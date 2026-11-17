Haneen Sayed deve apresentar os compromissos do Líbano em Manila. As prioridades, o financiamento e o acompanhamento continuam a ser distintos dos anúncios de participação.

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O Líbano está se preparando para participar na segunda conferência ministerial global para acabar com a violência contra as crianças em Manila. O Ministro dos Assuntos Sociais, Haneen Sayed, deve apresentar os compromissos nacionais resultantes das consultas entre administrações, organizações internacionais e sociedade civil. O desafio agora é distinguir as prioridades apresentadas daquelas que podem ser financiadas, monitoradas e avaliadas.

O anúncio libanês de 16 de novembro coloca a participação entre 17 e 19 de novembro. O programa principal publicado pelos organizadores abrange 18 e 19 de Novembro. Estas duas indicações não devem ser confundidas: a presença de uma delegação e as principais reuniões da cimeira não correspondem necessariamente ao mesmo calendário.

Uma preparação que vai além do Ministério dos Assuntos Sociais

A delegação anunciada inclui o Diretor-Geral da Educação, Fadi Yarak, representantes dos Assuntos Sociais e da Saúde Pública, bem como representantes da sociedade civil, crianças e jovens. A conferência está organizada com a OMS, a UNICEF e o Representante Especial do Secretário-Geral da ONU para a Violência contra as Crianças.

As consultas preparatórias envolveram justiça, educação, saúde, trabalho, segurança e espaço digital. O anúncio destaca esclarecimento das responsabilidades, fortalecimento dos profissionais do serviço social, financiamento sustentável e participação dos jovens nas políticas que os afetam. No entanto, ainda não detalha os compromissos a apresentar a Manila.

Compromissos a associar às disposições existentes

Esta participação tem lugar num quadro de cooperação já empenhada. Em 17 de fevereiro de 2026, a UNICEF e o Governo libanês assinaram coletivamente planos de trabalho com dez ministérios sob a liderança do primeiro-ministro. Esses documentos abrangem 2026-2027 e visam esclarecer prioridades, papéis e resultados esperados para crianças e adolescentes.

Manila, portanto, não deixa uma página em branco. A questão será como os compromissos anunciados estendem estes planos: que responsabilidades adicionais atribuem, como mobilizam e quais resultados medem. Uma nova declaração por si só não é um novo benefício disponível para as famílias.

O monitoramento conta tanto quanto o anúncio

A plataforma internacional de engajamento distingue vários estados de progresso, do lançamento à conclusão. Identifica igualmente a presença de um orçamento e de beneficiários definidos. Este método destaca uma diferença essencial: pode existir um compromisso político antes de os seus recursos ou calendário de execução serem determinados.

Para apreciar os anúncios libaneses, três informações serão particularmente úteis: a administração responsável por cada ação, os meios atribuídos e como relatar os resultados. Deve haver também uma distinção entre prevenção da violência, relato de situações de preocupação e gestão eficaz. Esses passos se complementam, mas não medem o mesmo.

As reuniões bilaterais são anunciadas à margem da conferência para reforçar a cooperação e mobilizar o apoio. A partir de 17 de Novembro, o anúncio da participação não permite apresentar esses intercâmbios como financiamento já obtido. A publicação dos compromissos pormenorizados e o seu acompanhamento contribuirão para medir a evolução prática desta deslocação para a protecção das crianças no Líbano.

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