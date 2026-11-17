Em Phnom Penh, Ghassan Salamé defendeu a soberania libanesa e rejeitou as zonas de segurança impostas pela força. A resolução aprovada pela cimeira apoia o cessar-fogo, as instituições e o papel do exército. Também apela ao desarmamento das milícias não estatais. Este apoio diplomático não estabelece um calendário para a retirada nem um novo mandato internacional no Sul. As exigências libanesas no pós-UNIFIL são objecto de discussões separadas, incluindo com os Estados Unidos e o Conselho de Segurança.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

O Líbano recusa-se a permitir que a procura de um acordo conduza a áreas de segurança impostas pela força no seu território. Ghassan Salamé tomou esta posição em 16 de Novembro em Phnom Penh, antes da reunião dos chefes de delegação na Cimeira Francofonia. A resolução final apoia a soberania libanesa, a implementação do cessar-fogo e o papel do exército. No entanto, não constitui um novo acordo de segurança no Sul nem um calendário de retirada.

Recusa de zonas impostas

O Ministro da Cultura falou durante uma sessão fechada da XX cimeira, realizada em 15 e 16 de Novembro na capital cambojana. A sua intervenção coloca o caso libanês num princípio geral: a resolução de conflitos deve respeitar as fronteiras reconhecidas e a integridade territorial dos Estados. Em sua opinião, contornar essas regras pode produzir arranjos frágeis em vez de paz duradoura.

Salamé reafirmou o empenho do Líbano nas decisões do Conselho de Segurança e no Acordo de Armistício. Rejeitou os espaços de segurança que a força imporia dentro do país. Esta declaração estabelece uma linha diplomática libanesa; Não anuncia que tenha sido alcançado um acordo sobre medidas de segurança com Israel.

O ministro também pediu apoio concreto aos habitantes das aldeias do sul. Ele citou o deslocamento forçado e a destruição de comunidades entre as situações às quais os parceiros francófonos devem responder. Esta intervenção não deve ser acompanhada por qualquer novo financiamento ou mecanismo de ajuda custeado.

O que diz o texto aprovado

A resolução sobre as crises aprovada em Phnom Penh consagra três parágrafos ao Líbano. Os participantes condenam os ataques mortais contra civis, a destruição de infraestrutura e propriedade cultural, bem como ataques contra o exército libanês e a UNIFIL. Apelam à cessação e ao respeito do direito humanitário.

O texto apoia as conversações de Beirute-Israel e apela à implementação do cessar-fogo e aos compromissos do acordo-quadro trilateral de 26 de Junho de 2026. Reafirma o respeito pela soberania e integridade territorial do Líbano.

O apoio institucional inclui também a reforma e implementação das resoluções do Conselho de Segurança, incluindo o desarmamento das milícias não estatais. A resolução valoriza o papel do exército e convida os parceiros francófonos a reforçarem o seu apoio político, técnico e financeiro. Ele não define uma quantidade ou agenda. Seu conteúdo é uma posição coletiva, não uma nova missão internacional.

Uma sequência separada de discussões sobre pós-FINUL

O escopo dessas declarações também se reflete nas consultas simultâneas em Beirute. Em 16 de novembro, Nawaf Salam pediu a Mike Waltz, embaixador dos Estados Unidos nas Nações Unidas, para manter uma presença internacional no Sul sob o mandato do Conselho de Segurança. Tem estado ativo em observação, relatórios, coordenação, ligação e apoio militar.

O Primeiro-Ministro também apelou a um calendário para avançar a retirada de Israel e o alargamento da autoridade estatal, com a verificação dos compromissos de ambas as partes. Estes pedidos não são novas disposições da resolução Francophone. Trata-se de acordos que os funcionários libaneses desejam ver negociados noutro fórum.

Três textos, compromissos a executar

A cimeira concluiu com a adopção de uma declaração geral, de uma resolução sobre as crises e de um apelo à protecção do património cultural. Este último inclui o combate ao tráfico de bens culturais e à sua restituição. Para o Líbano, cujas preocupações de paz e herança tinham sido destacadas por Salamé, esses compromissos proporcionaram um quadro para a mobilização diplomática.

Não substituem as decisões necessárias no terreno. A distinção continua a ser essencial entre o apoio à soberania, expresso nos textos, e medidas concretas para o regresso dos habitantes, a protecção das aldeias e a implementação de medidas de segurança.

Ilustração: Ras Naqoura e a Linha Azul, fotografia de arquivo publicada em agosto de 2019. Esta imagem não representa o topo de Phnom Penh. © François el Bacha / Libnanews.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews