O Programa Alimentar Mundial está a anunciar uma redução da sua distribuição de refeições quentes em Gaza, que agora é fornecida em dias alternados por falta de financiamento. As embalagens alimentares e a ajuda monetária também são reduzidas. Este anúncio vem após as advertências de saúde relacionadas às chuvas, já processadas por Libnanews. Coloca o financiamento de ajuda humanitária e o acesso às famílias deslocadas na vanguarda. O artigo distingue as necessidades alimentares do PAM na Palestina das necessidades de habitação da IOM.

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Na terça-feira, 17 de novembro de 2026, o Programa Alimentar Mundial informou que as refeições quentes só eram distribuídas em Gaza em dias alternados por falta de financiamento. As parcelas alimentares e a ajuda monetária também foram reduzidas, enquanto as chuvas estão a prejudicar o abrigo e as reservas das famílias deslocadas.

Redução da ajuda à entrada no Inverno

Num comunicado conjunto com a Organização Internacional para a Migração, o PAM adverte que o progresso alimentar permanece frágil e dependente do alívio. Ele estimou sua falta de financiamento para os próximos seis meses em US $ 436 milhões para ajudar dois milhões de pessoas na Palestina. Por conseguinte, este montante não se limita a Gaza.

A IOM reclama US$ 173 milhões para abrigos, mais US$ 9 milhões para melhorar os locais, incluindo drenagem. As agências também descrevem restrições de acesso e atrasos para bombas, combustível e equipamentos de inverno.

Após o alerta de saúde, a questão das distribuições

Libnanews tinha tratado em 14 de Novembroalerta da OMS sobre infecções respiratórias e danos causados pela chuvaO anúncio do dia traz um elemento distinto: a redução efetiva das distribuições de alimentos. As necessidades não se limitam à substituição de tendas; as famílias também devem ser capazes de manter alimentos e preparar refeições.

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