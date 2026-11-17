Na terça-feira, 17 de novembro de 2026, o Programa Alimentar Mundial informou que as refeições quentes só eram distribuídas em Gaza em dias alternados por falta de financiamento. As parcelas alimentares e a ajuda monetária também foram reduzidas, enquanto as chuvas estão a prejudicar o abrigo e as reservas das famílias deslocadas.
Redução da ajuda à entrada no Inverno
Num comunicado conjunto com a Organização Internacional para a Migração, o PAM adverte que o progresso alimentar permanece frágil e dependente do alívio. Ele estimou sua falta de financiamento para os próximos seis meses em US $ 436 milhões para ajudar dois milhões de pessoas na Palestina. Por conseguinte, este montante não se limita a Gaza.
A IOM reclama US$ 173 milhões para abrigos, mais US$ 9 milhões para melhorar os locais, incluindo drenagem. As agências também descrevem restrições de acesso e atrasos para bombas, combustível e equipamentos de inverno.
Após o alerta de saúde, a questão das distribuições
Libnanews tinha tratado em 14 de Novembroalerta da OMS sobre infecções respiratórias e danos causados pela chuvaO anúncio do dia traz um elemento distinto: a redução efetiva das distribuições de alimentos. As necessidades não se limitam à substituição de tendas; as famílias também devem ser capazes de manter alimentos e preparar refeições.
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