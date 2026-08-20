Ormuz já está redesenhando a economia política do Golfo

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A crise no Estreito de Ormuz já não se limita ao número de petroleiros que atravessam o cruzamento ou no barril de Brent. Após vários meses de perturbação, os Estados do Golfo começam a mudar os seus canais comerciais, estratégias de exportação e opções de segurança. O Iraque está acelerando a busca de mercados para o Mediterrâneo, os Emirados Árabes Unidos suspendeu seu comércio econômico com o Irã e os armadores estão agora cobrando diretamente pelo risco militar. Se a crise continuar, poderá reduzir permanentemente a dependência regional de uma rota marítima que continua a ser uma das principais infra-estruturas energéticas do mundo.

O Estreito de Ormuz permanece aberto à redução do tráfego, mas sua operação já não é normal. Declarações políticas contradizem-se, o número de navios permanece abaixo dos níveis pré-guerra e alguns compradores ainda estão relutantes em enviar petroleiros para terminais do Golfo. Esta incerteza começa a produzir efeitos muito para além do mercado petrolífero.

Isso afeta agora a forma como os estados produtores pensam sobre suas relações com seus vizinhos, alianças militares e investimentos em infraestrutura. O Iraque procura reduzir a sua dependência dos seus terminais do Sul. A Arábia Saudita beneficia da sua capacidade para chegar ao Mar Vermelho. Abu Dhabi adapta sua frota e exporta circuitos. O Catar continua exposto devido ao peso do estreito em suas transferências de gás natural liquefeito.

A crise funciona assim como um teste em tamanho real de um problema de longa data: muitas das economias de hidrocarbonetos mais ricas do mundo continuam a depender de uma passagem marítima estreita nas imediações do Irão.

Ormuz continua a ser uma infra-estrutura económica global

Antes dos distúrbios atuais, cerca de um quinto do consumo mundial de petróleo e petróleo passou pelo Estreito de Ormuz. Na primeira metade de 2025, os fluxos atingiram cerca de20,9 milhões de barris por diados quais 14,7 milhões de barris de petróleo bruto e condensados e 6,1 milhões de produtos petrolíferos.

A dependência também diz respeito ao gás. Mais de 20% do comércio mundial de gás natural liquefeito cruzou Ormuz na primeira metade de 2025, principalmente do Qatar. Este último não dispõe de uma verdadeira rota marítima alternativa para contornar o Estreito para exportar a maior parte do seu GNL.

Os distúrbios desencadeados em 2026 já demonstraram a extensão dessa vulnerabilidade. No primeiro trimestre, o petróleo flui através do Estreito tinha caído para cerca de14,6 milhões de barris por dia, em comparação com mais de 20 milhões no trimestre anterior. Os volumes de GNL também diminuíram drasticamente.

Indicador Ordem de grandeza documentada Petróleo e produtos petrolíferos via Ormuz no primeiro semestre de 2025 20,9 milhões b/d Em bruto e condensados 14,7 milhões b/d Produtos petrolíferos 6,1 milhões b/d Parte da Ormuz no comércio mundial de GNL Mais de 20 % Fluxos de petróleo via Ormuz no 1o trimestre de 2026 14,6 milhões b/d Brent 20 de agosto de 2026 Cerca de $93

A comparação explica porque uma perturbação da Ormuz produz imediatamente efeitos muito além do Golfo. Afecta as refinarias asiáticas, o mercado europeu do gás, as seguradoras de Londres, os armadores internacionais e os governos importadores de energia.

Mas também altera os cálculos dos próprios produtores. Quanto mais tempo o encerramento parcial ou a ameaça de uma nova interrupção continua, mais uma infraestrutura terrestre que pode contornar a Ormuz adquire valor estratégico muito além de sua rentabilidade imediata.

O Iraque procura sair da sua dependência do Golfo

O Iraque é o exemplo mais visível desta evolução. A maior parte do seu petróleo é normalmente exportada dos terminais do sul em torno de Bassora. Esta organização funciona desde que os petroleiros possam entrar e sair do Golfo. A crise de Ormuz lembrou brutalmente a Bagdade que uma grande capacidade de produção só tem um valor limitado se o seu acesso ao mercado mundial puder ser interrompido a jusante.

As autoridades iraquianas procuraram disposições especiais para a passagem das suas cargas. Ao mesmo tempo, os comerciantes tentaram convencer os compradores a aceitar o risco da viagem. No início de agosto, o grupo público iraquiano responsável pela comercialização do petróleo bruto propôs descontos significativos em certas cargas de Basrah Heavy e Basrah Medium, enquanto vários armadores estavam relutantes em enviar seus navios para o Golfo.

Esta situação produz um paradoxo económico. O óleo fisicamente disponível pode ter que ser vendido mais barato precisamente porque o comprador tem que suportar um custo logístico e de segurança adicional para obtê-lo.

Outra resposta é mover o ponto de entrega. Em meados de agosto, o ramo comercial TotalEnergies ofereceu petróleo bruto iraquiano entregue fora do Estreito, com um prêmio significativo. O produto permanece o mesmo; o que muda é o valor econômico do lugar onde o petróleo se torna acessível.

Bagdade está acelerando suas estradas alternativas. Um acordo com a Turquia prevê uma maior utilização do gasoduto que liga Kirkuk ao porto mediterrânico de Ceyhan, com uma capacidade mínima anunciada de750.000 barris por diaEste corredor oferece ao Iraque uma saída para o Mediterrâneo sem passar por Ormuz.

Da Turquia à Síria, o Mediterrâneo volta a tornar-se estratégico

A opção turca só faz parte de uma estratégia mais ampla. O Iraque também está estudando uma nova ligação através da Síria com o porto mediterrâneo de Banias. O projeto proposto passaria por Haditha e ligaria os campos no norte e sul do país à costa síria.

No entanto, o projeto ainda está longe de ser comissionado. A antiga infra-estrutura está demasiado degradada para permitir uma reabilitação simples, e as estimativas disponíveis referem-se a vários anos de trabalho e a um investimento multibilionário. Por conseguinte, os estudos técnicos e financeiros ainda não constituem uma nova capacidade de exportação.

A mudança é outra: um projecto que poderia ter sido tratado principalmente como um investimento industrial é agora considerado um elemento de segurança nacional.

O mesmo raciocínio aparece nas discussões sobre uma ligação com Aqaba, Jordânia, e nos projetos de trânsito através da Síria e Líbano. Em Beirute, o governo Nawaf Salam convocou os ministérios relevantes em 10 de agosto para discutir as condições para o retorno de produtos iraquianos ou petróleo bruto ao Líbano. Um primeiro passo poderia ser o transporte terrestre e o armazenamento antes da reexportação.

Estas rotas não oferecem uma solução rápida para a crise actual. Eles exigem investimentos, acordos entre vários governos e garantir rotas terrestres na Síria. O seu regresso às discussões mostra, no entanto, que o valor geopolítico da fachada mediterrânica aumenta à medida que o de Ormuz se torna mais incerto.

Emirates quebra importante ligação econômica com o Irã

A segunda transformação aparece nos Emirados Árabes Unidos. Abu Dhabi anunciou esta semana a suspensão das suas relações económicas e financeiras com o Irão, depois de acusar Teerão de estar na origem do incêndio de mísseis dirigido para a zona marítima Emirati. O Irão rejeitou esta acusação.

A decisão é particularmente importante porque as relações económicas entre os dois países têm sobrevivido há muito tempo às crises políticas.

Dubai tem sido uma das principais interfaces comerciais do Irã com o mundo exterior por décadas. As empresas iranianas e relacionadas com o comércio utilizaram a infraestrutura portuária, os canais de reexportação, os serviços logísticos e as redes financeiras do emirado. Esta função tornou-se ainda mais importante com o reforço das sanções dos Estados Unidos contra Teerão.

A suspensão anunciada pelos Emirates pode, portanto, fechar um caminho muito mais importante do que um mero fluxo bilateral de mercadorias. Se aplicado de forma sustentável e rigorosa, complicaria o acesso iraniano a câmbios, financiamento comercial, certos bens importados e canais de reexportação.

Obriga também o Dubai a arbitrar entre vários interesses. Lemirat quer manter o seu estatuto de plataforma de negociação aberta e de centro financeiro internacional. Ao mesmo tempo, porém, as autoridades federais devem proteger o país dos riscos militares e responder à pressão americana contra os canais financeiros iranianos.

A duração e, sobretudo, a aplicação efectiva da suspensão serão, por conseguinte, indicadores importantes. Uma quebra duradoura significaria que a crise de segurança tinha conseguido mudar uma relação comercial que tinha resistido décadas de rivalidade entre o Irã e as monarquias árabes no Golfo.

Bases americanas também se tornam um risco econômico

Ao mesmo tempo, a crise está transformando o valor das alianças de segurança. Durante décadas, a presença militar americana tem sido uma garantia essencial para várias monarquias do Golfo. Deve proteger as rotas marítimas, impedir um ataque e garantir o acesso ocidental à região.

Mas esta mesma presença pode agora aumentar a exposição dos países de acolhimento.

No início de Agosto, Teerão advertiu vários Estados da região de que mais ataques dos EUA contra o Irão poderiam resultar em represálias contra a energia e as infra-estruturas estratégicas no Golfo. A mensagem incluía parceiros de Washington hospedando forças ou instalações dos EUA.

Esta ameaça representa um dilema para os governos envolvidos. Precisam de protecção militar dos EUA, especialmente quando as rotas marítimas e as instalações petrolíferas estão ameaçadas. Ao mesmo tempo, porém, procuram impedir que os seus territórios sirvam de ponto de partida para operações susceptíveis de provocar uma resposta iraniana.

Qatar, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Arábia Saudita nem todos têm a mesma relação com Washington ou o mesmo nível de exposição. Seu problema comum é, no entanto, a proximidade geográfica. Uma escalada entre os Estados Unidos e o Irão pode afectar os seus portos, aeroportos, instalações petrolíferas e infra-estruturas de dessalinização, mesmo quando desejam permanecer fora do conflito.

A segurança e a economia não podem mais ser tratadas como dois arquivos separados. Para um Estado do Golfo, determinar o grau de cooperação militar com Washington equivale também a calcular a sua exposição económica a uma possível resposta iraniana.

Seguros e transportes: o preço invisível da crise

O preço do barril permanece o indicador mais visível. Em 20 de agosto, o Brent operou em torno$93, ao seu mais alto nível em várias semanas. Mas este curso representa apenas parte do projeto de lei criado por Ormuz.

Para transportar petróleo, é preciso encontrar um navio, uma tripulação, um seguro e um armador disposto a aceitar o risco.

Os prémios adicionais que cobrem o risco de guerra para os navios que atravessam a Ormuz aumentaram acentuadamente. No final de julho, eles chegaram a cerca de7,5 % a 10 % do valor da casca, em comparação com 1% a 3% algumas semanas antes.

Tal evolução transforma a economia de uma carga. Alguns proprietários preferem não entrar na área. Aqueles que aceitam exigem muito mais salário. Taxas de fretamento para alguns grandes petroleiros atingiram níveis excepcionalmente elevados, com taxas relatadas de até centenas de milhares de dólares por dia para as viagens mais arriscadas.

Este mecanismo explica por que razão uma reabertura teórica do Estreito não é necessariamente suficiente para normalizar imediatamente o comércio. Um canal pode ser navegável enquanto permanece economicamente difícil de usar.

Os seguradores devem considerar o risco aceitável. Os armadores têm de concordar em expor os seus navios. Os portos têm de funcionar. As tripulações devem poder ser recrutadas e os compradores devem estar dispostos a pagar o custo extra.

É também por esta razão que as estatísticas de tráfego se tornaram tão importantes como as declarações políticas. No início de Agosto, apenas 33 navios atravessaram o estreito entre segunda e quinta-feira da mesma semana, em comparação com 50 navios no período comparável da semana anterior. Antes da crise, os volumes de tráfego eram significativamente mais elevados.

Estradas alternativas tornam-se activos estratégicos

Nem todos os produtores do Golfo são iguais a este risco. A Arábia Saudita tem uma grande vantagem com seu oleoduto Leste-Oeste, que transporta petróleo bruto do leste do reino para Yanbu, no Mar Vermelho. Saudi Aramco afirma que esta infraestrutura tem uma capacidade de cerca de7 milhões de barris por dia, mesmo que parte seja utilizada para refinarias e a capacidade portuária seja, em si mesma, um limite.

Os Emirates também têm os meios de enviar parte da sua produção sem depender inteiramente da Ormuz. Ao mesmo tempo, a ADNOC reforçou sua frota de petroleiros e organizou sistemas de transporte para manter suas exportações apesar dos riscos.

O Iraque está numa posição muito mais vulnerável e está precisamente a tentar recuperar este atraso. O Qatar, por sua vez, continua fortemente dependente do Estreito para as suas exportações de GNL.

A crise cria assim uma nova hierarquia económica entre os produtores. A capacidade de extrair petróleo ou gás continua a ser fundamental, mas a capacidade de exportar através de várias estradas adquire um valor comparável.

Isto pode alterar as decisões de investimento nos próximos anos. Os gasodutos trans-árabe, os terminais mediterrânicos, os portos do Mar Vermelho e a capacidade de armazenamento fora do Golfo deixaram de ser apenas infra-estruturas logísticas. Tornam-se garantias geopolíticas.

Uma crise que pode alterar as relações entre vizinhos

A Ormuz está também a transformar a interdependência regional. Um novo gasoduto iraquiano através da Síria aumentaria o valor económico das relações entre Bagdade e Damasco. Uma ligação utilizando instalações libanesas criaria um interesse adicional na estabilidade das estradas que atravessam a Síria. O uso de Ceyhan reforça a relação entre Bagdá e Ancara.

A diversificação energética pode, portanto, produzir novas dependências ao mesmo tempo que reduz outras.

Evitar a Ormuz significa, por vezes, tornar-se mais dependente da Turquia, da Síria, da Jordânia ou da infra-estrutura do Mar Vermelho. Cada corredor tem seus próprios riscos políticos, de segurança e comerciais. Nenhuma é uma solução totalmente neutra.

A lição económica da crise é precisamente esta: a diversificação não elimina o risco geopolítico. Evita que um único risco possa imobilizar o essencial de uma capacidade de exportação.

Para os governos do Golfo, por conseguinte, a questão torna-se menos de como substituir Ormuz do que de como assegurar que Ormuz já não é insubstituível.

Transformação sustentável ou adaptação temporária?

A crise ainda não durou o suficiente para concluir uma revisão definitiva da economia política do Golfo. Algumas mudanças podem desaparecer rapidamente se o tráfego voltar aos seus níveis anteriores e as relações entre o Irão e os seus vizinhos se estabilizarem.

Outras decisões são mais difíceis de reverter. Uma vez construído, um oleoduto para o Mediterrâneo mantém seu valor mesmo após uma reabertura completa de Ormuz. Uma frota de petroleiros comprados para responder à crise permanece disponível. Terminais desenvolvidos no Mar Vermelho estão se tornando novos ativos comerciais. As empresas que retiram os seus circuitos financeiros de um país numa base sustentável não podem restaurá-los imediatamente após o relaxamento diplomático.

Serão, por conseguinte, utilizados cinco indicadores para determinar se a crise de 2026 é uma ruptura ou apenas um parêntesis: a duração das restrições no Estreito, o nível real do tráfego marítimo, a retomada ou não do comércio entre os Emirados Árabes Unidos e o Irão, as decisões de investir em corredores alternativos e a capacidade dos mediadores regionais para restabelecer as regras de navegação aceites pelos vários intervenientes.

Por agora, talvez o sinal mais importante não seja dos preços do petróleo. Vem de Bagdá, Abu Dhabi e projetos que reaparecem entre Mesopotâmia, Síria, Turquia, Jordânia e Mediterrâneo. Os Estados que construíram o seu comércio de energia em torno de Ormuz começam a calcular o custo de um futuro em que deveriam poder passar.