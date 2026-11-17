Um oficial da província iraniana de Hormozgan atribuiu ataques em vários pontos na área de Qeshm ao exército americano na terça-feira, 17 de novembro de 2026. Ahmad Nafisi afirma que as áreas residenciais e comerciais, bem como as infraestruturas vitais e de serviço, não sofreram danos. Segundo ele, o resgate está em estado de alerta máximo. As declarações consultadas não especificam as metas ou o impacto humano. A atribuição aos Estados Unidos não é confirmada por uma declaração EUA auditada.

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Um oficial da província iraniana de Hormozgan atribuído ao exército americano ataques em vários pontos na área da ilha de Qeshm na terça-feira, 17 de novembro de 2026. Ahmad Nafisi assegura que as infra-estruturas e os serviços vitais na ilha não foram danificados. Esta dotação não é confirmada por uma declaração EUA auditada.

Autoridades locais afirmam situação sob controle

Ahmad Nafisi, vice-governador de Assuntos Políticos, de Segurança e Sociais de Hormozgan, disse que os ataques não causaram danos às áreas residenciais e comerciais ou à infraestrutura vital e de serviço.

O oficial acrescentou que a situação em Qeshm estava sob controle. Segundo ele, todos os serviços de socorro, serviços públicos e autoridades executivas da ilha estão em estado de alerta máximo. Solicitou aos habitantes que seguissem as informações divulgadas pelas autoridades oficiais.

Alvos e resultados humanos não são especificados

As declarações consultadas não especificam os sítios-alvo ou os meios utilizados. Não fazem uma avaliação humana e não permitem danos a instalações militares. A ausência de danos anunciados pelo responsável diz respeito às categorias de edifícios e infra-estruturas que cita.

Qeshm está no Estreito de Ormuz, entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Nesta fase, a responsabilidade americana por este episódio continua a ser uma acusação das autoridades locais iranianas.

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