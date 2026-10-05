Beirute, 2 de outubro de 2026: Exibindo seu tema de pesquisa em francês de forma clara, concisa e convincente, em três minutos (180 segundos), é o desafio enfrentado pelos 14 doutorandos libaneses que participaram da edição de 2026 do concurso « Ma Teses em 180 Segundos », realizado no dia 1 de outubro, nas instalações do Conselho Nacional de […]

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Beirute, 2 de outubro de 2026Os 14 doutorandos libaneses que participaram na edição de 2026 da competição « Masis in 180 Seconds » realizada em 1 de janeiro de 1893, apresentaram seu tema de pesquisa em francês de forma clara, concisa e convincente em três minutos (180 segundos)eoutubro no Conselho Nacional de Investigação Científica (CNRS – Líbano) em Beirute.

No Líbano, a Agence Universitaire de la Francophonie e o CNRS – Líbano, parceiros nesta competição há cerca de dez anos, permitem através desta competição tornar as ciências acessíveis e também ensinar os estudantes de doutorado a valorizar seu trabalho científico, desenvolvendo suas habilidades de comunicação para explicar um assunto complexo tão facilmente quanto possível.

14 doutorandos francófonos, 12 mulheres e 2 homens, de diferentes universidades do Líbano (Universidade Líbano, Universidade São José de Beirute e Universidade Saint-Esprit de Kaslik) e de diversas disciplinas científicas (medicina, meio ambiente, química, artes, educação, psicologia, sociologia…), foram selecionados para participar da final.

O júri foi composto por Jean-Noël Baléo, Diretor Regional da AUF Médio Oriente, Imane Abbas, Diretor de Bolsas de Doutoramento e Bolsas de Pesquisa na CNRS Líbano, e Hiba el Hajj, Professor de Pesquisa na Universidade Americana de Beirute.

No final desta competição feroz entre os candidatos, Ghina el Hage Chehade, estudante de doutorado na Universidade de St. Joseph em Beirute, ganhou o primeiro lugar. Nathalie Tawil, estudante de doutorado da Universidade do Espírito Santo de Kaslik, ficou em segundo lugar. Finalmente, Amine Fikani doutorando na USJ, ficou em terceiro lugar.

A vencedora, Ghina el Hage Chehade, é uma estudante de doutorado em ciências farmacêuticas e biológicas e sua tese se concentra em explorar a capacidade de microrganismos extremófilos de sítios naturais libaneses para a produção sustentável de plásticos biodegradáveis.

Ela terá a oportunidade de ser selecionada para defender as cores do Líbano na final internacional no final de 2026, online. Também foi premiado pela CNRS-L um prêmio de 100 milhões de libras libanesas.

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