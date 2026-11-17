Yassine Jaber anunciou um contrato com Alvarez para controlar os beneficiários do apoio do governo, de acordo com o escritório do deputado Tony Frangié. A reunião de 16 de Novembro centrou-se na aplicação do texto de 2021 e na protecção dos requerentes. O mecanismo referido envolve as Finanças, a Justiça e o Banco do Líbano. Não apresenta ainda quaisquer conclusões sobre os beneficiários ou a data de apresentação do relatório. As eventuais responsabilidades continuam por estabelecer.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

A auditoria da ajuda pública remonta aos debates sobre a reforma financeira. O ministro das Finanças Yassine Jaber anunciou um contrato com Alvarez durante uma reunião com o deputado Tony Frangié em 16 de novembro. De acordo com o comunicado de imprensa do MP, essa abordagem deve implementar a Lei de 2021 sobre o controle dos beneficiários de apoio governamental.

A auditoria dos auxílios públicos, um sítio identificado

A entrevista reuniu Yassine Jaber, Tony Frangié e seu conselheiro, advogado Antoine Fenianos. Os participantes discutiram o projeto de lei sobre regularização financeira e proteção dos depositantes. Discutiram igualmente a implementação de mecanismos de supervisão e anticorrupção.

O comunicado de imprensa dá ao Ministro o anúncio de um contrato celebrado pelas Finanças, em cooperação com o Banco do Líbano, com Alvarez. Associa esta intervenção a um mecanismo comum aos Departamentos de Finanças e Justiça.

O texto de referência diz respeito aos beneficiários do apoio público. Foi adotado em 2021 após uma proposta de Tony Frangié. O deputado apela agora à sua aplicação no contexto da reorganização do sector financeiro.

Uma verificação anunciada, não conclusões

O anúncio diz respeito à organização da auditoria. Não apresenta conclusões sobre os beneficiários examinados e não designa qualquer pessoa responsável por irregularidades. O lançamento de um controlo não prejudica os seus resultados nem qualquer acompanhamento judicial.

A distinção é também importante para os candidatos. O exame da utilização da ajuda pública e o tratamento dos seus pedidos respondem a diferentes questões, mesmo que os funcionários os coloquem no mesmo debate sobre a confiança financeira.

Tony Frangié acredita que a proteção dos candidatos deve ser acompanhada por uma identificação de responsabilidades. Apresenta a implementação da lei como um passo no estabelecimento dos fatos. Esta posição exprime o objectivo político de acompanhar, e não o resultado dos trabalhos já concluídos.

Dois ministérios associados à execução

O mecanismo mencionado por Yassine Jaber combina Finanças e Justiça, com a cooperação do banco central para o contrato anunciado. Deve dar uma tradução operacional do texto de 2021.

Nesta fase, o comunicado não fixa uma data para a apresentação do relatório. O âmbito e o calendário pormenorizados da missão determinarão a próxima fase desta auditoria.

O Ministério das Finanças, fotografado por arquivos, data do tiroteio não estabelecida. Esta imagem não representa o encontro de 16 de novembro. © Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews