Um marinheiro indiano continua desaparecido após o ataque ao petroleiro Tara Gas no estreito de Ormuz. O Ministério das Relações Exteriores da Índia informou em 17 de novembro que 21 cidadãos haviam sido evacuados para Khasab e que dois feridos haviam sido hospitalizados. Omã anuncia 24 pessoas evacuadas no total. O navio, sob a bandeira panamenha, tinha 25 tripulantes, incluindo 24 índios. Esta atualização substitui os primeiros anúncios de que todos os marinheiros estavam sãos e salvos. A pesquisa continua.

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Um marinheiro indiano permanece desaparecido e dois outros foram hospitalizados após o ataque do petroleiro Tara Gas no Estreito de Ormuz, de acordo com o relatório divulgado na terça-feira, 17 de novembro de 2026 pelo Ministério das Relações Exteriores indiano. Omã anunciou que havia evacuado 24 tripulantes da bandeira panamenha.

A pesquisa continua de Omã

Do lado indiano, 21 nacionais evacuaram para Khasab em terra, dois feridos internados no hospital e um desaparecido, dentre 24 índios a bordo. A Embaixada da Índia em Omã está monitorando operações de busca e resgate com as autoridades de Omani.

O Centro de Segurança Marítima de Omani anunciou a evacuação de 24 pessoas de Tara Gas após um incêndio a cerca de duas milhas náuticas da costa do Governorado de Musandam. O navio transportava uma tripulação de 25 pessoas, incluindo 24 indígenas. O número total de pessoas evacuadas anunciadas por Omã não deve, portanto, ser confundido com o número total de marinheiros indianos.

Uma primeira verificação reconfortante

O ministro indiano dos Transportes Marítimos, Sarbananda Sobowal, tinha anunciado pela primeira vez que todos os membros da tripulação estavam seguros. Ele então relatou outro ataque forçando a tripulação a abandonar o navio, com 24 pessoas encontradas e um marinheiro indiano desaparecido. Esta actualização substitui o seu primeiro balanço.

O ministério indiano colocou o ataque, que condenou na segunda-feira, 16 de novembro. O alerta inicial britânico UKMTO 208-26 naquele dia às 19:00 UTC relatou um ataque a sete milhas náuticas ao norte de Khasab: o navio foi parado e sua sala de máquinas estava em chamas. A posição indicada para o ataque inicial e para a evacuação é distinta.

Nova Deli apela ao fim dos ataques às embarcações comerciais e às infra-estruturas civis e à restauração da liberdade de navegação. Os elementos cruzados não permitem que o ataque de Tara Gas seja atribuído a um autor identificado.

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