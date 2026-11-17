O prefeito de Zekrit descreve uma economia de corte e um município ainda tenant. A sede municipal continua a ser um objetivo, sem o financiamento detalhado anunciado.

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Em Zekrit, Metn, o projeto de construção municipal permanece suspenso da capacidade financeira do município. Seu presidente, Adib Morcos, afirma que a crise começou a economizar para esse investimento e outro trabalho. Por conseguinte, o município continua a alugar as suas instalações, procurando financiar os seus serviços diários.

Em uma entrevista publicada em 17 de novembro por Al Joumhouria, o prefeito apresenta um programa onde estrada, iluminação, desperdício e os meios de administração passam pelo mesmo pré-requisito: para reconstruir receitas e despesas de controle. O projecto imobiliário continua a ser um objectivo de mandato, não um projecto com financiamento anunciado.

Uma sede da cidade ainda a ser financiada

Segundo Adib Morcos, o município acumulou reservas por vários anos, notadamente para estabelecer uma sede permanente. A crise financeira reduziu esta capacidade. Pretende criar as condições para o início do projecto durante os quatro a cinco anos restantes do mandato, sem anunciar uma data firme.

A diferença entre um objectivo e um programa financiado é decisiva. Nenhum orçamento de construção, economia perdida, contrato de construção ou plano de financiamento é apresentado na manutenção. Por conseguinte, estes elementos não permitem quantificar o prejuízo sofrido pela Zekrit nem anunciar a próxima construção da Câmara Municipal.

Para o prefeito, ter um prédio limpo melhoraria a estabilidade da instituição e as condições de acolhimento dos habitantes. Mas o investimento inicial tem que encontrar seu lugar entre outras necessidades, enquanto o aluguel da sede atual continua sendo um fardo operacional.

A estrada Nahr el-Kalb como prioridade

O funcionário municipal atribui particular importância à ligação Zekrit-Nahr al-Kalb. Ele quer melhorar seu revestimento, criar passagens seguras e fortalecer a iluminação. Apresenta esse eixo como uma importante ligação entre a Metn e Kesrouan, cujo tráfego requer maior segurança.

No entanto, não fornece um calendário detalhado ou envelope para estes desenvolvimentos. Mais uma vez, essas são prioridades municipais expressas, não um anúncio de trabalho já atribuído.

As despesas diárias pesam sobre os investimentos

A iluminação pública ilustra as restrições descritas pelo prefeito. A fraca fonte de energia, segundo ele, requer o uso de geradores privados para iluminar as ruas, com cargas adicionais. Limpeza e desperdício também requerem esforço contínuo.

Adib Morcos também cita a necessidade de veículos e equipamentos para operações rodoviárias, bem como o fortalecimento da polícia municipal e do pessoal administrativo. Esta lista não é um plano de recrutamento adoptado. Descreve os meios que considera necessários para melhorar o serviço.

Receita e planejamento urbano, duas alavancas anunciadas

O município pretende melhorar os custos de recuperação e controle. O prefeito afirma que essa abordagem já havia reforçado seus recursos, sem publicar nesta série orçamentária entrevista para mensurar a evolução.

A nível urbano, preconiza uma aplicação mais rigorosa das regras de construção, incluindo retiradas e estacionamento, a fim de preservar o carácter da localidade. O caso de Zekrit aponta assim para dois horizontes: prestar os serviços imediatamente necessários e recuperar uma capacidade de investimento. O edifício municipal continua a ser o símbolo concreto deste segundo objetivo, ainda condicionado a recursos que não são detalhados.

Ilustração: Notas de livro libanesas, fotografia de arquivo publicada em maio de 2020. Não representa os fundos municipais. © François el Bacha / Libnanews.

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