agora tornar-se muito mais simples e mais brutal: quando um juiz emite uma decisão contra uma pessoa com peso político, administrativo ou de segurança, o Estado é capaz de executá-la? Um tribunal que pode escrever uma decisão mas não pode executá-la permanece trancado em seus arquivos.

As famílias das vítimas insistem precisamente neste ponto. Para eles, o valor do próximo passo não será medido apenas pelo número de páginas da decisão adversarial ou pelo número de pessoas citadas. Medirá a capacidade do poder judiciário para transformar decisões em ações. Após seis anos de batalhas processuais, a execução torna-se quase tão importante quanto a própria acusação.

O arquivo deixado por Ghassan Ouedat permanece aberto

Outro problema significativo diz respeito às pessoas que tinham sido libertadas por Ghassan Ouedat quando ocupou o cargo de Procurador-Geral do Tribunal de Cassação. Essa sequência foi um dos episódios mais espetaculares da crise judicial em torno da investigação. Mostrou que o conflito já não se limitava às relações entre Tarek Bitar e os funcionários que desejava ouvir. Chegou ao topo da hierarquia judicial.

O destino destas pessoas não pode permanecer indefinidamente numa área cinzenta. Tarek Bitar deve agora determinar as consequências dos elementos recolhidos desde então. Pode considerar que a sua situação não justifica uma nova medida. Pode igualmente chegar a uma conclusão diferente em relação a todo o processo. Esta escolha deve ser justificada legalmente. Não pode basear-se unicamente na vontade de inverter as decisões de Ghassan Ouedat ou, inversamente, no desejo de evitar um novo confronto institucional.

É aqui que a futura decisão adversa deve demonstrar a sua força. Terá de individualizar as responsabilidades. Nem todas as pessoas que tinham conhecimento da presença de materiais perigosos no porto necessariamente tinham as mesmas habilidades. Nem todos tinham o mesmo poder de decisão. Alguns poderiam transmitir informações, outros poderiam ordenar uma medida, outros poderiam intervir materialmente. Por conseguinte, a responsabilidade penal não pode ser inferida unicamente pelo facto de uma denominação figurar numa correspondência administrativa ou de uma pessoa ter uma posição numa determinada data.

O juiz terá de determinar o que cada pessoa sabia, quando soube, que poderes tinha, que medidas podia tomar legalmente e o que fez ou não fez. Só depois desta reconstrução individualizada é que as qualificações criminais podem tornar-se significativas.

Hangar 12 permanece no centro do caso

Apesar de anos de batalha política e judicial, questões fundamentais permanecem surpreendentemente simples. Como chegaram os materiais perigosos ao porto de Beirute? Porque foram descarregados? Como é que acabaram no hangar número 12? Porque ficaram lá anos? Quem diria que estavam aqui? Quem sabia do perigo deles? Que autoridades haviam recebido avisos? Quem tinha o poder de mover, apreender, reexportar ou neutralizar estes materiais? Por que nenhuma medida impediu o desastre?

Para Cécile Roukoz, advogado e irmã de Joseph Roukoz, que morreu na explosão, é aqui que reside a verdadeira estaca. As famílias não solicitam uma lista de funcionários escolhidos de acordo com sua filiação política. Esperam uma narrativa judicial completa baseada em provas e relatórios recolhidos durante a investigação. A decisão deve permitir compreender a cadeia de acontecimentos e a cadeia de responsabilidade.

Essa exigência é importante porque o arquivo portuário tem sido cercado, desde o primeiro dia, por uma massa considerável de pressupostos, narrativas políticas e acusações contraditórias. Algumas foram apresentadas como certezas mesmo antes de serem demonstradas. Uma decisão judicial séria terá de fazer exactamente o contrário. Terá de separar o que está estabelecido do que permanece hipotético. Terá de explicar por que um elemento é considerado evidência e por que outro não permite a responsabilidade.

Por conseguinte, o número de nomes não será um indicador suficiente da qualidade da decisão. Uma acusação espetacular, mas mal fundamentada, enfraqueceria o procedimento. Por outro lado, uma decisão que possa mostrar precisamente como uma pessoa foi informada, o que poderia fazer e por que seu comportamento é legalmente relevante dará ao julgamento futuro uma base muito mais difícil de desafiar.

A origem dos materiais, o outro grande enigma

A via externa dos materiais perigosos é um dos aspectos mais sensíveis. Cécile Roukoz salienta que a parte do inquérito relativa à forma como os materiais entraram no Líbano e as entidades que podem estar ligadas a eles permanece abrangida pelo segredo do inquérito. Isto significa que as provas publicamente disponíveis ainda não determinam o que Tarek Bitar realmente estabeleceu nesta sequência.

No entanto, esta questão é fundamental. Entender por que os materiais permaneceram no Hangar 12 envolve entender primeiro como eles chegaram. A sua viagem deve ser reconstruída, os documentos que acompanham o seu transporte, as decisões que conduzem à sua descarga e as responsabilidades sucessivas uma vez que a carga entrou no porto. Cada etapa pode incluir seus próprios atores e obrigações.

A decisão adversa é, portanto, esperada não só para o que vai dizer aos funcionários libaneses que se tornaram conscientes do perigo, mas também para o que pode revelar do canal anterior. Se a investigação tiver identificado pessoas ou entidades relacionadas com a chegada de materiais, será necessário compreender quais as provas baseadas na identificação. Se não foi possível estabelecer determinados elementos, este limite deve também ser claramente assumido.

Para as famílias, a verdade judicial não pode começar quando os materiais são colocados no hangar 12. Deve ir tão longe quanto as provas permitem. É esta reconstrução global que dará à decisão o seu valor histórico, bem como judicial.

Uma decisão adversa ainda não significa um julgamento imediato

Um dos mal-entendidos em torno do caso é que, uma vez proferida a decisão adversa, o caso virá imediatamente antes do Conselho de Justiça e o julgamento começará. A realidade processual pode ser mais longa.

O estatuto das pessoas que não compareceram deve ser previamente clarificado. Quaisquer mandatos deverão ser transmitidos. A sua implementação pode constituir novos desafios. O caso das pessoas anteriormente libertadas deve também ser tratado. Só depois de estas questões terem sido resolvidas é que o caso pode avançar em melhores condições para a próxima fase.

O Conselho de Justiça passará então a ser o local onde as responsabilidades assumidas durante a investigação terão de ser consideradas inversamente. Os réus poderão defender-se. As provas serão discutidas. As qualificações escolhidas podem ser confrontadas com os argumentos das diferentes partes. As famílias das vítimas poderão seguir um julgamento que, até agora, nunca começou realmente.

Esta distinção entre investigação e julgamento é essencial. Tarek Bitar não é responsável pelas condenações finais. Seu papel é investigar, determinar se existem elementos suficientes para acusar certas pessoas e transmitir o arquivo na condição necessária para julgamento. O Conselho de Justiça terá então de decidir sobre a sua responsabilidade no final do julgamento.

É por isso que a presunção de inocência continua a ser aplicável a todas as pessoas em causa. Ser citado numa decisão adversa não significa ser considerado culpado. Mas o contrário também é verdade: o peso político ou institucional de uma pessoa não pode ser suficiente para impedir o seu regresso ao tribunal se os elementos da investigação justificarem esta decisão.

Após os apelos, o risco de uma nova batalha

O caso poderia então entrar em uma forma de conflito diferente da dos anos anteriores. Até agora, um dos principais meios de bloqueio foi desafiar Tarek Bitar, sua jurisdição ou os procedimentos que iniciou. Uma vez publicada a decisão, o centro de gravidade pode mover-se.

A batalha poderia se concentrar na legitimidade do documento, nas qualificações criminais, nas pessoas detidas ou demitidas e nas condições de execução dos mandados. Cada nome importante poderia tornar-se o ponto de partida de um confronto político. O risco seria então que a decisão fosse discutida principalmente com base na identidade das pessoas em causa e não com base nos elementos de prova apresentados.

É precisamente isso que as famílias dizem querer evitar. Não solicitam que qualquer parte, instituição ou comunidade seja designada como responsável. Querem saber quem fez o quê. Eles querem entender como uma carga perigosa poderia ter permanecido no coração da capital durante anos e como uma sucessão de administrações e funcionários não conseguiu remover o perigo.

Se a decisão for capaz de responder a essas perguntas com documentos, datas, atos e argumentos jurídicos, será capaz de resistir mais tentativas de reduzi-lo a uma batalha política. Se, pelo contrário, deixar áreas importantes sem explicação, os desafios serão ainda mais fáceis.

Famílias já não querem uma decisão

O número recordado no ficheiro é o de233 mortesSeis anos após o desastre, a duração da própria investigação criou uma segunda expectativa. A necessidade de saber a verdade foi acrescentada à questão de saber se o Estado libanês ainda é capaz de julgar um caso envolvendo pessoas potencialmente poderosas.

A questão da aplicação torna-se assim quase existencial para o sistema judicial. Se Tarek Bitar emitir um mandado e estes permanecerem ineficazes, o problema deixará de ser apenas o da investigação portuária. Trata-se da própria autoridade das decisões judiciais. Por outro lado, se as medidas forem aplicadas de acordo com as regras, independentemente da identidade das pessoas em causa, o caso poderá marcar uma mudança profunda após anos de paralisia.

Cécile Roukoz resume esta exigência com uma ideia simples: a importância do próximo passo reside não só nas decisões a serem tomadas, mas na sua implementação. Esta distinção provavelmente resume o momento legal atual melhor do que qualquer outro.

Durante seis anos, o arquivo do porto foi apresentado como uma batalha para permitir que o juiz investigasse. Esta batalha pode não ter terminado. Mas outro já está começando a emergir. O Conselho centrar-se-á na capacidade do Ministério Público de transmitir as decisões, da polícia judiciária para as executar e de todas as instituições para permitir que o processo chegue ao Conselho de Justiça.

A decisão adversa será, portanto, um momento importante, mas não será bem sucedida. Ela dirá o que Tarek Bitar acredita poder demonstrar depois de anos de educação. A verdadeira mudança ocorrerá então, quando essas conclusões deixarem as 270 páginas do arquivo e os escritórios do Palácio de Justiça para atender ao teste mais concreto: o de sua aplicação.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews