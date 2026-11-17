A auditoria da ajuda pública remonta aos debates sobre a reforma financeira. O ministro das Finanças Yassine Jaber anunciou um contrato com Alvarez durante uma reunião com o deputado Tony Frangié em 16 de novembro. De acordo com o comunicado de imprensa do MP, essa abordagem deve implementar a Lei de 2021 sobre o controle dos beneficiários de apoio governamental.
A auditoria dos auxílios públicos, um sítio identificado
A entrevista reuniu Yassine Jaber, Tony Frangié e seu conselheiro, advogado Antoine Fenianos. Os participantes discutiram o projeto de lei sobre regularização financeira e proteção dos depositantes. Discutiram igualmente a implementação de mecanismos de supervisão e anticorrupção.
O comunicado de imprensa dá ao Ministro o anúncio de um contrato celebrado pelas Finanças, em cooperação com o Banco do Líbano, com Alvarez. Associa esta intervenção a um mecanismo comum aos Departamentos de Finanças e Justiça.
O texto de referência diz respeito aos beneficiários do apoio público. Foi adotado em 2021 após uma proposta de Tony Frangié. O deputado apela agora à sua aplicação no contexto da reorganização do sector financeiro.
Uma verificação anunciada, não conclusões
O anúncio diz respeito à organização da auditoria. Não apresenta conclusões sobre os beneficiários examinados e não designa qualquer pessoa responsável por irregularidades. O lançamento de um controlo não prejudica os seus resultados nem qualquer acompanhamento judicial.
A distinção é também importante para os candidatos. O exame da utilização da ajuda pública e o tratamento dos seus pedidos respondem a diferentes questões, mesmo que os funcionários os coloquem no mesmo debate sobre a confiança financeira.
Tony Frangié acredita que a proteção dos candidatos deve ser acompanhada por uma identificação de responsabilidades. Apresenta a implementação da lei como um passo no estabelecimento dos fatos. Esta posição exprime o objectivo político de acompanhar, e não o resultado dos trabalhos já concluídos.
Dois ministérios associados à execução
O mecanismo mencionado por Yassine Jaber combina Finanças e Justiça, com a cooperação do banco central para o contrato anunciado. Deve dar uma tradução operacional do texto de 2021.
Nesta fase, o comunicado não fixa uma data para a apresentação do relatório. O âmbito e o calendário pormenorizados da missão determinarão a próxima fase desta auditoria.
O Ministério das Finanças, fotografado por arquivos, data do tiroteio não estabelecida. Esta imagem não representa o encontro de 16 de novembro. © Libnanews.
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